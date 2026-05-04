BAE saldırıyı duyurdu, Fujairah’ta petrol tesisi etkilendi
Birleşik Arap Emirlikleri, ülkeye yönelik füze ve insansız hava aracı saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Savunma Bakanlığı’na göre saldırı sırasında hava savunma sistemleri devreye girerek balistik ve seyir füzeleri ile İHA’lara karşı müdahalede bulundu. Patlama seslerinin bu müdahalelerden kaynaklandığı bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 04.05.2026 23:02
Haber Güncellenme Tarihi: 04.05.2026 23:06
Saldırının İran kaynaklı olduğu iddiaları gündeme gelirken, resmi makamlar tarafından bu yönde kesin bir doğrulama yapılmadı. Yetkililer, saldırının detaylarına ilişkin incelemelerin sürdüğünü belirtti.
Fujairah’ta petrol tesisi etkilendi
Fujairah kentine yönelik bir dron saldırısının ardından bölgede bulunan bir petrol tesisinde yangın çıktığı bildirildi. Yangının nedeni ve hasarın boyutuna ilişkin resmi veriler paylaşılmadı.
Can kaybı ve maddi hasara ilişkin henüz net bir açıklama yapılmazken, ilgili kurumların sahadaki değerlendirmeleri devam ediyor. Enerji altyapısına yönelik gelişmelerin küresel piyasalara etkisi izlenmeye devam ediyor.
