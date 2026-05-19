Süper Lig 2025-2026 sezonu resmen tescil edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun resmen tescil edildiğini açıkladı. Federasyon tarafından yapılan duyuruda, sezonun ilgili talimatlar ve müsabaka sonuçları doğrultusunda onaylandığı bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 19.05.2026 18:39
Haber Güncellenme Tarihi: 19.05.2026 18:41
TFF’nin açıklamasına göre Süper Lig’de sezon boyunca oynanan karşılaşmaların sonuçları ve oluşan puan durumu esas alınarak tescil işlemi tamamlandı. Böylece 2025-2026 sezonuna ilişkin resmi süreç de sona ermiş oldu.
Sezonun tescil edilmesiyle birlikte lig sıralaması, Avrupa kupalarına katılım hakları ve küme düşme süreçleri federasyon kayıtlarında kesinleşti. Kulüplerin yeni sezon planlamaları kapsamında lisans, transfer ve hazırlık çalışmalarını hızlandırması bekleniyor.
TFF’den resmi açıklama geldi
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından alınan karar kapsamında Süper Lig sezonunun tesciline ilişkin detaylar kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklamada, sezonun yürürlükteki futbol müsabaka talimatlarına uygun şekilde tamamlandığı belirtildi.
Sezon sonuçları kesinleşti
Tescil kararının ardından ligde oluşan nihai puan tablosu resmi statü kazandı. Avrupa kupalarına katılacak takımlar ile alt liglere düşen ekipler de federasyon kayıtlarına işlendi.
