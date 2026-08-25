Kılıçdaroğlu’ndan il başkanlarına dikkat çeken çağrı
Kılıçdaroğlu’ndan il başkanlarına dikkat çeken çağrı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, göreve dönmesinin ardından ilk kez 81 il başkanıyla CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. İl başkanlarına saha çalışmaları, parti politikaları ve yaklaşan kurultay sürecine ilişkin mesajlar veren Kılıçdaroğlu, CHP’den ayrılan isimlerle tartışmaya girilmemesini istedi. Önümüzdeki süreçte parti tüzüğü ve ön seçim konusunda atılacak adımlar da örgütün gündeminde olacak.
Haber Giriş Tarihi: 25.08.2026 19:14
Haber Güncellenme Tarihi: 25.08.2026 19:16
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye’nin çeşitli sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, parti örgütlerinden vatandaşlarla doğrudan temas kurmalarını istedi. İl ve ilçe başkanlarının yanı sıra gençlik ve kadın kollarının birlikte çalışması gerektiğini ifade etti.
Kılıçdaroğlu, parti yöneticilerinin çalışmalarını makam odalarıyla sınırlamaması gerektiğini belirterek tarım alanları, esnaf, fabrikalar ve ekonomik güçlük yaşayan vatandaşlarla temas kurulması çağrısında bulundu. Vatandaşlarla güven ilişkisinin önemine işaret ederek CHP’nin politikalarının sahada anlatılması gerektiğini söyledi.
CHP’den ayrılanlarla tartışmayın mesajı
Kılıçdaroğlu’nun il başkanlarına verdiği mesajlardan biri de CHP’den ayrılan isimlere ilişkin oldu. Parti örgütünün bu kişilerle tartışmaya girmemesini isteyen Kılıçdaroğlu, ülkenin sorunlarına odaklanılması gerektiğini belirtti.
Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılanlarla sakın ola ki bir tartışmaya girmeyin. Bizim derdimiz ayrı, kısır tartışmalara sakın girmeyin” dedi.
CHP’nin bu tür tartışmaların tarafı olmaması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kısır tartışmaların bir parçası olmayız. Memleketin bu kadar sorunu varken biz bu sorunları çözmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.
Siyasette ahlak vurgusu yaptı
Konuşmasının önemli bölümünü siyaset ve ahlak ilişkisine ayıran Kılıçdaroğlu, CHP’nin siyasi yaklaşımının temelinde “ahlaki üstünlük” bulunduğunu savundu. Siyasetin kişisel zenginleşme amacıyla yapılmaması gerektiğini söyledi.
Kılıçdaroğlu, “Siyaset zenginleşme aracı değildir” ifadesini kullanarak parti yöneticilerinden bu yaklaşımı sahada anlatmalarını istedi. CHP’nin vatandaşların ekonomik ve sosyal sorunlarına odaklanması gerektiğini kaydetti.
Partisinin geçmişine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Kılıçdaroğlu, “Biz kirli adamları yanımızda tutmadık. Kirli adamlarla yol yürümedik. Ahlaklı, temiz, dürüst insanlarla yol yürüdük” dedi.
Devlet yönetiminde liyakat mesajı
CHP’nin Cumhuriyetin kurucu partisi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, devletin herhangi bir kişi, siyasi parti veya grubun mülkü olarak görülemeyeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, partisinin yönetim anlayışında liyakat, hukuk, adalet ve güven ilkelerinin esas alınacağını ifade etti.
Yasa dışı faaliyetlerle mücadele edeceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, çeteler, uyuşturucu baronları ve kamu kaynaklarını hukuka aykırı şekilde kullananlarla mücadeleyi siyasi sorumlulukları arasında gösterdi.
Parti politikalarının nasıl belirleneceğini anlattı
Kılıçdaroğlu, CHP politikalarının partinin yetkili organlarında belirlendiğini söyledi. İl ve ilçe örgütlerinin belirlenen politikaları sahada vatandaşlara aktarmakla görevli olduğunu kaydetti.
TBMM grubunun da parti politikalarını belirleyen organ olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, milletvekillerinin belirlenen politikaları Meclis'te ve sahada anlatacağını söyledi. Belediye başkanlarını ise parti politikalarının yerel yönetimlerdeki uygulayıcıları olarak tanımladı.
