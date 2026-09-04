ABD donanmasını Türkiye ile kurtaracak! ''Rüştünü ispatladı, tesadüf değil''
ABD donanmasını Türkiye ile kurtaracak! ''Rüştünü ispatladı, tesadüf değil''
ABD basını, Çin karşısında deniz gücünü artırmak isteyen Washington'ın, güç kaybını telafi edebilmek amacıyla Türkiye'nin geliştirdiği İstanbul sınıfı fırkateynlerini radara aldığını yazdı. Türkiye'nin söz konusu gemilerle Mavi Vatan'da rüştünü ispatladığını belirten Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Yusuf Alabarda, 'ABD'nin donanma gücünü artırmak için Türkiye'ye yönelmesi tesadüfi bir durum değil. NATO standartlarına tam uyum, hızlı inşa kabiliyeti, düşük maliyet-yüksek teknoloji de Türkiye'nin seçilmesinde önemli rol oynuyor.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 04.09.2026 09:27
Haber Güncellenme Tarihi: 04.09.2026 09:27
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD merkezli USNI News internet sitesinde yer alan habere göre ABD donanmasının, yeni bir Amerikan tasarımı yerine daha hızlı bir şekilde konvansiyonel fırkateyn gücünü yeniden oluşturmayı amaçlayan bir tedarik yolu için üç müttefik fırkateyn ailesini değerlendirdiği bildirildi.
ÜÇ ÜLKE LİSTEDE
Konu hakkında bilgi sahibi 3 ABD'li kaynak, değerlendirilen uluslararası tasarımlar arasında Japonya'nın Mogami sınıfı, Güney Kore'nin Chungnam sınıfı FFX III. Parti ve Türkiye'nin İstanbul sınıfının bulunduğu ifade edildi. Haberde, seçilen yabancı tersanede en fazla iki ABD gemisinin inşa edilmesine izin verileceği 3. gövdeden itibaren inşaatın ABD'ye devredileceği vurgulandı.
1,85 MİLYARLIK BÜTÇE
Haberde, başlangıçta Japonya ve Güney Kore'ye odaklanan ABD ilgisinin, daha sonra Türkiye'ye kaydığı dile getirilirken, yabancı savaş gemisi çalışmalarına 1,85 milyar dolarlık kaynak ayrıldığı ifade edildi. ABD'li bir yetkili konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'ın ABD gemi inşasını güçlendirmek için müttefiklerden yararlanma çabasını kabul etti. ABD Donanması Araştırma, Geliştirme ve Tedarikten Sorumlu Yardımcı Bakanlığı (ASN RDA) sözcüsü Yüzbaşı Ron Flanders, "Başkan, müttefiklerimizin kanıtlanmış gemi inşa becerilerinden ve endüstriyel uzmanlığından yararlanmak da dahil olmak üzere, yerli gemi inşa kapasitesini agresif bir şekilde artırması için donanmaya talimat verdi" açıklamasında bulundu.
"MAVİ VATAN'DA RÜŞTÜNÜ İSPATLADI"
Gelişmeyi değerlendiren Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Yusuf Alabarda, "Mavi Vatan'da rüştünü ispatladı" ifadelerini kullanarak, "ABD'nin donanma gücünü artırmak için Türkiye'ye yönelmesi tesadüfi bir durum değil. Çünkü Türk denizcilik ekosistemi, 8'den fazla özel ve askeri tersaneyle dünyada aynı anda en çok askeri gemi projesi yürüten ilk 3 ülkeden biri. Ukrayna, Malezya ve Pakistan'ın yanı sıra, NATO ve AB üyesi Romanya'da da savaş gemisi ihracatı yapılması, Türk denizciliğini öne çıkaran unsurlar arasında. NATO standartlarına tam uyum, hızlı inşa kabiliyeti, düşük maliyet-yüksek teknoloji de Türkiye'nin seçilmesinde önemli rol oynuyor." dedi.
MAVİ VATAN'IN YERLİ SAVAŞÇISI
Türkiye'nin askeri gemi inşa teknolojisinde ulaştığı zirveyi temsil eden İstanbul sınıfı (İstif) fırkateynler, yerli ve milli teknolojilerle Mavi Vatan için üretiliyor.
MKE 76 MM DENİZ TOPU: Dışa bağımlılığı bitiren, dakikada 80 atım yapabilen yerli ana silah sistemi.
AKYA AĞIR TORPİDO: Denizaltı harbi için geliştirilen, akustik karşı tedbir yetenekli ilk milli ağır torpido.
16X ATMACA SEYİR FÜZESİ: Gelişmiş radar arayıcı başlığıyla düşman su üstü unsurlarının korkulu rüyası.
MİDLAS & HİSAR-D: Gövdeye entegre ilk milli dikey atım sistemiyle havadan gelen tehditlere karşı tam koruma.
Tam boy: 113,2 metre.
Genişlik: 14,4 metre.
