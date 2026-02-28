Beşiktaş, Kocaelispor'u tek golle yendi

Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Kocaelispor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

Haber Giriş Tarihi: 28.02.2026 20:51
Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun mücadelesi devam ediyor.

Ligin 24. hafta karşılaşmasında Selçuk İnan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Kocaelispor ile Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, hakem Cihan Aydın’ın yönettiği maçta Kocaeli Stadyumu’nda karşılaştı.

Beşiktaş, deplasmanda oynadığı maçta Kocaelispor'u ikinci yarıda bulduğu golle 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

GALİBİYET GOLÜ AGBADOU'DAN

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 52. dakikada yeni transferlerden Emmanuel Agbadou kaydetti. Agbadou, Beşiktaş'ta ilk golünü attı.

BEŞİKTAŞ, İLK KEZ ÜST ÜSTE 3 MAÇ KAZANDI

Beşiktaş, Kocaelispor galibiyetiyle birlikte ligde bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazandı. Siyah-beyazlılar, tüm kulvarlardaki yenilmezlik serisini ise 16 maça çıkardı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, 46 puana yükseldi. Kocaelispor, 30 puanda kaldı.

