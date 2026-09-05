İsrail'i Türk F-16 korkusu sardı: Türkler bize ulaşmanın yolunu bulur
İsrail'i Türk F-16 korkusu sardı: Türkler bize ulaşmanın yolunu bulur
İsrail basınında yayımlanan bir analizde Türk Hava Kuvvetleri'nin sahip olduğu savaş kabiliyetleri mercek altına alındı. İsrailli havacılık uzmanı Nitzan Sadan, 250'den fazla F-16'nın yanı sıra uzun menzilli mühimmatlar, havadan yakıt ikmal uçakları, erken ihbar sistemleri, elektronik harp unsurları ve insansız hava araçlarına dikkat çekerek Türkiye'nin güçlü ve çok katmanlı bir hava gücüne sahip olduğunu savundu. Sadan, Türkiye ile İsrail arasında olası bir çatışmanın İsrail açısından ağır sonuçlar doğurabileceğini belirterek, 'Türkler bize ulaşmanın yolunu bulur' ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 05.09.2026 09:59
Haber Güncellenme Tarihi: 05.09.2026 09:59
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İsrail basınında yayımlanan bir analizde Türkiye'nin hava gücü ve sahip olduğu askeri kabiliyetler kapsamlı şekilde ele alındı. İsrailli havacılık uzmanı Nitzan Sadan, Türk Hava Kuvvetleri'nin yalnızca savaş uçağı sayısıyla değerlendirilemeyeceğini belirterek F-16 filosu, uzun menzilli mühimmatlar, havadan yakıt ikmal kapasitesi, erken ihbar sistemleri, elektronik harp unsurları ve insansız hava araçlarına dikkat çekti. Sadan, Türkiye ile İsrail arasında olası bir çatışmanın İsrail açısından ağır sonuçlar doğurabileceğini savundu.
"250'NİN ÜZERİNDE F-16 SAVAŞ UÇAĞI VAR"
İsrail merkezli Calcalist gazetesinde yayımlanan analizde, Türk Hava Kuvvetleri'nin ana unsurunun 250'nin üzerinde F-16 savaş uçağı olduğu ifade edildi. Sadan, modernizasyonlardan geçirilen Türk F-16'larının yeni radar sistemleri ve gelişmiş elektronik harp kabiliyetleriyle desteklendiğini, harici yakıt tanklarının ise operasyon menzilini artırdığını belirtti.
TÜRKİYE'NİN MÜHİMMAT KAPASİTESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ
Analizde Türk hava gücünün savaş uçaklarıyla sınırlı olmadığı vurgulandı. Lazer ve uydu güdümlü bombalar, TOLUN mühimmatı ve SOM seyir füzesi gibi sistemlerin Türkiye'nin vuruş kabiliyetini güçlendirdiği aktarıldı.
Sadan ayrıca Türk F-16'larının HARM ve AGM-154 gibi Amerikan yapımı mühimmatların yanı sıra AIM-9X ve AIM-120 hava-hava füzelerini de kullanabildiğini, Türkiye'nin milli olarak geliştirdiği GÖKDOĞAN füzesinin de hava-hava kabiliyetlerine katkı sunduğunu yazdı.
UZUN MENZİLLİ OPERASYON KAPASİTESİNE VURGU
Analizde Türkiye'nin hava operasyonlarını sınırlarının ötesine taşıma kabiliyetine de değinildi. Sadan, Türk Hava Kuvvetleri'nin 7 KC-135 havadan yakıt ikmal uçağı bulunduğunu belirterek bu unsurların savaş uçaklarının havada kalış süresini ve operasyon menzilini artırdığını ifade etti.
Erken ihbar ve hava kontrol sistemleri ile elektronik harp platformlarının da Türk hava gücünün önemli parçaları olduğu belirtilirken, E-7 Wedgetail uçaklarının gelişmiş sensörleri sayesinde pilotlara erken uyarı ve daha geniş bir hedef farkındalığı sağladığı aktarıldı. HAVA SOJ platformlarının ise elektronik harp kapasitesini daha ileri taşıdığı savunuldu.
"DÜNYANIN EN TEHLİKELİ HAVA KUVVETLERİNDEN BİRİ"
Sadan, Türkiye'nin hava gücünü yalnızca sahip olduğu platformlarla değerlendirmemek gerektiğini belirterek Türk Hava Kuvvetleri'nin eğitim, teknoloji, operasyon tecrübesi ve NATO kapsamındaki ortak tatbikatlarla önemli bir kapasite oluşturduğunu ileri sürdü.
