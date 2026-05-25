Kılıçdaroğlu, bayramın ikinci günü CHP Genel Merkezi'ne gidecek
Mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nın ikinci günü CHP Genel Merkezi'ne giderek partililer ve vatandaşlarla bayramlaşacak.
Haber Giriş Tarihi: 25.05.2026 11:20
Haber Güncellenme Tarihi: 25.05.2026 11:20
Haber Merkezi
Mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gideceği günlerdir merak ediliyordu.
Kılıçdaroğlu'nun programı netleşti. Görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, bayramın ikinci günü 28 Mayıs Perşembe günü parti genel merkezine giderek burada partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşacağı öğrenildi.
Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nde bir açıklama yapması da bekleniyor.