Personel: 123 mürettebat.
Hava gücü: 1 adet SeaHawk helikopteri için entegre hangar alanı.
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ABD donanmasını Türkiye ile kurtaracak! ''Rüştünü ispatladı, tesadüf değil''
ABD basını, Çin karşısında deniz gücünü artırmak isteyen Washington'ın, güç kaybını telafi edebilmek amacıyla Türkiye'nin geliştirdiği İstanbul sınıfı fırkateynlerini radara aldığını yazdı. Türkiye'nin söz konusu gemilerle Mavi Vatan'da rüştünü ispatladığını belirten Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Yusuf Alabarda, 'ABD'nin donanma gücünü artırmak için Türkiye'ye yönelmesi tesadüfi bir durum değil. NATO standartlarına tam uyum, hızlı inşa kabiliyeti, düşük maliyet-yüksek teknoloji de Türkiye'nin seçilmesinde önemli rol oynuyor.' dedi.
ABD merkezli USNI News internet sitesinde yer alan habere göre ABD donanmasının, yeni bir Amerikan tasarımı yerine daha hızlı bir şekilde konvansiyonel fırkateyn gücünü yeniden oluşturmayı amaçlayan bir tedarik yolu için üç müttefik fırkateyn ailesini değerlendirdiği bildirildi.
ÜÇ ÜLKE LİSTEDE
Konu hakkında bilgi sahibi 3 ABD'li kaynak, değerlendirilen uluslararası tasarımlar arasında Japonya'nın Mogami sınıfı, Güney Kore'nin Chungnam sınıfı FFX III. Parti ve Türkiye'nin İstanbul sınıfının bulunduğu ifade edildi. Haberde, seçilen yabancı tersanede en fazla iki ABD gemisinin inşa edilmesine izin verileceği 3. gövdeden itibaren inşaatın ABD'ye devredileceği vurgulandı.
1,85 MİLYARLIK BÜTÇE
Haberde, başlangıçta Japonya ve Güney Kore'ye odaklanan ABD ilgisinin, daha sonra Türkiye'ye kaydığı dile getirilirken, yabancı savaş gemisi çalışmalarına 1,85 milyar dolarlık kaynak ayrıldığı ifade edildi. ABD'li bir yetkili konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'ın ABD gemi inşasını güçlendirmek için müttefiklerden yararlanma çabasını kabul etti. ABD Donanması Araştırma, Geliştirme ve Tedarikten Sorumlu Yardımcı Bakanlığı (ASN RDA) sözcüsü Yüzbaşı Ron Flanders, "Başkan, müttefiklerimizin kanıtlanmış gemi inşa becerilerinden ve endüstriyel uzmanlığından yararlanmak da dahil olmak üzere, yerli gemi inşa kapasitesini agresif bir şekilde artırması için donanmaya talimat verdi" açıklamasında bulundu.
"MAVİ VATAN'DA RÜŞTÜNÜ İSPATLADI"
Gelişmeyi değerlendiren Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Yusuf Alabarda, "Mavi Vatan'da rüştünü ispatladı" ifadelerini kullanarak, "ABD'nin donanma gücünü artırmak için Türkiye'ye yönelmesi tesadüfi bir durum değil. Çünkü Türk denizcilik ekosistemi, 8'den fazla özel ve askeri tersaneyle dünyada aynı anda en çok askeri gemi projesi yürüten ilk 3 ülkeden biri. Ukrayna, Malezya ve Pakistan'ın yanı sıra, NATO ve AB üyesi Romanya'da da savaş gemisi ihracatı yapılması, Türk denizciliğini öne çıkaran unsurlar arasında. NATO standartlarına tam uyum, hızlı inşa kabiliyeti, düşük maliyet-yüksek teknoloji de Türkiye'nin seçilmesinde önemli rol oynuyor." dedi.
MAVİ VATAN'IN YERLİ SAVAŞÇISI
Türkiye'nin askeri gemi inşa teknolojisinde ulaştığı zirveyi temsil eden İstanbul sınıfı (İstif) fırkateynler, yerli ve milli teknolojilerle Mavi Vatan için üretiliyor.
MKE 76 MM DENİZ TOPU: Dışa bağımlılığı bitiren, dakikada 80 atım yapabilen yerli ana silah sistemi.
AKYA AĞIR TORPİDO: Denizaltı harbi için geliştirilen, akustik karşı tedbir yetenekli ilk milli ağır torpido.
16X ATMACA SEYİR FÜZESİ: Gelişmiş radar arayıcı başlığıyla düşman su üstü unsurlarının korkulu rüyası.
MİDLAS & HİSAR-D: Gövdeye entegre ilk milli dikey atım sistemiyle havadan gelen tehditlere karşı tam koruma.
Tam boy: 113,2 metre.
Genişlik: 14,4 metre.
Personel: 123 mürettebat.
Hava gücü: 1 adet SeaHawk helikopteri için entegre hangar alanı.
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