İsrailli uzman, Türk Hava Kuvvetleri'ni "ekipmanı, kültürü, yetenekleri ve tecrübesi sayesinde dünyanın en tehlikeli hava kuvvetlerinden biri" olarak nitelendirdi.
TÜRK PİLOTLARININ EĞİTİMİNE DİKKAT ÇEKTİ
Analizde Türk savaş pilotlarının uçuş eğitimleri de ele alındı. Sadan, Türk pilotlarının yıllık ortalama uçuş saatlerinin yüksek seviyede olduğunu öne sürerek bunun birçok ülkenin pilotlarıyla kıyaslandığında dikkat çekici bir avantaj oluşturduğunu savundu.
EUROFİGHTER VE KAAN ÖNE ÇIKARILDI
Türkiye'nin gelecekteki hava gücüne ilişkin değerlendirmelerde ise Eurofighter Typhoon, F-35 ve milli muharip uçak KAAN öne çıkarıldı.
Sadan, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde 44 Eurofighter Typhoon savaş uçağına sahip olmasının beklendiğini, ilerleyen süreçte F-35 ve KAAN'ın da envantere katılması halinde Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 ağırlıklı mevcut yapısının yeni nesil savaş uçaklarıyla güçleneceğini ifade etti.
"TÜRKLER BİZE ULAŞMANIN YOLUNU BULUR"
Analizde Türkiye'nin geçmişteki operasyonel tecrübesine de dikkat çekildi. Türk F-16'larının Kosova Savaşı sırasında görev yaptığı ve NATO kapsamında farklı ülkelerin hava kuvvetleriyle uzun yıllardır ortak eğitim ve tatbikatların sürdürüldüğü hatırlatıldı.
Sadan, İsrail Hava Kuvvetleri'nin avantajları arasında yoğun savaş tecrübesini gösterirken, olası bir Türkiye-İsrail çatışmasının İsrail açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini savundu.
İsrailli uzman analizinin sonunda Türk Hava Kuvvetleri'nin teknoloji, eğitim, İHA'lar, elektronik harp ve operasyonel kapasitesinin hafife alınmaması gerektiğini belirterek, "Türkler bize ulaşmanın yolunu bulur." ifadesini kullandı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
İsrail'i Türk F-16 korkusu sardı: Türkler bize ulaşmanın yolunu bulur
İsrail basınında yayımlanan bir analizde Türk Hava Kuvvetleri'nin sahip olduğu savaş kabiliyetleri mercek altına alındı. İsrailli havacılık uzmanı Nitzan Sadan, 250'den fazla F-16'nın yanı sıra uzun menzilli mühimmatlar, havadan yakıt ikmal uçakları, erken ihbar sistemleri, elektronik harp unsurları ve insansız hava araçlarına dikkat çekerek Türkiye'nin güçlü ve çok katmanlı bir hava gücüne sahip olduğunu savundu. Sadan, Türkiye ile İsrail arasında olası bir çatışmanın İsrail açısından ağır sonuçlar doğurabileceğini belirterek, 'Türkler bize ulaşmanın yolunu bulur' ifadelerini kullandı.
İsrail basınında yayımlanan bir analizde Türkiye'nin hava gücü ve sahip olduğu askeri kabiliyetler kapsamlı şekilde ele alındı. İsrailli havacılık uzmanı Nitzan Sadan, Türk Hava Kuvvetleri'nin yalnızca savaş uçağı sayısıyla değerlendirilemeyeceğini belirterek F-16 filosu, uzun menzilli mühimmatlar, havadan yakıt ikmal kapasitesi, erken ihbar sistemleri, elektronik harp unsurları ve insansız hava araçlarına dikkat çekti. Sadan, Türkiye ile İsrail arasında olası bir çatışmanın İsrail açısından ağır sonuçlar doğurabileceğini savundu.
"250'NİN ÜZERİNDE F-16 SAVAŞ UÇAĞI VAR"
İsrail merkezli Calcalist gazetesinde yayımlanan analizde, Türk Hava Kuvvetleri'nin ana unsurunun 250'nin üzerinde F-16 savaş uçağı olduğu ifade edildi. Sadan, modernizasyonlardan geçirilen Türk F-16'larının yeni radar sistemleri ve gelişmiş elektronik harp kabiliyetleriyle desteklendiğini, harici yakıt tanklarının ise operasyon menzilini artırdığını belirtti.
