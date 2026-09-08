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İstanbul'da taksiciden yolcularına dayak

Fatih'te taksi sürücüsü, ücret konusunda anlaşmazlık yaşayıp aracından indirdiği müşterilerini darp ederek olay yerinden uzaklaştı. Şüpheli sürücü kısa sürede yakalandı.

Haber Giriş Tarihi: 08.09.2026 08:26
Haber Güncellenme Tarihi: 08.09.2026 08:41
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul'da taksiciden yolcularına dayak

Fatih'te iki yolcusunu darp ettikten sonra aracına binerek uzaklaşan taksici, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ayvansaray Caddesi'nde iki yolcunun ticari taksi şoförü tarafından dövüldüğü anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüpheliyi yakaladı.

"Kasten yaralama" suçundan gözaltına alınan taksici İ.H.K, ifadesinde ücret konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini iddia etti.

Öte yandan darp anları trafikte seyreden bir aracın kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde şüphelinin iki yolcusuna saldırdığı anlar yer aldı.

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