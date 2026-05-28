ABD üssüne yönelik saldırı sonrası bölgede alarm arttı
ABD ile İran arasında devam eden gerilim, karşılıklı saldırı açıklamalarıyla yeniden tırmandı. İran Devrim Muhafızları, ABD’nin İran’ın güneyindeki hedeflere yönelik operasyonuna karşılık bölgedeki bir Amerikan hava üssünü vurduklarını duyurdu. Gelişmenin ardından Kuveyt hava savunma sistemlerini devreye aldığını açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 28.05.2026 09:11
Haber Güncellenme Tarihi: 28.05.2026 09:13
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Amerikan güçlerinin savunma operasyonu kapsamında İran’a ait insansız hava araçlarını düşürdüğünü ve Bender Abbas yakınlarında bulunan bir yer kontrol istasyonunu hedef aldığını bildirdi. Açıklamada operasyonun savunma amaçlı gerçekleştirildiği ifade edildi.
İran Devrim Muhafızları ise saldırıya misilleme olarak bölgedeki bir ABD hava üssünün hedef alındığını açıkladı. Yapılan açıklamada, saldırının “düşmanın saldırganlığının cevapsız kalmayacağını göstermek amacıyla gerçekleştirildiği” belirtildi. Açıklamada ayrıca yeni bir saldırı halinde daha sert yanıt verileceği mesajı verildi.
Kuveyt’te hava savunma sistemleri devreye alındı
İran tarafından hedef alınan Amerikan üssünün hangi ülkede bulunduğu açıklanmadı. Ancak Kuveyt ordusu, sabah saatlerinde hava savunma sistemlerinin füze ve İHA saldırılarını önlemeye çalıştığını duyurdu.
Kuveyt makamları saldırıların kaynağına ilişkin ayrıntı paylaşmadı. Bölgedeki güvenlik hareketliliği sonrası Körfez’deki askeri üslerde alarm seviyesinin yükseltildiği değerlendiriliyor.
İran’dan Trump açıklaması
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran’ın uranyum zenginleştirme hakkı, Hürmüz Boğazı üzerindeki hakimiyet ve yaptırımların kaldırılması konularındaki tutumunda değişiklik olmayacağını söyledi.
Azizi, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarına değinerek, Trump’ın tehdit söylemleri ile anlaşma çağrıları arasında gidip geldiğini ifade etti. Trump ise İran ile yürütülen müzakerelerin olumlu ilerlediğini belirterek, “İran istediğimiz şeyleri bize vermeye başlıyor.” açıklamasında bulundu.
