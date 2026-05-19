Ömer Çelik, Bahçeli’nin çıkışına ilişkin konuştu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısının ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, “Terörsüz Türkiye” sürecinin devlet politikası olarak sürdürüldüğünü belirtirken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarının sürece katkı sunduğunu ifade etti. Açıklamalarda yol haritasının güncelleneceği mesajı da öne çıktı.
Haber Giriş Tarihi: 19.05.2026 19:25
Haber Güncellenme Tarihi: 19.05.2026 19:29
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yoğun diplomasi trafiği yürüttüğünü belirten Çelik, MKYK toplantısında iç ve dış gündemin kapsamlı şekilde ele alındığını söyledi. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, temel hedefin terör örgütünün silah bırakması ve fesih sürecinin tamamlanması olduğunu ifade etti. Sürecin tüm boyutlarıyla devlet politikası çerçevesinde yürütüldüğünü belirten Çelik, Devlet Bahçeli’nin açıklamalarının son derece kıymetli olduğunu dile getirdi.
Yol haritası güncellenecek
Ömer Çelik, Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşamalara göre yol haritasının güncelleneceğini söyledi. Açıklamalar, güvenlik politikaları ve siyasi süreçlerin önümüzdeki dönemde yeniden şekillenebileceğine yönelik dikkatleri artırdı.
Çelik, İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırısını da kınadı. Gazze’de insani durumun ağırlaştığını belirten Çelik, ilaç ve gıda yardımlarına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmediğini söyledi.
Gazze açıklaması
İsrail’in uyguladığı ambargonun hastanelerde temel ihtiyaçların tükenmesine neden olduğunu ifade eden Çelik, uluslararası toplumun bu tablo karşısında daha güçlü tepki vermesi gerektiğini belirtti.
İsrail ile İran arasında yaşanan gerilime de değinen Çelik, mevcut ateşkesin korunmasının önemli olduğunu ifade etti. Çelik, kalıcı barışın diplomatik yöntemlerle sağlanması gerektiğine yönelik desteğin sürdüğünü kaydetti.
CHP’ye yanıt verdi
Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in AK Parti’nin Kocaeli’de düzenlediği gençlik şölenine ilişkin iddialarına da yanıt verdi. Özel’in açıklamalarının “baştan aşağı yanlış” olduğunu söyleyen Çelik, iddiaları reddetti.
