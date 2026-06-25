ABD Başkanı Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasa gitmezdim
ABD Başkanı Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasa gitmezdim
ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu. Trump, yaklaşan NATO zirvesi hakkında, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasa zirveye gitmezdim' dedi. Rutte ise konuşmasında, 'Ankara Zirvesi'ni sabırsızlıkla bekliyorum ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da iyi dostu ABD Başkanı Donald Trump'ı ağırlamayı beklediğini düşünüyorum' ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 25.06.2026 07:50
Haber Güncellenme Tarihi: 25.06.2026 08:50
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD Başkanı Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları cevapladı.
ABD-İran müzakerelerini ve Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ni değerlendiren Trump, zirveye katılımıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin Çin ve Rusya gibi İran savaşına dahil olmadığını ve bundan memnuniyet duyduğunu aktaran Trump, "Erdoğan harika bir lider, çok güçlü bir kişi, ordusu da harika. O, Türkiye'yi seviyor ve harika bir iş çıkarıyor, saygın bir adam, saygın bir lider ve benim dostumdur." şeklinde konuştu.
ABD Başkanı, CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'un, "Trump'ın Türkiye'ye jet motoru ve F-35 satışı konusunda Ankara'ya güzel haberlerle gidip gitmeyeceği" yönündeki sorusuna şöyle yanıt verdi:
"Sanırım öyle yapacağım. Türkiye bir NATO üyesi. Bazıları Türkiye'yi öyle görmüyor ama aslında öyle. O, NATO'nun güçlü bir üyesi. Evet, muhtemelen onu (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı) çok mutlu edecek bir şey yapacağım."
- İNSANLAR TÜRKİYE'NİN ASKERİ AÇIDAN NE KADAR BÜYÜK OLDUĞUNU BİLMİYOR
Açıklamalarının devamında Türkiye'nin özellikle savunma sanayisi anlamında çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Trump, "İnsanlar Türkiye'nin askeri açıdan ne kadar büyük olduğunu bilmiyor. Erdoğan sayesinde (Türkiye'nin) çok güçlü bir ordusu var." değerlendirmesini yaptı.
NATO Genel Sekreteri Rutte de "Türkiye'nin devasa bir savunma sanayi tabanı var. ABD de dahil NATO ittifakının her yerinde faaliyet gösteren 3 bin şirketi var." ifadelerini kullandı.
Rutte ayrıca, Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak NATO Zirvesi'nin ittifak için çok önemli olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üye ülke liderlerini ağırlamaktan memnuniyet duyacağını ifade etti.
- JD VANCE'TEN F-35 SORUSUNA CEVAP
Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Türkiye'ye F-35 satılması konusundaki bir soruya yanıt verirken, Amerikan Kongresinin de dahil olduğu ilgili yasal süreçlere atıf yaptı.
Vance, "(Savunma Bakanı) Pete (Hegseth) ve tüm ekip şu anda bunu inceliyor çünkü Amerikan yasalarına uymak için gerçekleştiğini teyit etmemiz gereken bazı hususlar var. Başkan bizden bunu yapmamızı istedi. Kontrolleri yapıyoruz ve bunların gerçekleştiğini teyit ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.
- NATO ÜLKELERİNE YİNE TEPKİ GÖSTERDİ
Diğer yandan Trump, bazı NATO ülkelerinin verdikleri sözleri yerine getirmediğini ve özellikle İran konusunda ABD'ye destek olmadıklarını savundu.
Almanya, İngiltere ve İspanya'yı sert ifadelerle eleştiren Trump, "İspanya tam bir felaket, berbat. Hiçbir şey ödemek istemiyorlar. Bedavaya geçineceklerini sanıyorlar. İspanya iyi bir ittifak üyesi değil. İngiltere ise ölüyor; Kuzey Denizi'ni (petrol aramaya) açmalılar." diye konuştu.
"NATO'dan tek istediğim sadakat. Almanya'da 50 bin askerimiz var, küçük bir jest istiyoruz, hemen 'Bunu yapamayız.' diyorlar." ifadelerini kullanan Trump, bu ülkelerden dolayı büyük hayal kırıklığı yaşadığını yineledi.
Trump'ın sözlerine karşılık veren Rutte ise başta Almanya olmak üzere bazı NATO ülkelerinin son yıllarda savunma harcamalarını kayda değer ölçüde artırdığını ve bunda Trump'ın büyük payı olduğunu ifade ederek ABD Başkanı'nın "çabalarından övgüyle" bahsetti.
