Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu çözemedik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu çözemedik
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar" dedi.
Haber Giriş Tarihi: 22.06.2026 16:59
Haber Güncellenme Tarihi: 22.06.2026 17:00
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda yaptığı konuşmada, programda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ankaralılara selamlarını ve sevgilerini ileten Erdoğan, "Görüyorum ki, Ankara'nın kalbi bugün bu salonda atıyor. Ankara'nın sesi bugün burada yankılanıyor. Heyecan burada, insanımıza hizmet aşkı burada. Millet ve memleket sevdası, istiklal ve istikbal davası işte burada. Hepinize maşallah, barekallah diyorum. Rabb'im birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Rabb'im son nefesimize kadar birlikte yol yürümeyi, birbirimize yoldaşlık, gönüldaşlık etmeyi bizlere nasip eylesin." diye konuştu.
AK Parti'nin tüm kademelerine, emeğini, gayretini, duasını ve desteğini esirgemeyen herkese şükranlarını ileten Erdoğan, partiye katkısı bulunan ancak vefat edenlere Allah'tan rahmet diledi.
Bu yıl partinin kuruluşunun 25'inci yılını idrak ettiklerini hatırlatan Erdoğan, yıl dönümünü ağustos ayının ortasında kendilerine, yürüyüşlerine ve mücadelelerine yakışır bir programla büyük bir coşkuyla kutlayacaklarını belirtti.
"Aziz milletimizin her ferdine hizmet etmenin kıvancını yaşadık"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın, AK Parti'nin kuruluşundan iktidara gelişine kadar her aşamasına bizzat şahitlik ettiğini söyledi.
AK Parti'yi Ankara'da kurduklarını ve Ankaralıların hayır dualarıyla büyüttüklerini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:
"Bakınız, partimizi kurarken hemen hiç kimse ülkemizin bu kadar kısa sürede büyük mesafeler alacağını düşünmüyordu. Türkiye'nin eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, ekonomi, dış politika, turizm gibi alanlarda bu kadar kısa sürede büyük hamleler yapabileceğine ihtimal vermiyordu. Ankara'nın lokomotifliğini üstlendiği savunma sanayinde ülkemizin başarı hikayesi yazabileceğine çok az kimse inanıyordu. İhracatımızı 36 milyar dolardan 275 milyar dolar seviyesine, turizm gelirimizi 12,4 milyar dolardan 65 milyar dolar seviyesine, savunma ihracatımızı 248 milyon dolardan 11 milyar dolar seviyesine, milli gelirimizi 236 milyar dolardan 1,6 trilyon dolara çıkaracağız desek hayal tacirliği yapmakla itham edilirdik.
Türkiye'yi önce bölgesel bir güç, sonra da küresel siyasetin oyun kurucusu yapacağımızı söylesek hayalperest olmakla suçlanırdık. Ama biz, bundan 25 sene önce tahayyül dahi edilemeyen, tasavvur dahi edilemeyen büyük bir kalkınma hamlesine imza attık. Hayalleri hedeflere, hedefleri de tek tek gerçeklere dönüştürdük. Köklü reformlarımızla, sessiz devrimlerimizle, merhum Özal'ın o meşhur ifadesiyle 'Türkiye'ye çağ atlattık.' Ankara'nın desteğiyle tüm Türkiye'ye, aziz milletimizin her ferdine hizmet etmenin kıvancını yaşadık. Bir yandan ülkemizdeki hizmet standartlarını yükseltirken, diğer yandan vatandaşlarımızın beklentilerini çok daha ileri seviyelere taşıdık. Böylece 103 yıllık Cumhuriyet'imizin en başarılı kadrosu olarak adımızı hem milletimizin kalbine hem de tarihe şanla, şerefle nakşettirdik."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın, kutlu mücadelelerine her zaman güçlü şekilde omuz veren şehirlerden biri olduğunu belirterek, Ankaralı vatandaşlara, teşkilata, milletvekillerine, il ve ilçe başkanlarına, yöneticilere, belediye başkanlarına, belediye meclis üyelerine ve mahalle temsilcilerine Türkiye'nin kalkınma ve demokrasi mücadelesine destek verdikleri için teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Ankara'nın yoldaşlığını çok önemsediklerini söyledi. Ankara'nın muhabbetine, vefasına, kendilerine mücadele arkadaşlığı yapmasına çok büyük önem verdiklerini belirten Erdoğan, Ankara'nın sıradan bir başkent olmadığını ifade etti.