Ön seçim zorunlu hale getirilecek
Olağan Kurultay öncesinde CHP’nin yetkili organlarının toplanacağını açıklayan Kılıçdaroğlu, parti tüzüğünde değişikliğe gidileceğini bildirdi. Değişiklik kapsamında ön seçimin zorunlu hale getirileceğini söyledi.
Kılıçdaroğlu, “Hepinizin huzurunda bir şeyin sözünü veriyorum. Bunu tarihin önünde de bir görev olarak kabul ediyorum. Tüzüğümüzü değiştireceğiz. Ön seçimi zorunlu hâle getireceğiz” ifadelerini kullandı.
Kurultay sürecine ilişkin de mesaj veren Kılıçdaroğlu, CHP’nin kuruluşundaki değerlerin yeniden öne çıkarılacağını söyledi ve bu süreçte il başkanlarına görev düştüğünü belirtti.
Dış politika için özel toplantılar yapılabilir
Dış politika ve Terörsüz Türkiye başlıklarına da değinen Kılıçdaroğlu, bu alanlarda parti içinde özel toplantılar düzenlenebileceğini ifade etti. Türkiye’nin kendi bölgesinde güçlü bir konuma ulaşması gerektiğini söyledi.
Türkiye’nin huzur ve barışını istediklerini belirten Kılıçdaroğlu, dış politika ve diğer başlıklardaki parti yaklaşımına ilişkin il başkanlarına ilerleyen dönemde daha ayrıntılı bilgi vereceğini kaydetti.
Ekonomik sorunları gündeme getirdi
Kılıçdaroğlu konuşmasının son bölümünde işsizlik, ihracat, faiz ve vatandaşların ekonomik koşullarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tasarruf politikalarının esnaf ve emekliler üzerinde yük oluşturduğunu savundu.
CHP’nin üniversitelerden sağlığa, işsizlikten ihracata kadar farklı alanlardaki sorunlara yönelik politikalar geliştireceğini belirten Kılıçdaroğlu, iktidarın uygulamalarının bilgi, belge ve bulgular üzerinden denetlenmesi gerektiğini söyledi.
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Kılıçdaroğlu’ndan il başkanlarına dikkat çeken çağrı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, göreve dönmesinin ardından ilk kez 81 il başkanıyla CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. İl başkanlarına saha çalışmaları, parti politikaları ve yaklaşan kurultay sürecine ilişkin mesajlar veren Kılıçdaroğlu, CHP’den ayrılan isimlerle tartışmaya girilmemesini istedi. Önümüzdeki süreçte parti tüzüğü ve ön seçim konusunda atılacak adımlar da örgütün gündeminde olacak.
Türkiye’nin çeşitli sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, parti örgütlerinden vatandaşlarla doğrudan temas kurmalarını istedi. İl ve ilçe başkanlarının yanı sıra gençlik ve kadın kollarının birlikte çalışması gerektiğini ifade etti.
Kılıçdaroğlu, parti yöneticilerinin çalışmalarını makam odalarıyla sınırlamaması gerektiğini belirterek tarım alanları, esnaf, fabrikalar ve ekonomik güçlük yaşayan vatandaşlarla temas kurulması çağrısında bulundu. Vatandaşlarla güven ilişkisinin önemine işaret ederek CHP’nin politikalarının sahada anlatılması gerektiğini söyledi.
CHP’den ayrılanlarla tartışmayın mesajı
Kılıçdaroğlu’nun il başkanlarına verdiği mesajlardan biri de CHP’den ayrılan isimlere ilişkin oldu. Parti örgütünün bu kişilerle tartışmaya girmemesini isteyen Kılıçdaroğlu, ülkenin sorunlarına odaklanılması gerektiğini belirtti.
Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılanlarla sakın ola ki bir tartışmaya girmeyin. Bizim derdimiz ayrı, kısır tartışmalara sakın girmeyin” dedi.
CHP’nin bu tür tartışmaların tarafı olmaması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kısır tartışmaların bir parçası olmayız. Memleketin bu kadar sorunu varken biz bu sorunları çözmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.
