13 Nisan 2026 tarihi itibarıyla ABD ordusu, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'ni kapsayan bölgede İran limanlarına yönelik deniz ablukasını resmen başlattı. Washington tarafından verilen mühletin dolmasıyla birlikte yürürlüğe giren bu askeri hamle, bölgedeki tüm gemi trafiğini ABD denetimine soktu.
Haber Giriş Tarihi: 13.04.2026 20:04
Haber Güncellenme Tarihi: 13.04.2026 20:07
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD Başkanı Donald Trump, ablukanın İran’ın ticari faaliyetlerini tamamen durdurduğunu belirterek, İran donanmasının büyük bir kısmının imha edildiğini iddia etti. Trump, ablukayı ihlal etmeye çalışan küçük sürat teknelerinin de uyuşturucu kaçakçılarına uygulanan sert yöntemlerle yok edileceği tehdidinde bulundu. Ayrıca İran'ın nükleer silah sahibi olmasına asla izin verilmeyeceğini vurgulayan Trump, Tahran yönetiminin anlaşma masasına oturmaya istekli olduğunu ileri sürdü.
İran tarafı ise bu adımı "küresel ekonomiye karşı bir intikam" olarak nitelendirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ablukanın ABD’nin kendi çıkarlarına da zarar vereceğini savundu. Bu gergin atmosferde, New York Post'un haberine göre İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurmayı içeren kritik bir barış teklifini değerlendirdiği iddia edildi.
Askeri kapasite konusunda ise çelişkili bilgiler mevcut. Trump İran donanmasının "denizin dibinde" olduğunu savunurken, CNN'e konuşan ABD istihbarat kaynakları İran'ın füze rampalarının ve insansız araçlarının en az yarısının hâlâ operasyonel olduğunu, yer altındaki savunma sistemlerinin imha edilemediğini bildirdi. Bölgede USS George H.W. Bush uçak gemisi mevzi alırken, CENTCOM izinsiz hareket eden her gemiye el koyma yetkisini kullanacağını duyurdu.
ABD'nin Hürmüz Boğazı ablukası başladı
13 Nisan 2026 tarihi itibarıyla ABD ordusu, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'ni kapsayan bölgede İran limanlarına yönelik deniz ablukasını resmen başlattı. Washington tarafından verilen mühletin dolmasıyla birlikte yürürlüğe giren bu askeri hamle, bölgedeki tüm gemi trafiğini ABD denetimine soktu.
ABD Başkanı Donald Trump, ablukanın İran’ın ticari faaliyetlerini tamamen durdurduğunu belirterek, İran donanmasının büyük bir kısmının imha edildiğini iddia etti. Trump, ablukayı ihlal etmeye çalışan küçük sürat teknelerinin de uyuşturucu kaçakçılarına uygulanan sert yöntemlerle yok edileceği tehdidinde bulundu. Ayrıca İran'ın nükleer silah sahibi olmasına asla izin verilmeyeceğini vurgulayan Trump, Tahran yönetiminin anlaşma masasına oturmaya istekli olduğunu ileri sürdü.
İran tarafı ise bu adımı "küresel ekonomiye karşı bir intikam" olarak nitelendirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ablukanın ABD’nin kendi çıkarlarına da zarar vereceğini savundu. Bu gergin atmosferde, New York Post'un haberine göre İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurmayı içeren kritik bir barış teklifini değerlendirdiği iddia edildi.
Askeri kapasite konusunda ise çelişkili bilgiler mevcut. Trump İran donanmasının "denizin dibinde" olduğunu savunurken, CNN'e konuşan ABD istihbarat kaynakları İran'ın füze rampalarının ve insansız araçlarının en az yarısının hâlâ operasyonel olduğunu, yer altındaki savunma sistemlerinin imha edilemediğini bildirdi. Bölgede USS George H.W. Bush uçak gemisi mevzi alırken, CENTCOM izinsiz hareket eden her gemiye el koyma yetkisini kullanacağını duyurdu.