TÜRKİYE'NİN MÜHİMMAT KAPASİTESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ
Analizde Türk hava gücünün savaş uçaklarıyla sınırlı olmadığı vurgulandı. Lazer ve uydu güdümlü bombalar, TOLUN mühimmatı ve SOM seyir füzesi gibi sistemlerin Türkiye'nin vuruş kabiliyetini güçlendirdiği aktarıldı.
Sadan ayrıca Türk F-16'larının HARM ve AGM-154 gibi Amerikan yapımı mühimmatların yanı sıra AIM-9X ve AIM-120 hava-hava füzelerini de kullanabildiğini, Türkiye'nin milli olarak geliştirdiği GÖKDOĞAN füzesinin de hava-hava kabiliyetlerine katkı sunduğunu yazdı.
UZUN MENZİLLİ OPERASYON KAPASİTESİNE VURGU
Analizde Türkiye'nin hava operasyonlarını sınırlarının ötesine taşıma kabiliyetine de değinildi. Sadan, Türk Hava Kuvvetleri'nin 7 KC-135 havadan yakıt ikmal uçağı bulunduğunu belirterek bu unsurların savaş uçaklarının havada kalış süresini ve operasyon menzilini artırdığını ifade etti.
Erken ihbar ve hava kontrol sistemleri ile elektronik harp platformlarının da Türk hava gücünün önemli parçaları olduğu belirtilirken, E-7 Wedgetail uçaklarının gelişmiş sensörleri sayesinde pilotlara erken uyarı ve daha geniş bir hedef farkındalığı sağladığı aktarıldı. HAVA SOJ platformlarının ise elektronik harp kapasitesini daha ileri taşıdığı savunuldu.
"DÜNYANIN EN TEHLİKELİ HAVA KUVVETLERİNDEN BİRİ"
Sadan, Türkiye'nin hava gücünü yalnızca sahip olduğu platformlarla değerlendirmemek gerektiğini belirterek Türk Hava Kuvvetleri'nin eğitim, teknoloji, operasyon tecrübesi ve NATO kapsamındaki ortak tatbikatlarla önemli bir kapasite oluşturduğunu ileri sürdü.
İsrailli uzman, Türk Hava Kuvvetleri'ni "ekipmanı, kültürü, yetenekleri ve tecrübesi sayesinde dünyanın en tehlikeli hava kuvvetlerinden biri" olarak nitelendirdi.
TÜRK PİLOTLARININ EĞİTİMİNE DİKKAT ÇEKTİ
Analizde Türk savaş pilotlarının uçuş eğitimleri de ele alındı. Sadan, Türk pilotlarının yıllık ortalama uçuş saatlerinin yüksek seviyede olduğunu öne sürerek bunun birçok ülkenin pilotlarıyla kıyaslandığında dikkat çekici bir avantaj oluşturduğunu savundu.
EUROFİGHTER VE KAAN ÖNE ÇIKARILDI
Türkiye'nin gelecekteki hava gücüne ilişkin değerlendirmelerde ise Eurofighter Typhoon, F-35 ve milli muharip uçak KAAN öne çıkarıldı.
Sadan, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde 44 Eurofighter Typhoon savaş uçağına sahip olmasının beklendiğini, ilerleyen süreçte F-35 ve KAAN'ın da envantere katılması halinde Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 ağırlıklı mevcut yapısının yeni nesil savaş uçaklarıyla güçleneceğini ifade etti.
"TÜRKLER BİZE ULAŞMANIN YOLUNU BULUR"
Analizde Türkiye'nin geçmişteki operasyonel tecrübesine de dikkat çekildi. Türk F-16'larının Kosova Savaşı sırasında görev yaptığı ve NATO kapsamında farklı ülkelerin hava kuvvetleriyle uzun yıllardır ortak eğitim ve tatbikatların sürdürüldüğü hatırlatıldı.
Sadan, İsrail Hava Kuvvetleri'nin avantajları arasında yoğun savaş tecrübesini gösterirken, olası bir Türkiye-İsrail çatışmasının İsrail açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini savundu.
İsrailli uzman analizinin sonunda Türk Hava Kuvvetleri'nin teknoloji, eğitim, İHA'lar, elektronik harp ve operasyonel kapasitesinin hafife alınmaması gerektiğini belirterek, "Türkler bize ulaşmanın yolunu bulur." ifadesini kullandı.
Çok Okunanlar