Amazon kargo uçağının ölümcül kazasında kara kutular bulundu
Amazon kargo uçağının ölümcül kazasında kara kutular bulundu
ABD’nin Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı’nda pistten çıkarak çevredeki araçlara çarpan Amazon kargo uçağının uçuş kayıt cihazları bulundu. Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), soruşturmanın sürdüğünü belirtirken ekiplerin önceliğinin kazada hayatını kaybedenlere ulaşmak olduğunu açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 08.09.2026 08:24
Haber Güncellenme Tarihi: 08.09.2026 08:24
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Amazon adına 21 Air tarafından işletilen Boeing 767-300 tipi kargo uçağı, San Juan-Miami seferi sırasında iniş yaptığı sırada pistten çıktı. Pisti aşan uçak, havalimanının çevre çitlerini yıkarak dışarıdaki araçlara çarptı.
Kazada 5 kişi hayatını kaybederken, uçağın çarptığı araçlar arasında temizlik görevlilerini taşıyan bir minibüs ile özel bir otomobilin bulunduğu bildirildi.
Çarpışmanın ardından uçakta yangın çıktı. Pilot ve yardımcı pilotun kokpitte sıkıştığı uçağa çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi.
Uçuş kayıt cihazları Washington’a gönderildi
NTSB Başkanı Jennifer Homendy, kazanın nedenine ilişkin kesin bir değerlendirme yapmak için henüz erken olduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini belirtti.
Uçağın uçuş veri kaydedicisi (FDR) ile kokpit ses kaydedicisinin (CVR) bulunduğu ve ayrıntılı inceleme yapılmak üzere Washington’daki NTSB merkezine gönderildiği açıklandı.
Soruşturma kapsamında uçağın geçmiş uçuşları, mürettebatın deneyimi, radar kayıtları ve hava koşullarının inceleneceği belirtildi. Ayrıca pist sonunda uçakların hızını azaltmak amacıyla kullanılan EMAS sisteminin bulunup bulunmadığı da araştırılacak.
Şiddetli rüzgar etkili oldu
İlk incelemelerde, kaza sırasında bölgede şiddetli rüzgar ve fırtına koşullarının etkili olduğu tespit edildi.
Kaza nedeniyle Miami Uluslararası Havalimanı’ndaki iki pist geçici olarak kullanıma kapatıldı. Yoğun seyahat dönemine denk gelen kaza, yüzlerce uçuşta gecikme ve iptallere yol açtı.
Amazon ve 21 Air tarafından yayımlanan taziye mesajlarında ise kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilenirken, soruşturmayı yürüten makamlarla tam iş birliği içinde olunduğu bildirildi.
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Amazon kargo uçağının ölümcül kazasında kara kutular bulundu
ABD’nin Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı’nda pistten çıkarak çevredeki araçlara çarpan Amazon kargo uçağının uçuş kayıt cihazları bulundu. Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), soruşturmanın sürdüğünü belirtirken ekiplerin önceliğinin kazada hayatını kaybedenlere ulaşmak olduğunu açıkladı.
Amazon adına 21 Air tarafından işletilen Boeing 767-300 tipi kargo uçağı, San Juan-Miami seferi sırasında iniş yaptığı sırada pistten çıktı. Pisti aşan uçak, havalimanının çevre çitlerini yıkarak dışarıdaki araçlara çarptı.
Kazada 5 kişi hayatını kaybederken, uçağın çarptığı araçlar arasında temizlik görevlilerini taşıyan bir minibüs ile özel bir otomobilin bulunduğu bildirildi.
Çarpışmanın ardından uçakta yangın çıktı. Pilot ve yardımcı pilotun kokpitte sıkıştığı uçağa çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi.
Uçuş kayıt cihazları Washington’a gönderildi
NTSB Başkanı Jennifer Homendy, kazanın nedenine ilişkin kesin bir değerlendirme yapmak için henüz erken olduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini belirtti.
Uçağın uçuş veri kaydedicisi (FDR) ile kokpit ses kaydedicisinin (CVR) bulunduğu ve ayrıntılı inceleme yapılmak üzere Washington’daki NTSB merkezine gönderildiği açıklandı.
Soruşturma kapsamında uçağın geçmiş uçuşları, mürettebatın deneyimi, radar kayıtları ve hava koşullarının inceleneceği belirtildi. Ayrıca pist sonunda uçakların hızını azaltmak amacıyla kullanılan EMAS sisteminin bulunup bulunmadığı da araştırılacak.
Şiddetli rüzgar etkili oldu
İlk incelemelerde, kaza sırasında bölgede şiddetli rüzgar ve fırtına koşullarının etkili olduğu tespit edildi.
Kaza nedeniyle Miami Uluslararası Havalimanı’ndaki iki pist geçici olarak kullanıma kapatıldı. Yoğun seyahat dönemine denk gelen kaza, yüzlerce uçuşta gecikme ve iptallere yol açtı.
Amazon ve 21 Air tarafından yayımlanan taziye mesajlarında ise kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilenirken, soruşturmayı yürüten makamlarla tam iş birliği içinde olunduğu bildirildi.
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