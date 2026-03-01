Ali Rıza Arafi kimdir sorusu, İran’da geçici liderlik görevlendirmesinin ardından gündeme geldi. Arafi’nin dini ve kurumsal görevleri dikkat çekiyor.İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 01.03.2026 14:18
Haber Güncellenme Tarihi: 01.03.2026 14:21
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İran medyası, ABD ve İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran dini lideri Ali Hamaney’in yerine Ayetullah Ali Rıza Arafi’nin geçici olarak görevlendirildiğini duyurdu. 1959 yılında Yazd eyaletine bağlı Meybod’da doğan Arafi, Şii dini hiyerarşisinde uzun yıllardır üst düzey görevlerde bulunuyor. Görevlendirmenin, İran’daki liderlik sürecinin nasıl şekilleneceğine ilişkin süreci doğrudan etkilemesi bekleniyor.
Dini eğitim ve akademik geçmişi
Ali Rıza Arafi, genç yaşta Kum’a giderek dini eğitim aldı. Babası Ayetullah Muhammed İbrahim Arafi’den başlayarak ileri düzey fıkıh ve teoloji eğitimi gördü. Arapça ve İngilizce bilen Arafi, dini eğitimin modern iletişim araçlarıyla desteklenmesi gerektiğine yönelik açıklamalarıyla da biliniyor.
Uzmanlar Meclisi’ndeki rolü
Arafi, 2022’den bu yana Uzmanlar Meclisi üyesi olarak görev yapıyor ve aynı zamanda başkan yardımcılığı görevini yürütüyor. 88 kıdemli din adamından oluşan Uzmanlar Meclisi, İran dini liderini seçme, denetleme ve gerektiğinde görevden alma yetkisine sahip bulunuyor.
Anayasa Koruma Konseyi üyeliği
Arafi, 2019’dan bu yana Anayasa Koruma Konseyi’nde fakih üye olarak yer alıyor. Konsey, yasaların İslam hukuku ve anayasa ile uyumunu denetliyor, seçim adaylarını onaylıyor ve parlamentodan geçen yasaları veto edebiliyor.
Medrese sistemi ve uluslararası görevler
İran İlim Havzaları’nın başkanı olan Arafi, ülke genelindeki Şii dini eğitim kurumlarının müfredat ve koordinasyonundan sorumlu bulunuyor. Aynı zamanda Al-Mustafa Uluslararası Üniversitesi’nin başkanlığını yürüten Arafi, uluslararası dini diyalog süreçlerinde yer aldı ve Papa Francis ile gerçekleştirilen görüşmelere katıldı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
