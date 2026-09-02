Avrupa’da vatandaşlık şartları neden zorlaşıyor?

Avrupa Birliği ülkelerinde vatandaşlığa geçiş koşullarını etkileyen düzenlemeler peş peşe devreye alındı. Portekiz ikamet sürelerini uzatırken, Malta yatırım karşılığı doğrudan vatandaşlık uygulamasını sona erdirdi, Almanya ise üç yılda vatandaşlık başvurusu imkânını kaldırdı.
Haber Giriş Tarihi: 02.09.2026 21:35
Haber Güncellenme Tarihi: 02.09.2026 21:38
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Portekiz’de 19 Mayıs 2026 tarihinde yürürlüğe giren düzenlemeyle, AB dışındaki ülkelerin vatandaşları için vatandaşlık başvurusunda aranan ikamet süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.
AB vatandaşları ile Portekizce Konuşan Ülkeler Topluluğu (CPLP) vatandaşları açısından ikamet süresi ise 7 yıl olarak belirlendi. Düzenlemeden önce yapılan başvuruların mevcut koşullar kapsamında değerlendirilmesi öngörüldü.
Malta yatırım yoluyla vatandaşlığı sona erdirdi
Malta’da yatırım karşılığında doğrudan vatandaşlık sağlayan uygulama sona erdi. Avrupa Birliği Adalet Divanı, 29 Nisan 2025 tarihinde Malta'nın yatırım karşılığı vatandaşlık programının AB hukukuna aykırı olduğuna hükmetti.
Kıbrıs da benzer nitelikteki yatırım yoluyla vatandaşlık uygulamasını 2020 yılında sonlandırmıştı. Malta’daki değişiklikle birlikte AB üyesi ülkeler arasında yeni başvurulara açık, yatırım karşılığında doğrudan vatandaşlık sağlayan program kalmadı.
Almanya’da üç yıllık vatandaşlık yolu kapandı
Almanya, vatandaşlığa geçiş sürecinde 2024 yılında yürürlüğe aldığı hızlandırılmış uygulamayı geri çekti. Üstün entegrasyon gösteren kişilerin üç yıllık ikamet sonrasında vatandaşlık başvurusu yapmasına imkân sağlayan düzenleme 30 Ekim 2025 tarihinde kaldırıldı.
Diğer başvuru sahipleri açısından standart ikamet süresi yeniden 5 yıl olarak uygulanırken, Alman vatandaşıyla evli kişilerin belirli şartlar altında üç yılın ardından başvuru yapabilmesine yönelik düzenleme devam ediyor.
Bazı AB ülkelerinde 5 yıllık süre korunuyor
Fransa, İrlanda, Hollanda, İsveç, Bulgaristan ve Belçika’da vatandaşlık başvurularında 5 yıllık ikamet süresi uygulanmaya devam ediyor. Ülkelerin vatandaşlık mevzuatlarında ikametin yanı sıra dil, entegrasyon ve diğer başvuru koşulları da bulunabiliyor.
Yunanistan’da ise vatandaşlık için gereken ikamet süresi 7 yıl olarak uygulanıyor. Altın vize sahibi olmak tek başına vatandaşlık hakkı sağlamıyor. Vatandaşlığa geçmek isteyenlerin ülkede fiilen ikamet etmesi ve ilgili vatandaşlık koşullarını yerine getirmesi gerekiyor.
Portekiz, Malta ve Almanya’da yapılan değişiklikler, Avrupa’daki hızlı vatandaşlık seçeneklerinin kapsamını daralttı. Başvuru yapmayı planlayanlar açısından ülkelerin ikamet sürelerinde ve vatandaşlık mevzuatında yapılacak yeni düzenlemeler takip edilecek başlıklar arasında yer alıyor.
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Avrupa’da vatandaşlık şartları neden zorlaşıyor?
Avrupa Birliği ülkelerinde vatandaşlığa geçiş koşullarını etkileyen düzenlemeler peş peşe devreye alındı. Portekiz ikamet sürelerini uzatırken, Malta yatırım karşılığı doğrudan vatandaşlık uygulamasını sona erdirdi, Almanya ise üç yılda vatandaşlık başvurusu imkânını kaldırdı.
Portekiz’de 19 Mayıs 2026 tarihinde yürürlüğe giren düzenlemeyle, AB dışındaki ülkelerin vatandaşları için vatandaşlık başvurusunda aranan ikamet süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.
AB vatandaşları ile Portekizce Konuşan Ülkeler Topluluğu (CPLP) vatandaşları açısından ikamet süresi ise 7 yıl olarak belirlendi. Düzenlemeden önce yapılan başvuruların mevcut koşullar kapsamında değerlendirilmesi öngörüldü.
Malta yatırım yoluyla vatandaşlığı sona erdirdi
Malta’da yatırım karşılığında doğrudan vatandaşlık sağlayan uygulama sona erdi. Avrupa Birliği Adalet Divanı, 29 Nisan 2025 tarihinde Malta'nın yatırım karşılığı vatandaşlık programının AB hukukuna aykırı olduğuna hükmetti.
Kıbrıs da benzer nitelikteki yatırım yoluyla vatandaşlık uygulamasını 2020 yılında sonlandırmıştı. Malta’daki değişiklikle birlikte AB üyesi ülkeler arasında yeni başvurulara açık, yatırım karşılığında doğrudan vatandaşlık sağlayan program kalmadı.
Almanya’da üç yıllık vatandaşlık yolu kapandı
Almanya, vatandaşlığa geçiş sürecinde 2024 yılında yürürlüğe aldığı hızlandırılmış uygulamayı geri çekti. Üstün entegrasyon gösteren kişilerin üç yıllık ikamet sonrasında vatandaşlık başvurusu yapmasına imkân sağlayan düzenleme 30 Ekim 2025 tarihinde kaldırıldı.
Diğer başvuru sahipleri açısından standart ikamet süresi yeniden 5 yıl olarak uygulanırken, Alman vatandaşıyla evli kişilerin belirli şartlar altında üç yılın ardından başvuru yapabilmesine yönelik düzenleme devam ediyor.
Bazı AB ülkelerinde 5 yıllık süre korunuyor
Fransa, İrlanda, Hollanda, İsveç, Bulgaristan ve Belçika’da vatandaşlık başvurularında 5 yıllık ikamet süresi uygulanmaya devam ediyor. Ülkelerin vatandaşlık mevzuatlarında ikametin yanı sıra dil, entegrasyon ve diğer başvuru koşulları da bulunabiliyor.
Yunanistan’da ise vatandaşlık için gereken ikamet süresi 7 yıl olarak uygulanıyor. Altın vize sahibi olmak tek başına vatandaşlık hakkı sağlamıyor. Vatandaşlığa geçmek isteyenlerin ülkede fiilen ikamet etmesi ve ilgili vatandaşlık koşullarını yerine getirmesi gerekiyor.
Portekiz, Malta ve Almanya’da yapılan değişiklikler, Avrupa’daki hızlı vatandaşlık seçeneklerinin kapsamını daralttı. Başvuru yapmayı planlayanlar açısından ülkelerin ikamet sürelerinde ve vatandaşlık mevzuatında yapılacak yeni düzenlemeler takip edilecek başlıklar arasında yer alıyor.
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