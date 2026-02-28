ABD ve İsrail İran'a saldırı başlattı! Trump'tan ilk açıklama: Yerle bir edeceğiz
ABD ve İsrail İran'a saldırı başlattı! Trump'tan ilk açıklama: Yerle bir edeceğiz
İran'ın başkenti Tahran'da patlamaların meydana geldiği bildirildi. Katil İsrail, İran'a karşı önleyici saldırı düzenlediklerini duyurdu. Saldırılarda başkent Tahran dahil olmak üzere kent hedef alındı. Saldırıların ardından ABD'nin de operasyona dahil olduğu açıklandı. ABD Başkanı Trump, 'ABD İran'a büyük operasyon başlattı. Füzelerini yok edeceğiz ve füze üretimlerini yerle bir edeceğiz. İran asla nükleer silaha sahip olamayacak.' dedi. İsrail ordusu, İran'dan misilleme füze saldırısı tespit edildiğini bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 28.02.2026 11:43
Haber Güncellenme Tarihi: 28.02.2026 11:44
İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyuldu.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a karşı "önleyici saldırı" başlattıklarını duyurdu.
Katz, yaptığı açıklamada, "ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini" belirtti.
Katz, "İsrail, kendisine yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için İran'a karşı önleyici bir saldırı başlattı." dedi.
İran'ın muhtemel misillemesine karşı İsrail'de olağanüstü hal ilan edildi.
İsrail ordusu ise İran'a saldırıların başlatıldığına işaret eden ülkeye füze fırlatılması olasılığına karşı halkı sığınaklara yönlendiren uyarı yayımladı.
Ordudan yapılan açıklamada, "güvenlik durumu nedeniyle" sivillerin en yakın sığınağın hangisi olduğunu tespit etmesi ve gereksiz seyahatlerden kaçınması istendi.
"Proaktif uyarı"nın, halkı füze saldırılarına hazırlamak amacıyla yapıldığı belirtildi.
Saat 08.14 itibarıyla İsrail genelinde sirenler çalarken tüm cep telefonlarına uyarı alarmı gönderildi.
İSRAİL, İSFAHAN, KUM, KEREC VE KİRMANŞAH'I DA HEDEF ALDI
İran medyası İsrail'in başkent Tahran'ın yanı sıra Kum, Kerec ve Kirmanşah şehirlerini de hedef aldığını bildirdi.
İran basınına göre İsrail'in saldırıları devam ediyor.
Tahran yönetimi, saldırıların başlamasının ardından İran hava sahasını tamamen kapattı.
İKİNCİ DALGA SALDIRI
Tahran'da yeni patlama seslerinin duyulduğu, İsrail hava saldırılarının ikinci dalgasının başladığı bildirildi.
TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA: İRAN'A YÖNELİK BÜYÜK BİR OPERASYON BAŞLATTIK
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırıları hakkında, "İran'a yönelik büyük bir operasyon başlattık." dedi.
Trump, sosyal medya hesabından İran'a yönelik saldırılara ilişkin görüntülü açıklamada bulundu.
"İran'a yönelik büyük bir operasyon başlattık." ifadesini kullanan Trump, saldırının amacına ilişkin şunları söyledi:
"Amacımız, çok sert, korkunç insanlardan oluşan acımasız bir grup olan ve doğrudan ABD'yi, yurt dışındaki üslerimizdeki birliklerimizi ve dünyadaki müttefiklerimizi tehdit eden faaliyetlerde bulunan İran rejiminin tehditlerini ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmaktır."
Trump, İran Devrim Muhafızları'na, İran silahlı kuvvetlerine ve polis mensuplarına silah bırakarak tam dokunulmazlık elde etme çağrısında bulunarak "Aksi takdirde ölümle karşı karşıya kalırsınız." diye konuştu.
ABD'nin politikasının İran'ın nükleer silaha sahip olmaması yönünde olduğunu vurgulayan Trump, "İran asla nükleer silaha sahip olamaz. Bu nedenle geçen haziranda düzenlenen 'Gece Yarısı Çekici Operasyonu' kapsamında Fordo, Natanz ve İsfahan'daki rejimin nükleer programını yok ettik." dedi.
