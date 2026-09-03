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Balıkesir'de kardeşler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'in Karesi ilçesinde iki kardeş arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Haber Giriş Tarihi: 03.09.2026 08:34
Haber Güncellenme Tarihi: 03.09.2026 08:35
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Balıkesir'de kardeşler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Maltepe Mahallesi Işıl Sokak'taki bir evin bahçesinde A.O. (50) ile kardeşi Y.T.O. (48) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki kardeş, bıçakla birbirini yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Y.T.O'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan A.O. ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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