  Azerbaycan İran'daki diplomatlarını güvenlik gerekçesiyle geri çekti

Azerbaycan, Nahçıvan’a yönelik İHA saldırısının ardından güvenlik gerekçesiyle İran’daki diplomatik personelini geri çekti. Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Tahran Büyükelçiliği ve Tebriz Başkonsolosluğu çalışanlarının tahliye edildiğini açıkladı.

Haber Giriş Tarihi: 06.03.2026 13:13
Haber Güncellenme Tarihi: 06.03.2026 13:14
Kaynak: Haber Merkezi
Azerbaycan İran’daki diplomatlarını güvenlik gerekçesiyle geri çekti

Azerbaycan, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ardından İran’daki diplomatik personelini geri çekme kararı aldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Tahran’daki büyükelçilik ile Tebriz’deki başkonsoloslukta görev yapan personelin güvenlik gerekçesiyle tahliye edildiğini duyurdu.

Bayramov, söz konusu adımın diplomatik misyon çalışanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla atıldığını belirtti.

NAHÇIVAN’A İHA SALDIRISI

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne İran topraklarından insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiğini bildirmişti.

İHA’lardan birinin Nahçıvan’daki uluslararası havalimanına, diğerinin ise Şekerabad köyündeki bir okul binasının yakınına düştüğü ifade edildi.

Saldırılar sonucunda havalimanı binasında hasar oluştuğu ve 4 sivilin yaralandığı aktarıldı.

İRAN BÜYÜKELÇİSİNE PROTESTO NOTASI

Saldırının ardından İran’ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermiçilu, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığına çağrıldı ve kendisine protesto notası verildi.

Aliyev’den “misilleme” talimatı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, saldırıyı “terör eylemi” olarak nitelendirerek orduya misilleme hazırlıkları yapılması ve uygulanması yönünde talimat verdi.

İRAN’DAN SUÇLAMALARA YANIT

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise saldırıyla İran’ın bağlantısı bulunduğu yönündeki iddiaları reddetti.

Erakçi, saldırının “İran’ı suçlamak amacıyla İsrail tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini” öne sürdü.

