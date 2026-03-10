Beyaz Saray 140 askerin yaralandığını açıkladı kara harekatı konuşuluyor
Beyaz Saray 140 ABD askerinin yaralandığını açıkladı. Washington yönetimi İran ile süren çatışmalarda kara harekatı seçeneğinin gündemde olduğunu bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 10.03.2026 21:52
Haber Güncellenme Tarihi: 10.03.2026 22:10
Haber Merkezi
Beyaz Saray, İran ile devam eden askeri gerilim kapsamında 140 ABD askerinin yaralandığını açıkladı. Washington yönetimi aynı açıklamada kara harekatı seçeneğinin de gündemde değerlendirildiğini bildirdi. Açıklama, çatışmaların seyri ve ABD’nin askeri stratejisinde olası yeni adımların yakından izleneceğine işaret etti.
Yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmeye göre yaralanan askerler bölgedeki saldırılar sırasında çeşitli derecelerde yaralandı. Askerlerin sağlık durumlarına ilişkin detaylı değerlendirme sürecinin sürdüğü ifade edildi.
Kara harekatı seçeneği değerlendiriliyor
Beyaz Saray yetkilileri, İran ile devam eden askeri gerilimin mevcut koşullarında farklı askeri seçeneklerin masada olduğunu belirtti. Bu seçenekler arasında kara harekatı ihtimalinin de değerlendirildiği bildirildi.
