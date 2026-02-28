İran haber ajansı Tasnim, İsrail-ABD saldırılarında İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney'in konutunun hedef alındığını ve 7 füzenin isabet ettiğini duyurdu. Öte yandan İran'daki hastaneler alarma geçerken, ölü ve yaralı sayısının teyit edildikten sonra açıklanacağı belirtildi.
Haber Giriş Tarihi: 28.02.2026 14:23
Haber Güncellenme Tarihi: 28.02.2026 14:24
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD ve İsrail, İran'a yönelik kapsamlı bir saldırı gerçekleştiriyor.
Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.
İran, İsrail'e yönelik balistik füze ve İHA saldırıları başlatırken, çevre ülkelerdeki ABD üslerini de hedef aldı.
İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.
HAMANEY'İN KONUTU HEDEF ALINDI
Öte yandan İran basını, Dini Lider Hamaney'in konutunun hedef alındığını ve 7 füzenin isabet ettiğini bildirdi.
İran Sağlık Bakanlığı hastanelerin alarma geçtiğini ve yaralı sayılarının teyit edildikten sonra açıklanacağını duyurdu.
Öte yandan İsrailli bir yetkilinin açıklamasına göre İsrail sabah saatlerinde İran'a düzenlediği saldırılarda, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, rejim ve ordunun üst düzey komutanlarını hedef aldı.
Saldırıların sonuçlarının şu anda belirsiz olduğu aktarıldı.
ABD-İsrail Tahran'ı bombalıyor... Hamaney'in konutuna 7 füze
ABD ve İsrail, İran'a yönelik kapsamlı bir saldırı gerçekleştiriyor.
ABD ve İsrail, İran'a yönelik kapsamlı bir saldırı gerçekleştiriyor.
Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.
İran, İsrail'e yönelik balistik füze ve İHA saldırıları başlatırken, çevre ülkelerdeki ABD üslerini de hedef aldı.
İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.
HAMANEY'İN KONUTU HEDEF ALINDI
Öte yandan İran basını, Dini Lider Hamaney'in konutunun hedef alındığını ve 7 füzenin isabet ettiğini bildirdi.
İran Sağlık Bakanlığı hastanelerin alarma geçtiğini ve yaralı sayılarının teyit edildikten sonra açıklanacağını duyurdu.
Öte yandan İsrailli bir yetkilinin açıklamasına göre İsrail sabah saatlerinde İran'a düzenlediği saldırılarda, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, rejim ve ordunun üst düzey komutanlarını hedef aldı.
Saldırıların sonuçlarının şu anda belirsiz olduğu aktarıldı.
