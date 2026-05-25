Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine yeniden getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi’ndeki bayramlaşma programının tarihi değişti. Daha önce 28 Mayıs olarak planlanan programın, siyasi partilerin bayramlaşma takvimleri nedeniyle 30 Mayıs’ta gerçekleştirileceği açıklandı. Programın saat 12.00’de halk buluşmasıyla birlikte yapılacağı bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 25.05.2026 18:13
Haber Güncellenme Tarihi: 25.05.2026 18:23
Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı Atakan Sönmez tarafından yapılan açıklamada, bayramlaşma programının herkese açık şekilde düzenleneceği belirtildi. Açıklamada, siyasi partiler arasındaki yoğun program trafiğinin tarih değişikliğinde etkili olduğu ifade edildi.
Bayramlaşma heyeti belli oldu
CHP tarafından açıklanan programa göre Hasan Öztürkmen, Barış Bektaş ve Sevda Erdan Kılınç kabul heyetinde yer alacak. Ali Fazlı Kasap, Hüseyin Yıldız ve Deniz Demir’in ise ziyaret heyetinde bulunacağı duyuruldu.
Program kapsamında CHP Genel Merkezi’nde siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlarla bayramlaşma gerçekleştirilecek. Parti yönetiminin ilerleyen günlerde programın ayrıntılarına ilişkin yeni bilgilendirme yapması bekleniyor.
1 Haziran’da Parti Meclisi toplanacak
Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu’nun 1 Haziran Pazartesi günü Parti Meclisi’ni toplayacağı bildirildi. Toplantının gündemine ilişkin resmi açıklama yapılmadı.
Kılıçdaroğlu 30 Mayıs’ta Genel Merkez’de olacak