Ankara'nın şahsiyet sahibi bir şehir olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Ankara, İstiklal Harbi'ni yürüten, milli direnişi zafere erdiren bir şehirdir. Ankara, Hacı Bayram Veli'nin 'Çalabım bir şar yaratmış iki cihan aresinde' diyerek selamladığı, Yesevi dervişlerini ağırlayan, sınırları Türkistan'dan Avrupa'nın içlerine uzanan muazzam bir coğrafyanın manevi başkentlerinden biridir." dedi.
Erdoğan, Ankara'nın, bu topraklar üzerinde hesabı bulunanların planlarını, tuzaklarını, oyunlarını boşa çıkaran büyük bir milletin gözbebeği olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dedeleri Feth-i Mübin'e koşan, İstiklal Harbi'nde vatanını savunan Ankaralılar, 15 Temmuz gecesi de milletimizin istikbaline sahip çıkmıştır." dedi.
15 Temmuz gecesi, Kızılay'da, Külliye'de, Meclis'te, İl Emniyet Müdürlüğü'nde, Gölbaşı'nda, Kahramankazan'da ve birçok yerde yaşananları unutmadıklarını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:
"Göğsünü kurşunlara siper eden Ankaralı yiğitlerin direnişini unutmadık. Bir yıllık hasadını ülkesi için bir gecede ateşe veren Ankaralı çiftçilerimizin fedakarlığını unutmadık. Çağrımız üzerine meydanlara koşup çıplak elleriyle darbeyi engelleyen kardeşlerimizin destanını unutmadık. Ankaralıların bu cesareti, bu dirayeti, bu kahramanlığı, milletimizin hafızasından asla silinmez ve silinmeyecektir. Böyle bir şehre hizmet etmeyi, bu güzel şehri eser ve hizmet siyasetimizle nakış nakış dokumayı şeref sayıyoruz. Siyasi rakiplerimiz, gece gündüz koltuk kavgası verirken biz iktidar ve ittifak olarak Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesini veriyoruz. "
"Başkentimiz, küresel diplomasinin merkezi olarak adından söz ettirecek"
Ankara'nın bu sene önemli zirvelere ev sahipliği yapacağını ifade eden Erdoğan, 7-8 Temmuz'da NATO 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın Ankara'da düzenleneceğini hatırlattı.
Aralarında ABD Başkanı Donald Trump'ın da bulunduğu çok sayıda lideri Ankara'da zirve vesilesiyle misafir edeceklerini söyleyen Erdoğan, "Sonbaharda aile meclisimiz olan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi, yine Ankara'da gerçekleşecek. Türk dünyasının kalbi inşallah Ankara'da atacak. İnşallah bu sene Ankara'nın uluslararası görünürlüğü hiç olmadığı kadar artacak, başkentimiz küresel diplomasinin merkezi olarak adından söz ettirecek." dedi.
Bu kapsamdaki çalışmaları yoğun şekilde yürüttüklerini belirten Erdoğan, geçen hafta Ankara'ya bir eser daha kazandırmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.
Erdoğan, 1933 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle inşa edilen ve uzun yıllar askeri havacılığın üssü olan Ankara Havalimanı'nı tekrar ihya ettiklerini vurguladı.
Ankara Havalimanı'nı İlk etapta NATO Zirvesi için kullanacaklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
"Ardından tüm resmi heyet ziyaretlerinde devletimize hizmet edecek havalimanımız, Esenboğa'nın hem hava yolu hem kara yolu trafiğini rahatlatacak. Ankara Havalimanı, genişletilmiş pisti, yeni apronları, modernize edilmiş altyapısıyla geniş gövdeli uçaklara, resmi uçuşlarda kolaylık sağlayacak. Bir kez daha şehrimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Ankara'ya yeni eserler kazandırmaya inşallah devam edeceğiz."
"Sorunları halı altına süpürenlerden değil, çözmek için çalışanlardan olduk"
Erdoğan, AK Parti olarak siyaset anlayışlarının eser ve hizmet üzerine bina edildiğini söyledi.
Sorunları halının altına süpürenlerden değil çözmek için çalışanlardan olduklarını dile getiren Erdoğan, "Su sıkıntısı mı var, yeni barajları, isale hatları inşa ettik. Trafik mi sıkıştı, yeni yollar, yeni metro hatları inşa ettik. Çarpık kentleşme sorunu mu var, TOKİ ile modern konutlar inşa ettik. Çevreyle ilgili eksikler mi var, parklarla, yeşil alanlarla, millet bahçeleriyle şehirlerimizi güzelleştirdik. Vatandaşımız sağlık hizmeti alırken sıkıntı mı çekiyor, yeni tesisler, şehir hastaneleri, sağlık merkezleri inşa ettik. Hastanelerimizi en modern cihazlarla donattık." ifadelerini kullandı.