Trump, Haziran 2025'te düzenlenen operasyonun ardından İran'ı nükleer silah konusunda defalarca uyardıklarını ve anlaşma yapmaya çalıştıklarını savundu.
"47 yıldır İran rejimi 'Amerika'ya ölüm' sloganları atarak ABD'yi, askerleri ve birçok ülkedeki masum insanları hedef alan bitmek bilmeyen bir kan ve toplu katliam kampanyası yürüttü." ifadesini kullanan Trump, bölgedeki İran bağlantılı unsurların son yıllarda Orta Doğu'da konuşlanmış ABD kuvvetlerine, deniz ve ticari gemilere ve uluslararası nakliye limanlarına karşı saldırılar düzenlemeye devam ettiğini söyledi.
Trump, bu durumu "kitlesel bir terör eylemi" olarak tanımlayarak ABD'nin "artık buna tahammül etmeyeceğini" kaydetti.
İran'ı "dünyanın bir numaralı terör destekçisi devlet" olarak niteleyen Trump, İran yönetiminin ülkede protesto eden on binlerce vatandaşını öldürdüğünü iddia etti.
Trump, İran'ın deniz gücünün hedef alınacağını ve füze sanayisinin ortadan kaldırılacağını belirterek bölgedeki İran bağlantılı unsurların bölgeyi ya da dünyayı istikrarsızlaştırmasına izin vermeyeceklerinin altını çizdi.
İran halkına seslenen Trump, ülkenin geleceğinin halkın ellerinde olduğunu söyleyerek İran halkından Tahran yönetimine karşı harekete geçmeleri çağrısında bulundu.
Trump, "Özgürlüğünüzün vakti yaklaştı. Sığınakta kalın. Evinizden çıkmayın. Dışarısı çok tehlikeli. İşimizi bitirene kadar her yere bombalar düşecek. Yönetiminizi devralın." ifadelerini kullandı.
HAMANEY'İN KONUTUNUN YAKININA 7 FÜZE İSABET ETTİ
İran haber ajansı Tasnim'e göre saldırılar sırasında cumhurbaşkanlığı sarayı çevresi ve Dini Lider Ayetullah Hamaney'in konutu yakınlarına yedi adet füze isabet etti.
İşte dakika dakika yaşananlar:
11.38 İsrail'in İran'a saldırıların ardından ülkenin kuzeyinde alarmların çaldığı ve hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.
11.30 İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ateşledi. İran'da güvenlik bürokrasisine yakınlığıyla bilinen "Nournews", ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık onlarca balistik füzenin İsrail'e ateşlendiğini bildirdi.
11.25 İran'ın başkenti Tahran'da yeni patlamalar meydana geldi.
11.21 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD-İsrail saldırılarının, İran halkına kendi kaderini tayin imkanı vereceğini ileri sürdü. Netanyahu, İran'a yönelik saldırıların ardından yaptığı açıklamada, saldırıların "Aslanın Kükremesi Operasyonu" olarak isimlendirildiğini belirtti. Kısa süre önce ABD ve İsrail'in "İran'daki rejimin varoluşsal tehdidini ortadan kaldırmak" iddiasıyla saldırı başlattığını kaydeden Netanyahu, İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması gerektiğini savundu. Netanyahu, ABD-İsrail ortak saldırısının "Cesur İran halkının kaderini kendi ellerine alması için gerekli koşulları oluşturacağını" öne sürdü. "İran halkının tüm kesimleri - Persler, Kürtler, Azeriler, Beluciler ve Ahvaziler- zulmün boyunduruğundan kurtulup özgür ve barışçıl bir İran'ı hayata geçirme zamanı gelmiştir." ifadelerini kullanan Netanyahu, ülkede rejim değişikliği mesajı verdi.
11.12 İsrail ordusu, İran'dan (misilleme) füze saldırısı tespit edildiğini duyurdu.
11.06 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'a başlattıkları saldırılar sonrası güvenlik kurmaylarıyla sığınakta durum değerlendirme toplantısı yaptığı bildirildi.
11.00 İran'da, ABD-İsrail saldırıları nedeniyle okullar ikinci duyuruya kadar tatil edildi.
