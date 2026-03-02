ABD savaş uçağına ''dost ateşi''... Kuveyt'te F-15 düştü

Kuveyt'te ABD'ye ait bir savaş uçağı düştü. Uçağın 'dost ateşi' aldığı ve pilotun ise sağ kurtulduğu tahmin ediliyor.

Haber Giriş Tarihi: 02.03.2026 09:48
Haber Güncellenme Tarihi: 02.03.2026 09:49
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Sosyal medyada sıkça paylaşılan görüntülerde, F-15 olduğu tahmin edilen ve ABD'ye ait olduğu düşünülen savaş uçağının düştüğü görülüyor.

Ayrıca, uçağın "dost ateşi" aldığı ve pilotun ise sağ kurtulduğu tahmin ediliyor.

Görüntülerde paraşütle indiği iddia edilen bir askerin sivil bir araca bindirilme anları da yer alıyor.

Resmi makamlardan ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

