ABD Hazine Bakanlığı, Amerikan bağımsızlığının 250. yıl dönümü kutlamaları kapsamında hazırlanan ve üzerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın portresinin yer aldığı yeni 1 dolarlık madeni paraları tedavüle çıkardı.
Haber Giriş Tarihi: 04.09.2026 09:30
Haber Güncellenme Tarihi: 04.09.2026 09:31
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD Darphanesi (US Mint) tarafından basılan madeni paralar, 2 Eylül 2026 tarihi itibarıyla resmi olarak kullanılmaya başlandı.
Başkent Washington'daki ABD Darphanesi mağazasının önünde, yeni paranın tanıtımına ilişkin bilgilendirme afişleri asıldı. Tanıtım afişlerinde, paranın Amerikan bağımsızlığının 250. yılına atfen özel olarak tasarlandığı vurgulandı.
Söz konusu madeni paraların tedavüle girmesiyle birlikte, Washington'daki resmi satış noktalarında ve bankalarda hareketlilik yaşandığı gözlendi.
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ABD'de "Trump portreli" 1 dolar tedavülde
ABD Hazine Bakanlığı, Amerikan bağımsızlığının 250. yıl dönümü kutlamaları kapsamında hazırlanan ve üzerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın portresinin yer aldığı yeni 1 dolarlık madeni paraları tedavüle çıkardı.
ABD Darphanesi (US Mint) tarafından basılan madeni paralar, 2 Eylül 2026 tarihi itibarıyla resmi olarak kullanılmaya başlandı.
Başkent Washington'daki ABD Darphanesi mağazasının önünde, yeni paranın tanıtımına ilişkin bilgilendirme afişleri asıldı. Tanıtım afişlerinde, paranın Amerikan bağımsızlığının 250. yılına atfen özel olarak tasarlandığı vurgulandı.
Söz konusu madeni paraların tedavüle girmesiyle birlikte, Washington'daki resmi satış noktalarında ve bankalarda hareketlilik yaşandığı gözlendi.
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