10.51 İsrail basını, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırısında İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi'nin de hedef alındığını öne sürdü.
10.53 İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın ABD-İsrail saldırılarından zarar görmediği bildirildi.
10.51 Reuters: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan güvende.
10.41 İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanipur, başkent Tahran'da patlama seslerinin duyulmasının ardından hastanelerin alarm durumuna geçtiğini belirtti.
10.38 İsrail'in saldırıları devam ederken, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad, İran halkını kendileriyle fotoğraf ve video paylaşmaya çağırdı. Mossad'ın Farsça Telegram kanalından İran halkına yönelik "Birlikte İran'ı eski görkemli günlerine döndüreceğiz." ifadesi kullanıldı. "Sizin için özel olarak yüksek güvenlikli bir Telegram kanalı açtık." ifadesine yer verilen açıklamada, İran halkından "rejime karşı mücadelede" fotoğraf ve videoları Mossad ile paylaşma çağrısı yapıldı.
10.37 İsrail medyası, İran ordusunun başkomutanı Hatemi'nin öldüğünü iddia etti.
10.36 İran'da internet kesintileri artarken İsrail basını İran'a yönelik siber saldırılar düzenlendiğini bildirdi.
10.35 ABD Başkanı Trump: ABD İran'a büyük operasyon başlattı. Hedef rejim kaynaklı tehditleri ortadan kaldırmak. Tehditleri ortadan kaldırıp Amerikan halkını koruyacağız. İran asla nükleer silaha sahip olamayacak. İran'ın donanmasını yok edeceğiz.
10.25 Irak Ulaştırma Bakanlığı, İsrail ve ABD'nin İran'a saldırmasının ardından ülkenin hava sahasının kapatıldığını duyurdu.
10.18 Reuters: ABD, İran'a saldırılarını havadan ve denizden yapıyor.
10.17 İsrailli bir savunma yetkilisi, İran'a yönelik saldırının ABD ile koordinasyon içinde aylardır planlandığını ve saldırı tarihinin haftalar önce belirlendiğini ifade etti.
10.16 İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, İsrail'in saldırısına misilleme yapacaklarını bildirdi.
10.10 İran basını: İsrail saldırılarında başkent Tahran'ın yanısıra İsfahan, Kum, Kerec ve Kirmanşah şehirleri hedef alındı.
10.06 ABD basını: Yetkililere göre saldırı küçümsenemeyecek büyüklükte.
10.05Pezeşkiyan'a suikast girişimi iddiası... İran'da, aralarında İran Cumhurbaşkanı Masud Pezeşkiyan'ın konutu ve istihbarat merkezinin de bulunduğu yaklaşık 30 hedefin vurulduğu iddia edildi. İsrail kaynakları, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a yönelik bir suikast girişimiyle bağlantılı olabileceğini öne sürdü.
10.00 İsrail Savunma Bakanlığı: ABD ile koordineli şekilde İran'a saldırıyoruz.
09.59"ABD-İsrail ortak operasyonu"... Katar merkezli Al Jazeera'ya konuşan bir ABD'li yetkili ve İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuşan İsrailli bir yetkili, İran'daki patlamaların ABD-İsrail ortak operasyonu olduğunu söyledi. Yetkililer, "Bu bir ABD-İsrail ortak operasyonudur" açıklamasında bulundu.
09.54 NY Times: ABD'nin saldırısı da başladı.
09.53 İran'ın başkenti Tahran'da yeni patlamalar meydana gelirken, İsrail basını, saldırılarda İranlı üst düzey yöneticilerin hedef alındığı iddia etti.
09.51 İran: Hamaney güvenli bir bölgeye götürüldü.
09.50 İsrail medyası: İran genelinde 30 hedef vuruldu.
09.45 İran saldırılar sonrası hava sahasını kapattı.
09.43 Tahran'da yeni patlama sesleri duyuldu... İsrail hava saldırılarının ikinci dalgası başladı.
09.35 İran'ın olası misillemesine karşı İsrail'de olağanüstü hal ilan edildi.
09.30 İsrail Savunma Bakanı Katz, İran'a "önleyici bir saldırı" başlattıklarını açıkladı
09.19 İsrail'in, İran'ın başkenti Tahran'a saldırı düzenlediği bildirildi. Tahran'ın iki noktasından dumanların yükseldiği kaydedildi.