Bu anlayışla Ankara'ya toplam 4 trilyon 280 milyar liralık yatırım yaptıklarını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:
"Adalette 14 milyar lira, inşası devam edenlerle birlikte 36 milyar lira, eğitimde 236 milyar lira, gençlik ve sporda 51 milyar lira, sosyal yardımlarda 245 milyar lira, sağlıkta, yapılan ihale ve proje aşamasında olanlar dahil 228 milyar lira, çevre ve şehircilikte 904 milyar lira değerinde eser kazandırdık. Ulaştırmada 1 trilyon lira, tarım ve ormanda 291 milyar lira, sanayi ve teknolojide yatırım ve destekler olmak üzere toplam 217 milyar lira, enerjide 613 milyar lira, kültür ve turizmde 30 milyar lira, çalışma ve sosyal güvenlikte teşviklerle birlikte 130 milyar lirayı bulan hizmet ve projelerle Ankara'nın yanında olduk. Bahane aramadık. Mazeretlere sığınmadık. Saçma sapan argümanlar bulmaya çalışmadık. Özellikle bizden hizmet bekleyen, bizden trafik çilesine çözüm bulmamızı bekleyen insanlarımızın karşısına 'Ne kadar fazla yol yaparsak trafik o kadar çok sıkışır.' gibi absürt tezlerle çıkmadık."
"Türkiye'nin muhalefet açığı büyüyor"
Erdoğan, siyaseti vizyon ve proje ile yapamayanların bahane üretmede sergiledikleri mahareti sorunlara çözüm üretmekte gösteremediklerini söyledi.
"Elinde çekiç olan her şeyi çivi olarak görürmüş." ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:
"Bunların da mazeretten, hamasetten başka cümleleri yok. Çünkü, millete sunabilecekleri bir planları yok, projeleri yok. İşte nelerle uğraştıklarını hepimiz takip ediyoruz. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar. Bakın her zaman söylüyorum. İktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Rahata alışmış muhalefet aktörlerine çalışmayı, proje geliştirmeyi, hizmet etmeyi maalesef öğretemedik. Dış politika gibi, savunma gibi, vesayete ve teröre karşı mücadele gibi konularda yerli ve milli duruş sergilemeyi öğretemedik. Şunu da ifade etmek isterim ki, Türkiye'nin muhalefet açığı kapanmak bir yana giderek daha fazla büyüyor. Siyaset kurumunun koltuk ve kariyer sevdalılarının elinde düşürüldüğü içler acısı hali gördükçe inanın ülkemiz adına biz üzülüyoruz. Rakibimiz de olsa muhalefet de olsa Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını doğru bulmuyoruz. Biz karşımızda iç karışıklıkla malul bir muhalefet değil hizmette, vizyonda, eserde, fikirde yarışacağımız bir muhalefet görmek istiyoruz. Kalitemize ve kalibremize uygun bir muhalefet arayışımız dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir."
"Mesuliyetimiz büyük, yükümüz ağırdır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işlerine baktıklarını, asli gündemlerine odaklandıklarını, milletin çizdiği rotada ilerlemeye devam ettiklerini dile getirdi.
Hiçbir ayrım yapmadan 86 milyonun tamamı için çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Emeklerimizin karşılığını gördükçe mücadelemize daha bir şevkle sarılıyoruz. Görüyoruz ki bu mücadelemiz kar topu misali günden güne büyümekte, yeni üyelerimizin heyecanıyla güç kazanmaktadır. Ankara İl Teşkilatı'mız 1 milyon 53 bine ulaşan üye sayısıyla üye kayıt ve teşkilatlanma çalışmalarında örnek bir başarı ortaya koymaktadır. Geçen sene yaptığı 162 bin yeni üye kaydı ile Ankara üst üste altı kez Türkiye birincisi olmuştur. Teşkilat mensuplarımızın partimizin faaliyetlerine katılımını teşvik eden 'AK Elçiler Projesi'nden çeşitli sosyal sorumluluk projelerine pek çok çalışmayı başarıyla yürüten Ankara İl Teşkilatı'mızı canıgönülden tebrik ediyorum. Önümüzdeki yaklaşık 2 yıllık süre boyunca hiçbir yılgınlığa, rehavete kapılmamanızı, çok daha titiz, çok daha azimli çalışmanızı bekliyorum. Mesuliyetimiz büyük, yükümüz ağırdır. Türkiye Yüzyılı'na giden yolda unutmayın her insanımızın enerjisine, gayretine, desteğine, duasına ihtiyacımız var. Her birinizin bu şuurla çalışacağına yürekten inanıyorum. Rabb'im yol ve dava arkadaşlığımızı inşallah kaim ve kavi eylesin. Bu güzel buluşmada emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum."
