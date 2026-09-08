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Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile Ankara’da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara’da bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Suriye ilişkileri ve iki ülke arasındaki son gelişmeler ele alındı.

Haber Giriş Tarihi: 08.09.2026 23:00
Haber Güncellenme Tarihi: 08.09.2026 23:02
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile Ankara’da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani’yi başkent Ankara’da ağırladı.

İki bakanın görüşmesinde Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin mevcut durumu ve son dönemde yaşanan gelişmeler değerlendirildi.

Görüşmenin içeriğine ilişkin henüz daha fazla ayrıntı paylaşılmadı.

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