F-16'ların yerini almak için geliyorlar! 24 adet Rafale savaş uçağı yola çıktı
F-16'ların yerini almak için geliyorlar! 24 adet Rafale savaş uçağı yola çıktı
Mısır'ın, hava kuvvetlerindeki Rafale savaş uçağı sayısını önemli ölçüde artırmaya hazırlandığı öne sürüldü. Fransa merkezli La Tribune'un haberine göre Kahire, Dassault Aviation'a 24 adet yeni Rafale savaş uçağı için teklif talebi (RFP) gönderdi. Sürecin anlaşmayla sonuçlanması halinde Mısır'ın Rafale savaş uçağı filosu 54'ten 78'e yükselecek.
Haber Giriş Tarihi: 09.09.2026 14:14
Haber Güncellenme Tarihi: 09.09.2026 14:15
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Mısır'ın Rafale savaş uçağı programında yeni bir aşamaya geçildi. Army Recognition'ın La Tribune'a dayandırdığı bilgilere göre Kahire, 1 Eylül 2026'da Dassault Aviation'a 24 adet ilave Rafale savaş uçağı için teknik ve ticari teklif talebi iletti. Söz konusu talep, Mısır'ın Fransız savaş uçağı filosunu genişletmeye yönelik üçüncü potansiyel sipariş anlamına geliyor.
RAFALE SAVAŞ UÇAĞI FİLOSU 78'E ÇIKABİLİR
Mısır'ın ilk Rafale savaş uçağı siparişi 2015 yılında gerçekleşti. Kahire bu kapsamda 24 uçak için anlaşma imzalarken, 2021 yılında 30 Rafale savaş uçağı daha sipariş etti. Böylece Mısır'ın toplam Rafale savaş uçağı siparişi 54'e ulaştı.
Yeni 24 uçaklık talebin sözleşmeye dönüşmesi durumunda ise Mısır'ın Rafale savaş uçağı filosu 78 adede yükselecek. Bu sayı, Mısır'ı Rafale'nin en büyük yabancı kullanıcılarından biri haline getirecek.
Ancak burada önemli bir ayrıntı bulunuyor. 24 Rafale savaş uçağı için henüz nihai satış sözleşmesi imzalanmış değil. Dassault Aviation da söz konusu talep hakkında kamuoyuna resmi bir açıklama yapmış değil. Dolayısıyla mevcut aşamada Mısır'ın kesin olarak 24 Rafale savaş uçağı satın aldığı söylenemiyor. Şimdilik ortada bir teklif talebi bulunuyor.
ESKİ F-16 FİLOSU DİKKAT ÇEKİYOR
Mısır'ın Rafale savaş uçağı hamlesinin arkasında hava kuvvetlerinin yaşlanan savaş uçağı filosunu yenileme ihtiyacı da bulunuyor. Army Recognition'a göre Mısır, geçmişte yaklaşık 240 F-16 savaş uçağı tedarik etti ve bunların 200'den fazlasını işletmeye devam ediyor.
Özellikle 1980'li ve 1990'lı yıllarda teslim edilen F-16 Block 15, Block 32 ve Block 40 uçaklarından oluşan 129 uçaklık grubun yaşının ilerlemesi, Kahire'nin yeni nesil savaş uçaklarına yönelmesini daha önemli hale getiriyor. Bu nedenle yeni Rafale savaş uçağı alımı, yalnızca filoyu büyütme değil, aynı zamanda eski savaş uçaklarının kademeli olarak yenilenmesi açısından da değerlendiriliyor.
RAFALE SAVAŞ UÇAĞI İÇİN YENİ STANDART GÜNDEMDE
Mısır'ın önceki Rafale savaş uçağı siparişlerinde F3R standardı öne çıkarken, yeni 24 uçaklık paketin daha gelişmiş F4 standardına yönelik olabileceği bildiriliyor. Bu ayrıntı, olası yeni siparişin yalnızca uçak sayısını artırmakla kalmayıp Mısır Hava Kuvvetleri'nin kabiliyetlerini de yükseltebileceğine işaret ediyor.
