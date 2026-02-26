ABD-İran nükleer görüşmelerinde üçüncü tur tamamlandı
ABD-İran nükleer görüşmelerinde üçüncü tur Cenevre’de tamamlandı. Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi, önemli ilerlemeler kaydedildiğini açıkladı. Teknik temasların önümüzdeki hafta Viyana’da yapılacağı bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 26.02.2026 22:00
Haber Güncellenme Tarihi: 26.02.2026 22:02
ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerin üçüncü turu, Umman arabuluculuğunda İsviçre’nin Cenevre kentinde sona erdi. Görüşmelerin ardından Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi, tarafların önemli ilerleme kaydettiğini duyurdu. Sürecin devamına ilişkin takvimin netleşmesi, diplomatik temasların yönü açısından önem taşıyor.
Al-Busaidi, ilgili başkentlerde yapılacak istişarelerin ardından müzakerelerin kısa süre içinde yeniden başlayacağını belirtti. Teknik düzeydeki görüşmelerin ise önümüzdeki hafta Avusturya’nın başkenti Viyana’da gerçekleştirileceğini açıkladı.
Üçüncü tur tamamlandı
Cenevre’de gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler, tarafların nükleer program ve yaptırımlar başlıklarında teknik ve siyasi düzeyde temaslarını sürdürdüğü bir süreçte yapıldı. Görüşmelerde kaydedilen ilerlemenin kapsamına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.
Teknik temaslar Viyana’da sürecek
Umman’ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde bir sonraki aşama teknik düzeyde gerçekleşecek. Viyana’daki toplantıların, uzman heyetler arasında yapılacağı ve müzakere başlıklarının detaylandırılacağı bildirildi.
ABD ile İran arasındaki nükleer müzakereler, bölgesel ve küresel diplomasi açısından yakından izlenirken, teknik görüşmelerin ardından sürecin seyrine ilişkin yeni değerlendirmelerin gündeme gelmesi bekleniyor.