ABD ve İsrail İran'a saldırı başlattı! Trump'tan ilk açıklama: Yerle bir edeceğiz
İran'ın başkenti Tahran'da patlamaların meydana geldiği bildirildi. Katil İsrail, İran'a karşı önleyici saldırı düzenlediklerini duyurdu. Saldırılarda başkent Tahran dahil olmak üzere kent hedef alındı. Saldırıların ardından ABD'nin de operasyona dahil olduğu açıklandı. ABD Başkanı Trump, 'ABD İran'a büyük operasyon başlattı. Füzelerini yok edeceğiz ve füze üretimlerini yerle bir edeceğiz. İran asla nükleer silaha sahip olamayacak.' dedi. İsrail ordusu, İran'dan misilleme füze saldırısı tespit edildiğini bildirdi.
İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyuldu.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a karşı "önleyici saldırı" başlattıklarını duyurdu.
Katz, yaptığı açıklamada, "ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini" belirtti.
Katz, "İsrail, kendisine yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için İran'a karşı önleyici bir saldırı başlattı." dedi.
İran'ın muhtemel misillemesine karşı İsrail'de olağanüstü hal ilan edildi.
İsrail ordusu ise İran'a saldırıların başlatıldığına işaret eden ülkeye füze fırlatılması olasılığına karşı halkı sığınaklara yönlendiren uyarı yayımladı.
Ordudan yapılan açıklamada, "güvenlik durumu nedeniyle" sivillerin en yakın sığınağın hangisi olduğunu tespit etmesi ve gereksiz seyahatlerden kaçınması istendi.
"Proaktif uyarı"nın, halkı füze saldırılarına hazırlamak amacıyla yapıldığı belirtildi.
Saat 08.14 itibarıyla İsrail genelinde sirenler çalarken tüm cep telefonlarına uyarı alarmı gönderildi.
İSRAİL, İSFAHAN, KUM, KEREC VE KİRMANŞAH'I DA HEDEF ALDI
İran medyası İsrail'in başkent Tahran'ın yanı sıra Kum, Kerec ve Kirmanşah şehirlerini de hedef aldığını bildirdi.
İran basınına göre İsrail'in saldırıları devam ediyor.
Tahran yönetimi, saldırıların başlamasının ardından İran hava sahasını tamamen kapattı.
İKİNCİ DALGA SALDIRI
Tahran'da yeni patlama seslerinin duyulduğu, İsrail hava saldırılarının ikinci dalgasının başladığı bildirildi.
TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA: İRAN'A YÖNELİK BÜYÜK BİR OPERASYON BAŞLATTIK
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırıları hakkında, "İran'a yönelik büyük bir operasyon başlattık." dedi.
Trump, sosyal medya hesabından İran'a yönelik saldırılara ilişkin görüntülü açıklamada bulundu.
"İran'a yönelik büyük bir operasyon başlattık." ifadesini kullanan Trump, saldırının amacına ilişkin şunları söyledi:
"Amacımız, çok sert, korkunç insanlardan oluşan acımasız bir grup olan ve doğrudan ABD'yi, yurt dışındaki üslerimizdeki birliklerimizi ve dünyadaki müttefiklerimizi tehdit eden faaliyetlerde bulunan İran rejiminin tehditlerini ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmaktır."
Trump, İran Devrim Muhafızları'na, İran silahlı kuvvetlerine ve polis mensuplarına silah bırakarak tam dokunulmazlık elde etme çağrısında bulunarak "Aksi takdirde ölümle karşı karşıya kalırsınız." diye konuştu.
ABD'nin politikasının İran'ın nükleer silaha sahip olmaması yönünde olduğunu vurgulayan Trump, "İran asla nükleer silaha sahip olamaz. Bu nedenle geçen haziranda düzenlenen 'Gece Yarısı Çekici Operasyonu' kapsamında Fordo, Natanz ve İsfahan'daki rejimin nükleer programını yok ettik." dedi.
Trump, Haziran 2025'te düzenlenen operasyonun ardından İran'ı nükleer silah konusunda defalarca uyardıklarını ve anlaşma yapmaya çalıştıklarını savundu.