Rafale savaş uçağı; AESA radar, elektronik harp, gelişmiş hava-hava ve hava-yer mühimmatlarıyla çok rollü görevlerde kullanılabiliyor. Mısır'ın mevcut Rafale savaş uçağı filosu da bu nedenle ülkenin hava gücündeki önemli unsurlardan biri haline gelmiş durumda.
FRANSA İLE MISIR ARASINDA DİKKAT ÇEKEN SAVUNMA BAĞI
Mısır'ın Rafale savaş uçağı tercihi, Fransa ile Kahire arasındaki savunma ilişkilerinin de önemli göstergelerinden biri. Mısır, 2015 yılında Rafale'nin Fransa dışındaki ilk müşterisi olmuştu. Ardından 2021'de 30 uçaklık ikinci sipariş gelmişti. Yeni 24 uçaklık talebin anlaşmaya dönüşmesi, bu ilişkinin üçüncü büyük Rafale savaş uçağı siparişiyle daha da güçlenmesini sağlayabilir.
Öte yandan Dassault'un üretim kapasitesi de sürecin önemli başlıklarından biri. Şirketin Fransa'daki Rafale üretim hattı, Fransa'nın yanı sıra Hindistan, Endonezya ve Sırbistan gibi müşterilerin siparişlerini de karşılıyor. Bu nedenle Mısır'ın 24 Rafale savaş uçağı talebinin sözleşmeye dönüşmesi halinde teslimat takvimi de yakından takip edilecek.
Sonuç olarak Mısır'ın 24 Rafale savaş uçağı için Fransa'ya teklif talebi göndermesi, Kahire'nin hava gücünü modernize etme planında dikkat çeken yeni bir adım olarak öne çıkıyor. Eğer süreç sözleşmeyle sonuçlanırsa Mısır'ın Rafale savaş uçağı filosu 78'e ulaşacak. Ancak şu aşamada 24 Rafale savaş uçağının kesin olarak satın alındığını söylemek için erken; nihai karar ve sözleşme süreci bekleniyor.
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F-16'ların yerini almak için geliyorlar! 24 adet Rafale savaş uçağı yola çıktı
Mısır'ın, hava kuvvetlerindeki Rafale savaş uçağı sayısını önemli ölçüde artırmaya hazırlandığı öne sürüldü. Fransa merkezli La Tribune'un haberine göre Kahire, Dassault Aviation'a 24 adet yeni Rafale savaş uçağı için teklif talebi (RFP) gönderdi. Sürecin anlaşmayla sonuçlanması halinde Mısır'ın Rafale savaş uçağı filosu 54'ten 78'e yükselecek.
Mısır'ın Rafale savaş uçağı programında yeni bir aşamaya geçildi. Army Recognition'ın La Tribune'a dayandırdığı bilgilere göre Kahire, 1 Eylül 2026'da Dassault Aviation'a 24 adet ilave Rafale savaş uçağı için teknik ve ticari teklif talebi iletti. Söz konusu talep, Mısır'ın Fransız savaş uçağı filosunu genişletmeye yönelik üçüncü potansiyel sipariş anlamına geliyor.
RAFALE SAVAŞ UÇAĞI FİLOSU 78'E ÇIKABİLİR
Mısır'ın ilk Rafale savaş uçağı siparişi 2015 yılında gerçekleşti. Kahire bu kapsamda 24 uçak için anlaşma imzalarken, 2021 yılında 30 Rafale savaş uçağı daha sipariş etti. Böylece Mısır'ın toplam Rafale savaş uçağı siparişi 54'e ulaştı.
Yeni 24 uçaklık talebin sözleşmeye dönüşmesi durumunda ise Mısır'ın Rafale savaş uçağı filosu 78 adede yükselecek. Bu sayı, Mısır'ı Rafale'nin en büyük yabancı kullanıcılarından biri haline getirecek.
