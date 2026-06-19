ABD duyurdu, İsrail ve Hizbullah ateşkese geçti

İsrail ile Hizbullah arasında varılan ateşkes anlaşması, ABD'li üst düzey bir yetkilinin açıklamasına göre bugün yerel saatle 16.00'da yürürlüğe girdi. ABD ve Katarlı müzakerecilerin yürüttüğü diplomatik temaslar sonucunda şekillenen anlaşmanın İran'ın desteğiyle oluşturulduğu belirtildi.
Haber Giriş Tarihi: 19.06.2026 18:19
Haber Güncellenme Tarihi: 19.06.2026 18:22
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yetkili, Reuters'a yaptığı açıklamada, gün içinde devam eden çatışmaların ardından tarafların ateşkese geçtiğini ifade etti. Anlaşmanın devreye girmesiyle birlikte bölgede gerilimin azaltılması hedefleniyor.
Hizbullah saldırıları durdurduğunu açıkladı
Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, ateşkes haberinin alınmasının ardından anlaşmanın uygulamaya konulduğu bildirildi. Açıklamada, ateşkes kapsamında İsrail'e yönelik saldırıların durdurulduğu kaydedildi.
Taraflar arasındaki anlaşmanın sahadaki yansımaları ve yükümlülüklerin uygulanma süreci bölgedeki gelişmeler açısından önem taşıyor.
İsrail'den Lübnan açıklaması
Ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından İsrail tarafından da açıklama yapıldı. İsrailli bir yetkili, İsrail güçlerinin Lübnan'da kalmaya devam edeceğini belirtti.
İsrail tarafının açıklaması, ateşkes sonrasında güvenlik düzenlemelerinin nasıl şekilleneceğine ilişkin tartışmaları gündeme taşıdı.
ABD'nin Tahran'a ilettiği güvence
Konuya yakın bir kaynak, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik çabaları kapsamında ateşkese ilişkin güvenceyi Tahran'a ilettiğini söyledi.
Kaynak, Hizbullah'ın daha önce ateşkesi ihlal ettiğini, İsrail'in ise buna karşılık vermeyerek mevcut durumu korumayı kabul ettiğini belirtti. Söz konusu yaklaşımın İran tarafına da aktarıldığı ifade edildi.
Önceki ateşkes süreci
ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin üç hafta uzatıldığını duyurmuştu.
ABD arabuluculuğunda gerçekleştirilen görüşmelerin ardından 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün daha uzatılması kararlaştırılmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı ise 3 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail ve Lübnan'ın geniş kapsamlı bir ateşkes konusunda mutabakata vardığını bildirmişti. Hizbullah daha sonra söz konusu şartlı ateşkesi kabul etmediğini açıklamıştı.
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ABD duyurdu, İsrail ve Hizbullah ateşkese geçti
İsrail ile Hizbullah arasında varılan ateşkes anlaşması, ABD'li üst düzey bir yetkilinin açıklamasına göre bugün yerel saatle 16.00'da yürürlüğe girdi. ABD ve Katarlı müzakerecilerin yürüttüğü diplomatik temaslar sonucunda şekillenen anlaşmanın İran'ın desteğiyle oluşturulduğu belirtildi.
Yetkili, Reuters'a yaptığı açıklamada, gün içinde devam eden çatışmaların ardından tarafların ateşkese geçtiğini ifade etti. Anlaşmanın devreye girmesiyle birlikte bölgede gerilimin azaltılması hedefleniyor.
Hizbullah saldırıları durdurduğunu açıkladı
Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, ateşkes haberinin alınmasının ardından anlaşmanın uygulamaya konulduğu bildirildi. Açıklamada, ateşkes kapsamında İsrail'e yönelik saldırıların durdurulduğu kaydedildi.
Taraflar arasındaki anlaşmanın sahadaki yansımaları ve yükümlülüklerin uygulanma süreci bölgedeki gelişmeler açısından önem taşıyor.
İsrail'den Lübnan açıklaması
Ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından İsrail tarafından da açıklama yapıldı. İsrailli bir yetkili, İsrail güçlerinin Lübnan'da kalmaya devam edeceğini belirtti.
İsrail tarafının açıklaması, ateşkes sonrasında güvenlik düzenlemelerinin nasıl şekilleneceğine ilişkin tartışmaları gündeme taşıdı.
ABD'nin Tahran'a ilettiği güvence
Konuya yakın bir kaynak, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik çabaları kapsamında ateşkese ilişkin güvenceyi Tahran'a ilettiğini söyledi.
Kaynak, Hizbullah'ın daha önce ateşkesi ihlal ettiğini, İsrail'in ise buna karşılık vermeyerek mevcut durumu korumayı kabul ettiğini belirtti. Söz konusu yaklaşımın İran tarafına da aktarıldığı ifade edildi.
Önceki ateşkes süreci
ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin üç hafta uzatıldığını duyurmuştu.
ABD arabuluculuğunda gerçekleştirilen görüşmelerin ardından 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün daha uzatılması kararlaştırılmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı ise 3 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail ve Lübnan'ın geniş kapsamlı bir ateşkes konusunda mutabakata vardığını bildirmişti. Hizbullah daha sonra söz konusu şartlı ateşkesi kabul etmediğini açıklamıştı.
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