Siyasette ahlak vurgusu yaptı
Konuşmasının önemli bölümünü siyaset ve ahlak ilişkisine ayıran Kılıçdaroğlu, CHP’nin siyasi yaklaşımının temelinde “ahlaki üstünlük” bulunduğunu savundu. Siyasetin kişisel zenginleşme amacıyla yapılmaması gerektiğini söyledi.
Kılıçdaroğlu, “Siyaset zenginleşme aracı değildir” ifadesini kullanarak parti yöneticilerinden bu yaklaşımı sahada anlatmalarını istedi. CHP’nin vatandaşların ekonomik ve sosyal sorunlarına odaklanması gerektiğini kaydetti.
Partisinin geçmişine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Kılıçdaroğlu, “Biz kirli adamları yanımızda tutmadık. Kirli adamlarla yol yürümedik. Ahlaklı, temiz, dürüst insanlarla yol yürüdük” dedi.
Devlet yönetiminde liyakat mesajı
CHP’nin Cumhuriyetin kurucu partisi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, devletin herhangi bir kişi, siyasi parti veya grubun mülkü olarak görülemeyeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, partisinin yönetim anlayışında liyakat, hukuk, adalet ve güven ilkelerinin esas alınacağını ifade etti.
Yasa dışı faaliyetlerle mücadele edeceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, çeteler, uyuşturucu baronları ve kamu kaynaklarını hukuka aykırı şekilde kullananlarla mücadeleyi siyasi sorumlulukları arasında gösterdi.
Parti politikalarının nasıl belirleneceğini anlattı
Kılıçdaroğlu, CHP politikalarının partinin yetkili organlarında belirlendiğini söyledi. İl ve ilçe örgütlerinin belirlenen politikaları sahada vatandaşlara aktarmakla görevli olduğunu kaydetti.
TBMM grubunun da parti politikalarını belirleyen organ olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, milletvekillerinin belirlenen politikaları Meclis'te ve sahada anlatacağını söyledi. Belediye başkanlarını ise parti politikalarının yerel yönetimlerdeki uygulayıcıları olarak tanımladı.
Ön seçim zorunlu hale getirilecek
Olağan Kurultay öncesinde CHP’nin yetkili organlarının toplanacağını açıklayan Kılıçdaroğlu, parti tüzüğünde değişikliğe gidileceğini bildirdi. Değişiklik kapsamında ön seçimin zorunlu hale getirileceğini söyledi.
Kılıçdaroğlu, “Hepinizin huzurunda bir şeyin sözünü veriyorum. Bunu tarihin önünde de bir görev olarak kabul ediyorum. Tüzüğümüzü değiştireceğiz. Ön seçimi zorunlu hâle getireceğiz” ifadelerini kullandı.
Kurultay sürecine ilişkin de mesaj veren Kılıçdaroğlu, CHP’nin kuruluşundaki değerlerin yeniden öne çıkarılacağını söyledi ve bu süreçte il başkanlarına görev düştüğünü belirtti.
Dış politika için özel toplantılar yapılabilir
Dış politika ve Terörsüz Türkiye başlıklarına da değinen Kılıçdaroğlu, bu alanlarda parti içinde özel toplantılar düzenlenebileceğini ifade etti. Türkiye’nin kendi bölgesinde güçlü bir konuma ulaşması gerektiğini söyledi.
Türkiye’nin huzur ve barışını istediklerini belirten Kılıçdaroğlu, dış politika ve diğer başlıklardaki parti yaklaşımına ilişkin il başkanlarına ilerleyen dönemde daha ayrıntılı bilgi vereceğini kaydetti.
Ekonomik sorunları gündeme getirdi
Kılıçdaroğlu konuşmasının son bölümünde işsizlik, ihracat, faiz ve vatandaşların ekonomik koşullarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tasarruf politikalarının esnaf ve emekliler üzerinde yük oluşturduğunu savundu.
CHP’nin üniversitelerden sağlığa, işsizlikten ihracata kadar farklı alanlardaki sorunlara yönelik politikalar geliştireceğini belirten Kılıçdaroğlu, iktidarın uygulamalarının bilgi, belge ve bulgular üzerinden denetlenmesi gerektiğini söyledi.
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