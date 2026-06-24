Büyük kriz patlak verdi: F126 fırkateyn projesi iptal edilecek
Büyük kriz patlak verdi: F126 fırkateyn projesi iptal edilecek
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un, Alman Donanmasının en büyük silahlanma projelerinden biri olan F126 tipi fırkateyn programını sonlandırmayı değerlendirdiği ileri sürüldü. Kararın gerçekleşmesi halinde F126 tipi fırkateyn projesinin Alman deniz gücünde önemli bir boşluk oluşturabileceği iddia edildi.
Haber Giriş Tarihi: 24.06.2026 11:12
Haber Güncellenme Tarihi: 24.06.2026 11:12
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un, Alman Donanmasının en büyük silahlanma projelerinden biri olan F126 tipi fırkateyn programını sonlandırmayı değerlendirdiği ileri sürüldü.
F126 FIRKATEYNLERİNİ İSTEMİYORLAR
Alman Der Spiegel dergisinin haberine göre Pistorius, uzun süredir teknik ve mali sorunlarla gündeme gelen F126 fırkateynlerinin üretiminin sürdürülmesini istemiyor.
Haberde, F126 projesi için 2020 yılında dönemin Savunma Bakanı Ursula von der Leyen döneminde verilen siparişten bu yana 2 milyar avronun üzerinde harcama yapıldığı belirtildi.
Habere göre Rheinmetall şirketi mayıs ayında Alman Savunma Bakanlığına projeyi toplam 12,8 milyar avroluk bütçeyle sürdürme teklifinde bulundu.
- ALTERNATİF OLARAK MEKO FIRKATEYNLERİ GÜNDEMDE
Haberde Pistorius'un artık sekiz Meko tipi fırkateyn satın alma seçeneğini değerlendirdiği ifade edildi.
Böylece F126 programının iptal edilmesi halinde ilk Meko fırkateyninin en geç Aralık 2029'da donanmaya teslim edilmesinin hedeflendiği belirtildi.
Der Spiegel, Pistorius'un konuyla ilgili Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i bilgilendirdiğini öne sürerken Alman Savunma Bakanlığının konuya ilişkin sorulara henüz yanıt vermediğini aktardı.
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Büyük kriz patlak verdi: F126 fırkateyn projesi iptal edilecek
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un, Alman Donanmasının en büyük silahlanma projelerinden biri olan F126 tipi fırkateyn programını sonlandırmayı değerlendirdiği ileri sürüldü. Kararın gerçekleşmesi halinde F126 tipi fırkateyn projesinin Alman deniz gücünde önemli bir boşluk oluşturabileceği iddia edildi.
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un, Alman Donanmasının en büyük silahlanma projelerinden biri olan F126 tipi fırkateyn programını sonlandırmayı değerlendirdiği ileri sürüldü.
F126 FIRKATEYNLERİNİ İSTEMİYORLAR
Alman Der Spiegel dergisinin haberine göre Pistorius, uzun süredir teknik ve mali sorunlarla gündeme gelen F126 fırkateynlerinin üretiminin sürdürülmesini istemiyor.
Haberde, F126 projesi için 2020 yılında dönemin Savunma Bakanı Ursula von der Leyen döneminde verilen siparişten bu yana 2 milyar avronun üzerinde harcama yapıldığı belirtildi.
Habere göre Rheinmetall şirketi mayıs ayında Alman Savunma Bakanlığına projeyi toplam 12,8 milyar avroluk bütçeyle sürdürme teklifinde bulundu.
- ALTERNATİF OLARAK MEKO FIRKATEYNLERİ GÜNDEMDE
Haberde Pistorius'un artık sekiz Meko tipi fırkateyn satın alma seçeneğini değerlendirdiği ifade edildi.
Böylece F126 programının iptal edilmesi halinde ilk Meko fırkateyninin en geç Aralık 2029'da donanmaya teslim edilmesinin hedeflendiği belirtildi.
Der Spiegel, Pistorius'un konuyla ilgili Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i bilgilendirdiğini öne sürerken Alman Savunma Bakanlığının konuya ilişkin sorulara henüz yanıt vermediğini aktardı.
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