ABD Başkanı ayrıca, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden herhangi bir şekilde geçiş ücreti alma talebinin kendisi için "kabul edilemez" olduğunu vurguladı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
ABD Başkanı Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasa gitmezdim
ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu. Trump, yaklaşan NATO zirvesi hakkında, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasa zirveye gitmezdim' dedi. Rutte ise konuşmasında, 'Ankara Zirvesi'ni sabırsızlıkla bekliyorum ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da iyi dostu ABD Başkanı Donald Trump'ı ağırlamayı beklediğini düşünüyorum' ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları cevapladı.
ABD-İran müzakerelerini ve Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ni değerlendiren Trump, zirveye katılımıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin Çin ve Rusya gibi İran savaşına dahil olmadığını ve bundan memnuniyet duyduğunu aktaran Trump, "Erdoğan harika bir lider, çok güçlü bir kişi, ordusu da harika. O, Türkiye'yi seviyor ve harika bir iş çıkarıyor, saygın bir adam, saygın bir lider ve benim dostumdur." şeklinde konuştu.
ABD Başkanı, CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'un, "Trump'ın Türkiye'ye jet motoru ve F-35 satışı konusunda Ankara'ya güzel haberlerle gidip gitmeyeceği" yönündeki sorusuna şöyle yanıt verdi:
"Sanırım öyle yapacağım. Türkiye bir NATO üyesi. Bazıları Türkiye'yi öyle görmüyor ama aslında öyle. O, NATO'nun güçlü bir üyesi. Evet, muhtemelen onu (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı) çok mutlu edecek bir şey yapacağım."
- İNSANLAR TÜRKİYE'NİN ASKERİ AÇIDAN NE KADAR BÜYÜK OLDUĞUNU BİLMİYOR
Açıklamalarının devamında Türkiye'nin özellikle savunma sanayisi anlamında çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Trump, "İnsanlar Türkiye'nin askeri açıdan ne kadar büyük olduğunu bilmiyor. Erdoğan sayesinde (Türkiye'nin) çok güçlü bir ordusu var." değerlendirmesini yaptı.
NATO Genel Sekreteri Rutte de "Türkiye'nin devasa bir savunma sanayi tabanı var. ABD de dahil NATO ittifakının her yerinde faaliyet gösteren 3 bin şirketi var." ifadelerini kullandı.
Rutte ayrıca, Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak NATO Zirvesi'nin ittifak için çok önemli olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üye ülke liderlerini ağırlamaktan memnuniyet duyacağını ifade etti.
- JD VANCE'TEN F-35 SORUSUNA CEVAP
Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Türkiye'ye F-35 satılması konusundaki bir soruya yanıt verirken, Amerikan Kongresinin de dahil olduğu ilgili yasal süreçlere atıf yaptı.
Vance, "(Savunma Bakanı) Pete (Hegseth) ve tüm ekip şu anda bunu inceliyor çünkü Amerikan yasalarına uymak için gerçekleştiğini teyit etmemiz gereken bazı hususlar var. Başkan bizden bunu yapmamızı istedi. Kontrolleri yapıyoruz ve bunların gerçekleştiğini teyit ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.
- NATO ÜLKELERİNE YİNE TEPKİ GÖSTERDİ
Diğer yandan Trump, bazı NATO ülkelerinin verdikleri sözleri yerine getirmediğini ve özellikle İran konusunda ABD'ye destek olmadıklarını savundu.
Almanya, İngiltere ve İspanya'yı sert ifadelerle eleştiren Trump, "İspanya tam bir felaket, berbat. Hiçbir şey ödemek istemiyorlar. Bedavaya geçineceklerini sanıyorlar. İspanya iyi bir ittifak üyesi değil. İngiltere ise ölüyor; Kuzey Denizi'ni (petrol aramaya) açmalılar." diye konuştu.
"NATO'dan tek istediğim sadakat. Almanya'da 50 bin askerimiz var, küçük bir jest istiyoruz, hemen 'Bunu yapamayız.' diyorlar." ifadelerini kullanan Trump, bu ülkelerden dolayı büyük hayal kırıklığı yaşadığını yineledi.
Trump'ın sözlerine karşılık veren Rutte ise başta Almanya olmak üzere bazı NATO ülkelerinin son yıllarda savunma harcamalarını kayda değer ölçüde artırdığını ve bunda Trump'ın büyük payı olduğunu ifade ederek ABD Başkanı'nın "çabalarından övgüyle" bahsetti.
ABD Başkanı ayrıca, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden herhangi bir şekilde geçiş ücreti alma talebinin kendisi için "kabul edilemez" olduğunu vurguladı.
Çok Okunanlar