Haymana Belediye Başkanı AK Parti'ye katıldı
Programda, AK Parti Ankara İl Teşkilatı tarafından hazırlanan teşkilat çalışmalarının anlatıldığı video izletildi.
Ankara İl Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yoğun siyasi koşturmacası sırasında eve geç gittiğinde kızı Esra Albayrak'ın odasının kapısına astığı "Babacığım bir geceni de bize ayır" yazılı pusulaya atıfta bulunduğu video ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Babalar Günü'nü kutladı.
Farklı ülkelerden gelen çocuklar, Babalar Günü'ne ilişkin kaleme aldıkları mektupları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahneye çıkarken "Bir kere sevdaya tutulmaya gör" adlı şarkı çaldı ve sahneye gül yaprakları döküldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti'ye katılan Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'a rozetini taktı.
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çocukların çizdiği resimlerin yer aldığı bir tablo hediye etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra AK Parti'ye en çok üye yapan AK Parti ilçe teşkilatlarının başkanlarını plaketlerini takdim etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu çözemedik
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar" dedi.
Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda yaptığı konuşmada, programda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ankaralılara selamlarını ve sevgilerini ileten Erdoğan, "Görüyorum ki, Ankara'nın kalbi bugün bu salonda atıyor. Ankara'nın sesi bugün burada yankılanıyor. Heyecan burada, insanımıza hizmet aşkı burada. Millet ve memleket sevdası, istiklal ve istikbal davası işte burada. Hepinize maşallah, barekallah diyorum. Rabb'im birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Rabb'im son nefesimize kadar birlikte yol yürümeyi, birbirimize yoldaşlık, gönüldaşlık etmeyi bizlere nasip eylesin." diye konuştu.
AK Parti'nin tüm kademelerine, emeğini, gayretini, duasını ve desteğini esirgemeyen herkese şükranlarını ileten Erdoğan, partiye katkısı bulunan ancak vefat edenlere Allah'tan rahmet diledi.
Bu yıl partinin kuruluşunun 25'inci yılını idrak ettiklerini hatırlatan Erdoğan, yıl dönümünü ağustos ayının ortasında kendilerine, yürüyüşlerine ve mücadelelerine yakışır bir programla büyük bir coşkuyla kutlayacaklarını belirtti.
"Aziz milletimizin her ferdine hizmet etmenin kıvancını yaşadık"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın, AK Parti'nin kuruluşundan iktidara gelişine kadar her aşamasına bizzat şahitlik ettiğini söyledi.
AK Parti'yi Ankara'da kurduklarını ve Ankaralıların hayır dualarıyla büyüttüklerini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:
"Bakınız, partimizi kurarken hemen hiç kimse ülkemizin bu kadar kısa sürede büyük mesafeler alacağını düşünmüyordu. Türkiye'nin eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, ekonomi, dış politika, turizm gibi alanlarda bu kadar kısa sürede büyük hamleler yapabileceğine ihtimal vermiyordu. Ankara'nın lokomotifliğini üstlendiği savunma sanayinde ülkemizin başarı hikayesi yazabileceğine çok az kimse inanıyordu. İhracatımızı 36 milyar dolardan 275 milyar dolar seviyesine, turizm gelirimizi 12,4 milyar dolardan 65 milyar dolar seviyesine, savunma ihracatımızı 248 milyon dolardan 11 milyar dolar seviyesine, milli gelirimizi 236 milyar dolardan 1,6 trilyon dolara çıkaracağız desek hayal tacirliği yapmakla itham edilirdik.
Türkiye'yi önce bölgesel bir güç, sonra da küresel siyasetin oyun kurucusu yapacağımızı söylesek hayalperest olmakla suçlanırdık. Ama biz, bundan 25 sene önce tahayyül dahi edilemeyen, tasavvur dahi edilemeyen büyük bir kalkınma hamlesine imza attık. Hayalleri hedeflere, hedefleri de tek tek gerçeklere dönüştürdük. Köklü reformlarımızla, sessiz devrimlerimizle, merhum Özal'ın o meşhur ifadesiyle 'Türkiye'ye çağ atlattık.' