SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

Yerli füzeler AKINCI'dan ateşlendi! ''GÖZDE'' ile hareketli hedefe tam isabet

Türk savunma sanayisi ürünlerinin entegrasyon çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen testlerde, Bayraktar AKINCI Tarruzi İnsansız Hava Aracı, LGK-82 ve GÖZDE güdüm kitleriyle belirlenen hedefleri tam isabetle imha etti. ASELSAN Genel Müdürü Akyol, 'Hareketli hedef, hassas vuruş. Dünyada az sayıda ülkenin geliştirebildiği hassas güdüm yetenekleriyle milli platformlarımız artık çok daha güçlü ve etkin.' ifadesini kullandı.

Haber Giriş Tarihi: 03.09.2026 12:48
Haber Güncellenme Tarihi: 03.09.2026 12:48
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Yerli füzeler AKINCI'dan ateşlendi! ''GÖZDE'' ile hareketli hedefe tam isabet

Baykar, ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE işbirliğiyle yürütülen testlerde, milli güdüm çözümleri başarıyla denendi.

Mühimmat atış testleri kapsamında Bayraktar AKINCI platformundan bırakılan LGK-82 Lazer Güdüm Kiti entegreli mühimmat, belirlenen zırhlı askeri aracı vurarak başarıyla imha etti.

Testlerin bir diğer aşamasında ise GÖZDE Güdüm Kiti kullanıldı. Bayraktar AKINCI'dan bırakılan GÖZDE Güdüm Kiti entegreli mühimmat, hareket halindeki hedefi yüksek hassasiyetle ve tam isabetle vurdu.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, testlere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hareketli hedef, hassas vuruş. Dünyada az sayıda ülkenin geliştirebildiği hassas güdüm yetenekleriyle milli platformlarımız artık çok daha güçlü ve etkin." ifadesini kullandı.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver