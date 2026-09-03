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Ümraniye'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Ümraniye'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Haber Giriş Tarihi: 03.09.2026 08:33
Haber Güncellenme Tarihi: 03.09.2026 08:33
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Ümraniye'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

M.A. idaresindeki otomobil, İnkılap Mahallesi Hamamlıdere Sokak'ta şarampole devrildi.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde otomobilin altında kalan sürücü M.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekiplerin çalışmalarının ardından sürücünün cenazesi bulunduğu yerden çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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