Ancak burada önemli bir ayrıntı bulunuyor. 24 Rafale savaş uçağı için henüz nihai satış sözleşmesi imzalanmış değil. Dassault Aviation da söz konusu talep hakkında kamuoyuna resmi bir açıklama yapmış değil. Dolayısıyla mevcut aşamada Mısır'ın kesin olarak 24 Rafale savaş uçağı satın aldığı söylenemiyor. Şimdilik ortada bir teklif talebi bulunuyor.
ESKİ F-16 FİLOSU DİKKAT ÇEKİYOR
Mısır'ın Rafale savaş uçağı hamlesinin arkasında hava kuvvetlerinin yaşlanan savaş uçağı filosunu yenileme ihtiyacı da bulunuyor. Army Recognition'a göre Mısır, geçmişte yaklaşık 240 F-16 savaş uçağı tedarik etti ve bunların 200'den fazlasını işletmeye devam ediyor.
Özellikle 1980'li ve 1990'lı yıllarda teslim edilen F-16 Block 15, Block 32 ve Block 40 uçaklarından oluşan 129 uçaklık grubun yaşının ilerlemesi, Kahire'nin yeni nesil savaş uçaklarına yönelmesini daha önemli hale getiriyor. Bu nedenle yeni Rafale savaş uçağı alımı, yalnızca filoyu büyütme değil, aynı zamanda eski savaş uçaklarının kademeli olarak yenilenmesi açısından da değerlendiriliyor.
RAFALE SAVAŞ UÇAĞI İÇİN YENİ STANDART GÜNDEMDE
Mısır'ın önceki Rafale savaş uçağı siparişlerinde F3R standardı öne çıkarken, yeni 24 uçaklık paketin daha gelişmiş F4 standardına yönelik olabileceği bildiriliyor. Bu ayrıntı, olası yeni siparişin yalnızca uçak sayısını artırmakla kalmayıp Mısır Hava Kuvvetleri'nin kabiliyetlerini de yükseltebileceğine işaret ediyor.
Rafale savaş uçağı; AESA radar, elektronik harp, gelişmiş hava-hava ve hava-yer mühimmatlarıyla çok rollü görevlerde kullanılabiliyor. Mısır'ın mevcut Rafale savaş uçağı filosu da bu nedenle ülkenin hava gücündeki önemli unsurlardan biri haline gelmiş durumda.
FRANSA İLE MISIR ARASINDA DİKKAT ÇEKEN SAVUNMA BAĞI
Mısır'ın Rafale savaş uçağı tercihi, Fransa ile Kahire arasındaki savunma ilişkilerinin de önemli göstergelerinden biri. Mısır, 2015 yılında Rafale'nin Fransa dışındaki ilk müşterisi olmuştu. Ardından 2021'de 30 uçaklık ikinci sipariş gelmişti. Yeni 24 uçaklık talebin anlaşmaya dönüşmesi, bu ilişkinin üçüncü büyük Rafale savaş uçağı siparişiyle daha da güçlenmesini sağlayabilir.
Öte yandan Dassault'un üretim kapasitesi de sürecin önemli başlıklarından biri. Şirketin Fransa'daki Rafale üretim hattı, Fransa'nın yanı sıra Hindistan, Endonezya ve Sırbistan gibi müşterilerin siparişlerini de karşılıyor. Bu nedenle Mısır'ın 24 Rafale savaş uçağı talebinin sözleşmeye dönüşmesi halinde teslimat takvimi de yakından takip edilecek.
Sonuç olarak Mısır'ın 24 Rafale savaş uçağı için Fransa'ya teklif talebi göndermesi, Kahire'nin hava gücünü modernize etme planında dikkat çeken yeni bir adım olarak öne çıkıyor. Eğer süreç sözleşmeyle sonuçlanırsa Mısır'ın Rafale savaş uçağı filosu 78'e ulaşacak. Ancak şu aşamada 24 Rafale savaş uçağının kesin olarak satın alındığını söylemek için erken; nihai karar ve sözleşme süreci bekleniyor.
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