Okan Buruk'tan Erdoğan'a Avrupa sözü! “Türkiye'nin adını duyuracağız”
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Recep Tayyip Erdoğan ziyaretinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, üst üste 5. şampiyonluğu hedeflediklerini belirtirken, Avrupa'da da Türkiye'nin adını daha güçlü şekilde duyurmak istediklerini ifade etti.
Haber Giriş Tarihi: 19.05.2026 10:04
Haber Güncellenme Tarihi: 19.05.2026 10:05
G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Dolmabahçe'deki ziyarette bir sonraki senede de kupayla birlikte Başkan Erdoğan'ı ziyaret etmek istediklerini söyledi.
Kabul için Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini sunan Buruk, "Bizi burada tekrar kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz Sayın Cumhurbaşkanım. Bizim için şampiyonluk, sizi tekrardan görmek için vesile oluyor. Üst üste 4 şampiyonluk yaşadık. Hedefimiz 5. şampiyonlukla rekor kırmak ve tekrar sizi görmeye buraya gelmek. Avrupa'da da çok önemli işler yaptık ve daha da iyisini yapmak istiyoruz. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da önemli bir ses getirmeye çalışacağız. Türkiye'nin adını daha fazla duyurmak istiyoruz" dedi.
