ABD savaş uçağına ''dost ateşi''... Kuveyt'te F-15 düştü
Kuveyt'te ABD'ye ait bir savaş uçağı düştü. Uçağın 'dost ateşi' aldığı ve pilotun ise sağ kurtulduğu tahmin ediliyor.
Sosyal medyada sıkça paylaşılan görüntülerde, F-15 olduğu tahmin edilen ve ABD'ye ait olduğu düşünülen savaş uçağının düştüğü görülüyor.
Ayrıca, uçağın "dost ateşi" aldığı ve pilotun ise sağ kurtulduğu tahmin ediliyor.
Görüntülerde paraşütle indiği iddia edilen bir askerin sivil bir araca bindirilme anları da yer alıyor.
Resmi makamlardan ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
