Fatih'te taksi sürücüsü, ücret konusunda anlaşmazlık yaşayıp aracından indirdiği müşterilerini darp ederek olay yerinden uzaklaştı. Şüpheli sürücü kısa sürede yakalandı.
Haber Giriş Tarihi: 08.09.2026 08:26
Haber Güncellenme Tarihi: 08.09.2026 08:41
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Fatih'te iki yolcusunu darp ettikten sonra aracına binerek uzaklaşan taksici, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Ayvansaray Caddesi'nde iki yolcunun ticari taksi şoförü tarafından dövüldüğü anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüpheliyi yakaladı.
"Kasten yaralama" suçundan gözaltına alınan taksici İ.H.K, ifadesinde ücret konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini iddia etti.
Öte yandan darp anları trafikte seyreden bir aracın kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde şüphelinin iki yolcusuna saldırdığı anlar yer aldı.
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İstanbul'da taksiciden yolcularına dayak
Fatih'te taksi sürücüsü, ücret konusunda anlaşmazlık yaşayıp aracından indirdiği müşterilerini darp ederek olay yerinden uzaklaştı. Şüpheli sürücü kısa sürede yakalandı.
Fatih'te iki yolcusunu darp ettikten sonra aracına binerek uzaklaşan taksici, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Ayvansaray Caddesi'nde iki yolcunun ticari taksi şoförü tarafından dövüldüğü anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüpheliyi yakaladı.
"Kasten yaralama" suçundan gözaltına alınan taksici İ.H.K, ifadesinde ücret konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini iddia etti.
Öte yandan darp anları trafikte seyreden bir aracın kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde şüphelinin iki yolcusuna saldırdığı anlar yer aldı.
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