Ömer Çelik’ten CHP tartışmalarına sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Merkezi’nde gündeme gelen tahliye ve kurultay tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Adana’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Çelik, CHP içinde yaşanan sürecin AK Parti ile ilişkilendirilmeye çalışıldığını söyledi. Çelik’in açıklamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadeler de öne çıktı.
Haber Giriş Tarihi: 25.05.2026 19:32
Haber Güncellenme Tarihi: 25.05.2026 19:33
Çelik, CHP’deki tartışmaların parti içi bir mesele olduğunu belirterek, bazı çevrelerin süreci AK Parti üzerinden siyasi tartışmaya dönüştürdüğünü ifade etti. Önümüzdeki günlerde CHP içindeki kurultay ve yönetim tartışmalarının siyasi gündemdeki etkisinin sürmesi bekleniyor.
CHP içindeki tartışmalara ilişkin açıklama
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP’de yaşanan süreçle ilgili değerlendirmesinde, tartışmaların doğrudan CHP’nin kendi iç dinamiklerinden kaynaklandığını söyledi.
Çelik, “CHP’lilerin kendi içlerindeki bu çatışma, birilerinin AK Parti üzerinden yürütmeye çalıştığı bir yalan siyasetine dönüşmüş durumda” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik ifadelere tepki
Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarına da değinerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik kullanılan ifadelerin kabul edilemez olduğunu belirtti.
“Siyasi eleştiriyi ve protestoyu saygıyla karşılarız” diyen Çelik, siyasi eleştiriyi aşan hakaret, hedef gösterme ve tehdit içeren söylemleri kabul etmediklerini ifade etti.
AK Parti Sözcüsü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik siyasi tehditlere izin vermeyeceklerini belirterek, “Siyasi yetersizliklerini Sayın Cumhurbaşkanımıza yöneltenlere bir adım bile attırmayız” dedi.
“Sürecin tarafı değiliz” mesajı
Çelik, CHP’de gündeme gelen kurultay ve “mutlak butlan” tartışmalarına ilişkin olarak AK Parti’nin sürecin tarafı olmadığını söyledi.
Söz konusu iddiaların ilk olarak CHP içinden gündeme getirildiğini belirten Çelik, “Hiçbir siyasi parti, AK Parti ve Cumhur İttifakı bu olayın tarafı değildir. İlk iddialar Cumhuriyet Halk Partisi’nde siyaset yapan kişiler tarafından dile getirildi” açıklamasında bulundu.
Ömer Çelik'ten CHP tartışmalarına sert tepki
