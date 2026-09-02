TOLUN üçte üç yaptı... AKINCI'dan hedefe tam isabet
TOLUN üçte üç yaptı... AKINCI'dan hedefe tam isabet
ASELSAN tarafından geliştirilen TOLUN Derin Taarruz Mühimmat ailesinin farklı görev ihtiyaçlarına yönelik 3 üyesi, Bayraktar AKINCI'dan gerçekleştirilen atışlarla kabiliyetlerini sergiledi.
Haber Giriş Tarihi: 02.09.2026 12:27
Haber Güncellenme Tarihi: 02.09.2026 12:27
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Konya Karapınar Atış Test Poligonu'nda 15'ten fazla ülkenin askeri yetkililerinin katılımıyla Güdüm Sistemleri Uluslararası Demo Faaliyeti icra edildi.
Demo faaliyetinde TOLUN Derin Taarruz Mühimmat ailesinde sırasıyla çarpma tapası ve parçacık etkili harp başlıklı TOLUN I, yaklaşım sensörü ve parçacık etkili harp başlıklı TOLUN F mühimmatı ile programlanabilir zaman ayarlı tapa ve delici harp başlıklı TOLUN P mühimmat atışı gerçekleştirildi.
Çarpma tapası ve parçacık etkili harp başlıklı TOLUN I mühimmatı konteyner hedefe tam isabet kaydetti. TOLUN I, hassas vuruş yeteneği ve parçacık etkili harp başlığı tasarımı ile sabit ve hareketli hedeflere karşı etkin bir şekilde kullanılıyor.
TOLUN F mühimmatı ile etrafında personel bulunan zırhlı personel taşıma aracına atış gerçekleştirildi. TOLUN F, hedef üzerindeki tahribat gücünü en üst düzeye çıkarabilmek için kokpitten programlanabilir, zaman ayarlı güvenilir elektronik tapasını ve mühimmat hedefe çarpmadan önce belirli bir mesafeden harp başlığını patlatmaya olanak sağlayan yaklaşım sensörünü de içeriyor. GPS aldatmasına karşı dayanıklı yazılım özelliğiyle dikkati çeken TOLUN F'nin seçilebilir vuruş açısı bulunuyor.
Programlanabilir zaman ayarlı tapa ve delici harp başlıklı TOLUN P ile iki katlı beton bina hedefine atıldı. TOLUN P, delici harp başlığı tasarımı ve özel şekle sahip delici burun yapısı ile iki kat betonu delerek programlanabilir zaman ayarlı tapası ile hedeflenen katmandaki unsurları imha etti. ASELSAN tarafından geliştirilen ASAF-Sert Hedef Tapasına sahip TOLUN P mühimmatı güçlendirilmiş beton hedeflere karşı etkinliğini bir kez daha kanıtlamış oldu.
TOLUN Derin Taarruz Mühimmat ailesi, ASELSAN'ın geliştirdiği SADAK-4T çoklu taşıma salanı aracılığıyla hava platformlarına çoklu sayıda yüklenebiliyor. TOLUN, tek sortide tek veya çoklu hedeflere karşı eş zamanlı angajman sağlayabiliyor. TOLUN, gece ve gündüz, farklı hava şartlarında görev yapabiliyor.
Şirketin, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda da "İstediğimiz anda, istediğimiz yerde, istediğimiz şekilde. ASELSAN TOLUN derin taarruz mühimmat ailesi, AKINCI ile gururla sunar. Her koşulda tam isabet" ifadelerine yer verdi.
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TOLUN üçte üç yaptı... AKINCI'dan hedefe tam isabet
ASELSAN tarafından geliştirilen TOLUN Derin Taarruz Mühimmat ailesinin farklı görev ihtiyaçlarına yönelik 3 üyesi, Bayraktar AKINCI'dan gerçekleştirilen atışlarla kabiliyetlerini sergiledi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Konya Karapınar Atış Test Poligonu'nda 15'ten fazla ülkenin askeri yetkililerinin katılımıyla Güdüm Sistemleri Uluslararası Demo Faaliyeti icra edildi.
Demo faaliyetinde TOLUN Derin Taarruz Mühimmat ailesinde sırasıyla çarpma tapası ve parçacık etkili harp başlıklı TOLUN I, yaklaşım sensörü ve parçacık etkili harp başlıklı TOLUN F mühimmatı ile programlanabilir zaman ayarlı tapa ve delici harp başlıklı TOLUN P mühimmat atışı gerçekleştirildi.
Çarpma tapası ve parçacık etkili harp başlıklı TOLUN I mühimmatı konteyner hedefe tam isabet kaydetti. TOLUN I, hassas vuruş yeteneği ve parçacık etkili harp başlığı tasarımı ile sabit ve hareketli hedeflere karşı etkin bir şekilde kullanılıyor.
TOLUN F mühimmatı ile etrafında personel bulunan zırhlı personel taşıma aracına atış gerçekleştirildi. TOLUN F, hedef üzerindeki tahribat gücünü en üst düzeye çıkarabilmek için kokpitten programlanabilir, zaman ayarlı güvenilir elektronik tapasını ve mühimmat hedefe çarpmadan önce belirli bir mesafeden harp başlığını patlatmaya olanak sağlayan yaklaşım sensörünü de içeriyor. GPS aldatmasına karşı dayanıklı yazılım özelliğiyle dikkati çeken TOLUN F'nin seçilebilir vuruş açısı bulunuyor.
Programlanabilir zaman ayarlı tapa ve delici harp başlıklı TOLUN P ile iki katlı beton bina hedefine atıldı. TOLUN P, delici harp başlığı tasarımı ve özel şekle sahip delici burun yapısı ile iki kat betonu delerek programlanabilir zaman ayarlı tapası ile hedeflenen katmandaki unsurları imha etti. ASELSAN tarafından geliştirilen ASAF-Sert Hedef Tapasına sahip TOLUN P mühimmatı güçlendirilmiş beton hedeflere karşı etkinliğini bir kez daha kanıtlamış oldu.
TOLUN Derin Taarruz Mühimmat ailesi, ASELSAN'ın geliştirdiği SADAK-4T çoklu taşıma salanı aracılığıyla hava platformlarına çoklu sayıda yüklenebiliyor. TOLUN, tek sortide tek veya çoklu hedeflere karşı eş zamanlı angajman sağlayabiliyor. TOLUN, gece ve gündüz, farklı hava şartlarında görev yapabiliyor.
Şirketin, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda da "İstediğimiz anda, istediğimiz yerde, istediğimiz şekilde. ASELSAN TOLUN derin taarruz mühimmat ailesi, AKINCI ile gururla sunar. Her koşulda tam isabet" ifadelerine yer verdi.
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