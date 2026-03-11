Tarımda robot filoları dönemi: 2050’ye kadar tarlaları otonom sistemler yönetecek
Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmet Çolak, tarımın geleceğini açıkladı: 2050 yılına kadar tarlalarda tekil robotlar değil, birbiriyle haberleşen dev robot filoları çalışacak. İşte Tarım 5.0 ve dijital dönüşümün detayları.
Haber Giriş Tarihi: 11.03.2026 12:15
Haber Güncellenme Tarihi: 11.03.2026 12:17
Tarım sektörü; iklim değişikliği, su kıtlığı ve iş gücü kaybı gibi kritik zorluklarla mücadele ederken, teknoloji bu süreci yönetilebilir kılmak adına stratejik bir dönüşüm başlatıyor. Sensörlerden yapay zekaya, otonom traktörlerden veri analitiğine kadar uzanan bu yeni dönem, tarımda geleneksel yöntemlerin yerini tamamen dijital sistemlere bıraktığı bir paradigma değişimine işaret ediyor.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Çolak, tarımın evrimini ve bizi bekleyen otonom geleceği değerlendirdi.
İklim Değişikliği ve Zaman Kısıtıyla Mücadele
Sanayi Devrimi'nden bu yana mekanik bir dönüşüm yaşayan tarım, günümüzde bilişim teknolojilerinin etkisiyle Tarım 4.0 ve Tarım 5.0 sürecine girdi. Prof. Dr. Çolak, modern makineleşmenin iklim kriziyle mücadeledeki kritik rolünü şu sözlerle ifade etti:
"Tarımda makineleşme çok büyük arazilerin çok kısa sürede işlenmesini sağlıyor. İnsanoğlu iklim değişikliğiyle gelen zaman kısıtını ancak böyle bir güç kaynağıyla aşabiliyor. Çiftçilerimiz traktör kullanmak zorunda çünkü iklim değişikliğini de göz önüne aldığımızda işlenebilir alanların tavına geldiği anda toprağa girmeniz lazım. Ekimi de ona göre yapmanız lazım. Bunun için de süreniz çok kısa. Bazen saatler alıyor. Dolayısıyla burada traktör çok büyük bir olanak sağlıyor."
Veri Mühendisliği ile "Komşu Usulü" Tarım Sona Eriyor
Yeni nesil tarım teknolojileri, kararların çiftçilerin gözlemlerinden ziyade bulut bilişim ve veri mühendisliği ile alınmasını sağlıyor. Çolak, hassas tarımın en önemli özelliğinin değişken oranlı girdi kullanımı olduğunu belirterek, geleneksel yöntemlerin terk edildiğini vurguladı:
"Alışılageldiği gibi komşu ne kadar gübre atıyor şu kadar, ben de o kadar atayım, yok. Yani sensörler var. Artık gerek uydu aracılığıyla gerekse yer sensörleriyle bunlar tespit ediliyor. Arazinin bir yıl önceki verim haritalarına bakılarak haritalama yapılıyor. İklim değişikliği tarım teknolojilerinin yönünü belirlemeye başladı. Sensör teknolojisi burada devreye giriyor. Çevre denetimi burada öne çıkıyor."
Geleceğin tarımında robotların tek başına değil, birer "ekip" olarak çalışacağını öngören Çolak, otonom sistemlerin hakimiyetini şu sözlerle anlattı:
"Otonom robotlar olacak. Bunlar tarlada 2050 yılına kadar mutlaka olacaklar. Hatta sadece tek bir robot olarak da değil, filolar halinde olacaklar. Tıpkı işçilerin imece şeklinde işe koyuldukları gibi koyulacaklar. Bu kaçınılmaz. Tabii bunların gerçek zamanlı çalışabilmesi için nesnelerin interneti kullanılacak yani bunlar birbiriyle haberleşecekler. Birbirlerinden haberleri olacak, ne kadar topladıklarından haberleri olacak."
Genç Kuşak ve Teknoloji Entegrasyonu
Tarım sektöründeki en büyük risklerden biri olan çiftçi yaş ortalamasının yükselmesi, robotik sistemlerin bir zorunluluk haline gelmesine neden oluyor. Genç kuşağın teknolojiye olan yatkınlığının bir avantaj olduğunu belirten Çolak, sözlerini şöyle tamamladı:
"Kuşaklar arasındaki fark teknolojiye yakınlık yönünden önemli. Özellikle genç kuşak teknolojiye çok yakın ve teknolojiyi çok daha verimli, hızlı kullanabilme özelliğine sahip ama bu genç kuşak tarımda yok. Tarımdan uzaklaşıyor. Dolayısıyla robotlar burada devreye girmek zorunda kalabilir. Türkiye için genç kuşağın uzaklaşması çok büyük bir tehlike değil henüz."
Bu dijital seferberlik sayesinde dronlar, insansız araçlar ve mobil uygulamalar, sağlıklı ve güvenilir gıda üretiminin en büyük destekçisi olacak.
