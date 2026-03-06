Azerbaycan İran’daki diplomatlarını güvenlik gerekçesiyle geri çekti
Azerbaycan İran’daki diplomatlarını güvenlik gerekçesiyle geri çekti
Azerbaycan, Nahçıvan’a yönelik İHA saldırısının ardından güvenlik gerekçesiyle İran’daki diplomatik personelini geri çekti. Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Tahran Büyükelçiliği ve Tebriz Başkonsolosluğu çalışanlarının tahliye edildiğini açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 06.03.2026 13:13
Haber Güncellenme Tarihi: 06.03.2026 13:14
Azerbaycan, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ardından İran’daki diplomatik personelini geri çekme kararı aldı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Tahran’daki büyükelçilik ile Tebriz’deki başkonsoloslukta görev yapan personelin güvenlik gerekçesiyle tahliye edildiğini duyurdu.
Bayramov, söz konusu adımın diplomatik misyon çalışanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla atıldığını belirtti.
NAHÇIVAN’A İHA SALDIRISI
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne İran topraklarından insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiğini bildirmişti.
İHA’lardan birinin Nahçıvan’daki uluslararası havalimanına, diğerinin ise Şekerabad köyündeki bir okul binasının yakınına düştüğü ifade edildi.
Saldırılar sonucunda havalimanı binasında hasar oluştuğu ve 4 sivilin yaralandığı aktarıldı.
İRAN BÜYÜKELÇİSİNE PROTESTO NOTASI
Saldırının ardından İran’ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermiçilu, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığına çağrıldı ve kendisine protesto notası verildi.
Aliyev’den “misilleme” talimatı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, saldırıyı “terör eylemi” olarak nitelendirerek orduya misilleme hazırlıkları yapılması ve uygulanması yönünde talimat verdi.
İRAN’DAN SUÇLAMALARA YANIT
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise saldırıyla İran’ın bağlantısı bulunduğu yönündeki iddiaları reddetti.
Erakçi, saldırının “İran’ı suçlamak amacıyla İsrail tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini” öne sürdü.
Azerbaycan İran’daki diplomatlarını güvenlik gerekçesiyle geri çekti
Azerbaycan, Nahçıvan’a yönelik İHA saldırısının ardından güvenlik gerekçesiyle İran’daki diplomatik personelini geri çekti. Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Tahran Büyükelçiliği ve Tebriz Başkonsolosluğu çalışanlarının tahliye edildiğini açıkladı.
Azerbaycan, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ardından İran’daki diplomatik personelini geri çekme kararı aldı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Tahran’daki büyükelçilik ile Tebriz’deki başkonsoloslukta görev yapan personelin güvenlik gerekçesiyle tahliye edildiğini duyurdu.
Bayramov, söz konusu adımın diplomatik misyon çalışanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla atıldığını belirtti.
NAHÇIVAN’A İHA SALDIRISI
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne İran topraklarından insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiğini bildirmişti.
İHA’lardan birinin Nahçıvan’daki uluslararası havalimanına, diğerinin ise Şekerabad köyündeki bir okul binasının yakınına düştüğü ifade edildi.
Saldırılar sonucunda havalimanı binasında hasar oluştuğu ve 4 sivilin yaralandığı aktarıldı.
İRAN BÜYÜKELÇİSİNE PROTESTO NOTASI
Saldırının ardından İran’ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermiçilu, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığına çağrıldı ve kendisine protesto notası verildi.
Aliyev’den “misilleme” talimatı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, saldırıyı “terör eylemi” olarak nitelendirerek orduya misilleme hazırlıkları yapılması ve uygulanması yönünde talimat verdi.
İRAN’DAN SUÇLAMALARA YANIT
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise saldırıyla İran’ın bağlantısı bulunduğu yönündeki iddiaları reddetti.
Erakçi, saldırının “İran’ı suçlamak amacıyla İsrail tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini” öne sürdü.
