Hatimoğulları’ndan 'İmralı' ziyareti açıklaması

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Adıyaman’da yaptığı açıklamada 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sürecin devam ettiğini belirten Hatimoğulları, DEM Parti heyetinin önümüzdeki günlerde İmralı’ya ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Haber Giriş Tarihi: 19.05.2026 20:53
Haber Güncellenme Tarihi: 19.05.2026 20:56
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Hatimoğulları, yaklaşık bir buçuk aydır herhangi bir görüşme yapılmadığını belirterek kamuoyunda sürecin akıbetine ilişkin tedirginlik oluştuğunu ifade etti. Hatimoğulları, “Kalıcı bir barış olmalı. Tıkanıklık aşılıyor” dedi.

Sürece ilişkin temaslar sürüyor

DEM Parti heyetinin İmralı’ya yeniden gitmesinin planlandığını söyleyen Hatimoğulları, görüşmelerin yeniden başlamasının önemine işaret etti. Açıklamasında, “Biz barış konusunda ısrarcı kalacağız” ifadelerini kullandı.

Hatimoğulları, beklenen çerçeve yasanın çıkarılması ve somut adımların atılması halinde Türkiye’de kalıcı barış ortamının sağlanabileceğini söyledi.

