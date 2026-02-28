Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Beşiktaş, Kocaelispor'u tek golle yendi
Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Kocaelispor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.
Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun mücadelesi devam ediyor.
Ligin 24. hafta karşılaşmasında Selçuk İnan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Kocaelispor ile Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, hakem Cihan Aydın’ın yönettiği maçta Kocaeli Stadyumu’nda karşılaştı.
Beşiktaş, deplasmanda oynadığı maçta Kocaelispor'u ikinci yarıda bulduğu golle 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.
GALİBİYET GOLÜ AGBADOU'DAN
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 52. dakikada yeni transferlerden Emmanuel Agbadou kaydetti. Agbadou, Beşiktaş'ta ilk golünü attı.
BEŞİKTAŞ, İLK KEZ ÜST ÜSTE 3 MAÇ KAZANDI
Beşiktaş, Kocaelispor galibiyetiyle birlikte ligde bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazandı. Siyah-beyazlılar, tüm kulvarlardaki yenilmezlik serisini ise 16 maça çıkardı.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, 46 puana yükseldi. Kocaelispor, 30 puanda kaldı.
Çok Okunanlar