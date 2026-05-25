Aziz Yıldırım Kadıköy ve seçim sürecini anlattı

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, TRT Spor’da katıldığı programda seçim süreci, transfer çalışmaları ve kulübün geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım, şampiyonluk hedefi, teknik direktör planlaması ve kadro yapılanmasıyla ilgili mesajlar verirken, yeni dönemde kulüpte birlik ortamının yeniden oluşturulması gerektiğini söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 25.05.2026 20:55
Haber Güncellenme Tarihi: 25.05.2026 20:58
Aziz Yıldırım, son yıllarda yaşanan başarısızlıkların camiada ayrışmalara neden olduğunu belirterek, Fenerbahçe’nin yeniden şampiyonluk yarışında güçlü bir yapı kurması gerektiğini ifade etti. Çocukların yeniden mutlu olması gerektiğini söyleyen Yıldırım, başarı beklentisinin temelinde şampiyonluğun yer aldığını kaydetti.
Ali Koç dönemi hakkında değerlendirme yaptı
Ali Koç’un başkanlığa geldiği dönemde kendilerinin de başarı beklentisi taşıdığını belirten Aziz Yıldırım, bazı hatalar nedeniyle istenen sonuçların alınamadığını söyledi. Yıldırım, uzun süredir şampiyonluk yaşanamamasının camiada farklı görüş ayrılıklarını artırdığını ifade etti.
Fenerbahçe’nin büyüklüğünün tartışılmaması gerektiğini belirten Yıldırım, çocukların okula giderken formalarını gururla taşıyabilmesi için aday olduklarını dile getirdi.
Transfer planlamasına ilişkin mesaj verdi
Kadronun güçlendirilmesi gerektiğini belirten Aziz Yıldırım, takımın yaklaşık 6 transfere ihtiyaç duyduğunu söyledi. İki yabancı santrfor transferi planladıklarını açıklayan Yıldırım, bir yerli santrfor ihtimalinin de değerlendirildiğini kaydetti.
Savunma hattına da takviye yapılacağını belirten Yıldırım, sağ bek, sol bek ve stoper bölgeleri için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Londra’da transfer görüşmeleri yapacaklarını söyleyen Yıldırım, bazı futbolcuların seçim öncesinde açıklama yapabileceğini dile getirdi.
Mourinho ve teknik direktör açıklaması
Jose Mourinho ile geçmişe dayanan bir tanışıklıkları olduğunu söyleyen Aziz Yıldırım, Portekizli teknik adamın kendisini 2003 yılından beri tanıdığını ifade etti. Mourinho’ya bazı oyuncu isimleri önerdiğini belirten Yıldırım, seçim sonrası yapılan transferlerde bu isimlerin alınmadığını söyledi.
Teknik direktör konusu hakkında da konuşan Yıldırım, Aykut Kocaman ile şu an için resmi bir görüşme olmadığını ancak ilerleyen süreçte değerlendirilebileceğini açıkladı. Yabancı teknik direktörlerin kısa sürede uyum problemi yaşayabileceğini söyleyen Yıldırım, uzun vadeli planlamanın önemine dikkat çekti.
Kadıköy vurgusu yaptı
Kadıköy atmosferine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aziz Yıldırım, geçmiş dönemlerde rakip takımların deplasmanda zorlandığını söyledi. İç saha üstünlüğünün yeniden sağlanması gerektiğini belirten Yıldırım, taraftar desteğinin takım üzerindeki etkisine dikkat çekti.
Yıldırım ayrıca, imza toplama süreciyle ilgili açıklamasında doğrudan bir organizasyon yürütmediğini, adaylık kararını kendi değerlendirmeleri sonucunda aldığını ifade etti.
