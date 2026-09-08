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Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile Ankara’da görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara’da bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Suriye ilişkileri ve iki ülke arasındaki son gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani’yi başkent Ankara’da ağırladı.
İki bakanın görüşmesinde Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin mevcut durumu ve son dönemde yaşanan gelişmeler değerlendirildi.
Görüşmenin içeriğine ilişkin henüz daha fazla ayrıntı paylaşılmadı.
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