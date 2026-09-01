Akdeniz'de sıcak temas! Türkiye İsrail'in savaş gemilerine geçit vermedi
Akdeniz'de sıcak temas! Türkiye İsrail'in savaş gemilerine geçit vermedi
İngiltere merkezli yayın kuruluşu Middle East Monitor'de yer alan bir haberde, Türk savaş gemilerinin Akdeniz'de İsrail donanma gemilerine yaklaştığı ve rotalarını değiştirmeye zorladığı iddia edildi. İsrail Kamu Yayın Kurumu'nun (KAN) isimsiz kaynaklara dayandırdığı rapora dikkat çeken İngiliz basını, 'Ankara'nın bölgedeki varlığını ve stratejik çıkarlarını savunma kararlılığının bir işareti olduğu' yorumunda bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 01.09.2026 12:55
Haber Güncellenme Tarihi: 01.09.2026 12:56
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İngiltere merkezli basın kuruluşu Middle East Monitor, KAN'daki isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde Türk savaş gemilerinin Akdeniz'de İsrail donanma gemilerine yaklaştığını ve rotalarını değiştirmeye zorladığını yazdı.
KAN'daki isimsiz kaynaklara dayandırılan haberde, karşılaşmaların ne zaman ve tam olarak nerede gerçekleştiği hakkında bilgi verilmedi.
AKDENİZ'DE SICAK TEMAS
Söz konusu karşılaşmanın Türkiye ile İsrail arasındaki gerginliğin tırmandığı ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz gücünün varlığının arttığı bir dönemde gerçekleştiğine dikkat çekildi.
İsrail medyasının son zamanlarda uluslararası sularda Türk ve İsrail donanma gemileri arasında yaşanan çeşitli karşılaşmaları haber yaptığını aktaran İngiliz basını, "Bildirilen olayların hiçbiri doğrudan askeri çatışmayla sonuçlanmadı." dedi.
"TÜRKİYE'NİN KARARLILIĞININ BİR İŞARETİ"
İngiliz basını, İsrail medyasında yer alan haberlerde Türk donanmasının bu faaliyetinin, Ankara'nın bölgedeki varlığını ve stratejik çıkarlarını koruma konusundaki kararlılığının bir göstergesi olarak değerlendirildiğini aktardı.
İngiliz basını haberinin son kısmında şu ifadelere yer verdi:
"Bu gelişmeler, İsrail ve Türkiye arasında bölgesel güvenlik konuları, özellikle de Suriye ve Doğu Akdeniz'deki çıkar çatışmaları nedeniyle yaşanan daha geniş kapsamlı gerilimlerin ortasında gerçekleşiyor."
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Akdeniz'de sıcak temas! Türkiye İsrail'in savaş gemilerine geçit vermedi
İngiltere merkezli yayın kuruluşu Middle East Monitor'de yer alan bir haberde, Türk savaş gemilerinin Akdeniz'de İsrail donanma gemilerine yaklaştığı ve rotalarını değiştirmeye zorladığı iddia edildi. İsrail Kamu Yayın Kurumu'nun (KAN) isimsiz kaynaklara dayandırdığı rapora dikkat çeken İngiliz basını, 'Ankara'nın bölgedeki varlığını ve stratejik çıkarlarını savunma kararlılığının bir işareti olduğu' yorumunda bulundu.
İngiltere merkezli basın kuruluşu Middle East Monitor, KAN'daki isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde Türk savaş gemilerinin Akdeniz'de İsrail donanma gemilerine yaklaştığını ve rotalarını değiştirmeye zorladığını yazdı.
KAN'daki isimsiz kaynaklara dayandırılan haberde, karşılaşmaların ne zaman ve tam olarak nerede gerçekleştiği hakkında bilgi verilmedi.
AKDENİZ'DE SICAK TEMAS
Söz konusu karşılaşmanın Türkiye ile İsrail arasındaki gerginliğin tırmandığı ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz gücünün varlığının arttığı bir dönemde gerçekleştiğine dikkat çekildi.
İsrail medyasının son zamanlarda uluslararası sularda Türk ve İsrail donanma gemileri arasında yaşanan çeşitli karşılaşmaları haber yaptığını aktaran İngiliz basını, "Bildirilen olayların hiçbiri doğrudan askeri çatışmayla sonuçlanmadı." dedi.
"TÜRKİYE'NİN KARARLILIĞININ BİR İŞARETİ"
İngiliz basını, İsrail medyasında yer alan haberlerde Türk donanmasının bu faaliyetinin, Ankara'nın bölgedeki varlığını ve stratejik çıkarlarını koruma konusundaki kararlılığının bir göstergesi olarak değerlendirildiğini aktardı.
İngiliz basını haberinin son kısmında şu ifadelere yer verdi:
"Bu gelişmeler, İsrail ve Türkiye arasında bölgesel güvenlik konuları, özellikle de Suriye ve Doğu Akdeniz'deki çıkar çatışmaları nedeniyle yaşanan daha geniş kapsamlı gerilimlerin ortasında gerçekleşiyor."
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