"47 yıldır İran rejimi 'Amerika'ya ölüm' sloganları atarak ABD'yi, askerleri ve birçok ülkedeki masum insanları hedef alan bitmek bilmeyen bir kan ve toplu katliam kampanyası yürüttü." ifadesini kullanan Trump, bölgedeki İran bağlantılı unsurların son yıllarda Orta Doğu'da konuşlanmış ABD kuvvetlerine, deniz ve ticari gemilere ve uluslararası nakliye limanlarına karşı saldırılar düzenlemeye devam ettiğini söyledi.
Trump, bu durumu "kitlesel bir terör eylemi" olarak tanımlayarak ABD'nin "artık buna tahammül etmeyeceğini" kaydetti.
İran'ı "dünyanın bir numaralı terör destekçisi devlet" olarak niteleyen Trump, İran yönetiminin ülkede protesto eden on binlerce vatandaşını öldürdüğünü iddia etti.
Trump, İran'ın deniz gücünün hedef alınacağını ve füze sanayisinin ortadan kaldırılacağını belirterek bölgedeki İran bağlantılı unsurların bölgeyi ya da dünyayı istikrarsızlaştırmasına izin vermeyeceklerinin altını çizdi.
İran halkına seslenen Trump, ülkenin geleceğinin halkın ellerinde olduğunu söyleyerek İran halkından Tahran yönetimine karşı harekete geçmeleri çağrısında bulundu.
Trump, "Özgürlüğünüzün vakti yaklaştı. Sığınakta kalın. Evinizden çıkmayın. Dışarısı çok tehlikeli. İşimizi bitirene kadar her yere bombalar düşecek. Yönetiminizi devralın." ifadelerini kullandı.
HAMANEY'İN KONUTUNUN YAKININA 7 FÜZE İSABET ETTİ
İran haber ajansı Tasnim'e göre saldırılar sırasında cumhurbaşkanlığı sarayı çevresi ve Dini Lider Ayetullah Hamaney'in konutu yakınlarına yedi adet füze isabet etti.
İşte dakika dakika yaşananlar:
11.38 İsrail'in İran'a saldırıların ardından ülkenin kuzeyinde alarmların çaldığı ve hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.
11.30 İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ateşledi. İran'da güvenlik bürokrasisine yakınlığıyla bilinen "Nournews", ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık onlarca balistik füzenin İsrail'e ateşlendiğini bildirdi.
11.25 İran'ın başkenti Tahran'da yeni patlamalar meydana geldi.
11.21 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD-İsrail saldırılarının, İran halkına kendi kaderini tayin imkanı vereceğini ileri sürdü. Netanyahu, İran'a yönelik saldırıların ardından yaptığı açıklamada, saldırıların "Aslanın Kükremesi Operasyonu" olarak isimlendirildiğini belirtti. Kısa süre önce ABD ve İsrail'in "İran'daki rejimin varoluşsal tehdidini ortadan kaldırmak" iddiasıyla saldırı başlattığını kaydeden Netanyahu, İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması gerektiğini savundu. Netanyahu, ABD-İsrail ortak saldırısının "Cesur İran halkının kaderini kendi ellerine alması için gerekli koşulları oluşturacağını" öne sürdü. "İran halkının tüm kesimleri - Persler, Kürtler, Azeriler, Beluciler ve Ahvaziler- zulmün boyunduruğundan kurtulup özgür ve barışçıl bir İran'ı hayata geçirme zamanı gelmiştir." ifadelerini kullanan Netanyahu, ülkede rejim değişikliği mesajı verdi.
11.12 İsrail ordusu, İran'dan (misilleme) füze saldırısı tespit edildiğini duyurdu.
11.06 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'a başlattıkları saldırılar sonrası güvenlik kurmaylarıyla sığınakta durum değerlendirme toplantısı yaptığı bildirildi.
11.00 İran'da, ABD-İsrail saldırıları nedeniyle okullar ikinci duyuruya kadar tatil edildi.
10.51 İsrail basını, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırısında İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi'nin de hedef alındığını öne sürdü.
10.53 İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın ABD-İsrail saldırılarından zarar görmediği bildirildi.
10.51 Reuters: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan güvende.
10.41 İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanipur, başkent Tahran'da patlama seslerinin duyulmasının ardından hastanelerin alarm durumuna geçtiğini belirtti.
10.38 İsrail'in saldırıları devam ederken, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad, İran halkını kendileriyle fotoğraf ve video paylaşmaya çağırdı. Mossad'ın Farsça Telegram kanalından İran halkına yönelik "Birlikte İran'ı eski görkemli günlerine döndüreceğiz." ifadesi kullanıldı. "Sizin için özel olarak yüksek güvenlikli bir Telegram kanalı açtık." ifadesine yer verilen açıklamada, İran halkından "rejime karşı mücadelede" fotoğraf ve videoları Mossad ile paylaşma çağrısı yapıldı.
10.37 İsrail medyası, İran ordusunun başkomutanı Hatemi'nin öldüğünü iddia etti.
10.36 İran'da internet kesintileri artarken İsrail basını İran'a yönelik siber saldırılar düzenlendiğini bildirdi.
10.35 ABD Başkanı Trump: ABD İran'a büyük operasyon başlattı. Hedef rejim kaynaklı tehditleri ortadan kaldırmak. Tehditleri ortadan kaldırıp Amerikan halkını koruyacağız. İran asla nükleer silaha sahip olamayacak. İran'ın donanmasını yok edeceğiz.
10.25 Irak Ulaştırma Bakanlığı, İsrail ve ABD'nin İran'a saldırmasının ardından ülkenin hava sahasının kapatıldığını duyurdu.
10.18 Reuters: ABD, İran'a saldırılarını havadan ve denizden yapıyor.
10.17 İsrailli bir savunma yetkilisi, İran'a yönelik saldırının ABD ile koordinasyon içinde aylardır planlandığını ve saldırı tarihinin haftalar önce belirlendiğini ifade etti.
10.16 İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, İsrail'in saldırısına misilleme yapacaklarını bildirdi.
10.10 İran basını: İsrail saldırılarında başkent Tahran'ın yanısıra İsfahan, Kum, Kerec ve Kirmanşah şehirleri hedef alındı.
10.06 ABD basını: Yetkililere göre saldırı küçümsenemeyecek büyüklükte.
10.05 Pezeşkiyan'a suikast girişimi iddiası... İran'da, aralarında İran Cumhurbaşkanı Masud Pezeşkiyan'ın konutu ve istihbarat merkezinin de bulunduğu yaklaşık 30 hedefin vurulduğu iddia edildi. İsrail kaynakları, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a yönelik bir suikast girişimiyle bağlantılı olabileceğini öne sürdü.
10.00 İsrail Savunma Bakanlığı: ABD ile koordineli şekilde İran'a saldırıyoruz.
09.59 "ABD-İsrail ortak operasyonu"... Katar merkezli Al Jazeera'ya konuşan bir ABD'li yetkili ve İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuşan İsrailli bir yetkili, İran'daki patlamaların ABD-İsrail ortak operasyonu olduğunu söyledi. Yetkililer, "Bu bir ABD-İsrail ortak operasyonudur" açıklamasında bulundu.
09.54 NY Times: ABD'nin saldırısı da başladı.
09.53 İran'ın başkenti Tahran'da yeni patlamalar meydana gelirken, İsrail basını, saldırılarda İranlı üst düzey yöneticilerin hedef alındığı iddia etti.
09.51 İran: Hamaney güvenli bir bölgeye götürüldü.
09.50 İsrail medyası: İran genelinde 30 hedef vuruldu.
09.45 İran saldırılar sonrası hava sahasını kapattı.
09.43 Tahran'da yeni patlama sesleri duyuldu... İsrail hava saldırılarının ikinci dalgası başladı.
09.35 İran'ın olası misillemesine karşı İsrail'de olağanüstü hal ilan edildi.
09.30 İsrail Savunma Bakanı Katz, İran'a "önleyici bir saldırı" başlattıklarını açıkladı
09.19 İsrail'in, İran'ın başkenti Tahran'a saldırı düzenlediği bildirildi. Tahran'ın iki noktasından dumanların yükseldiği kaydedildi.
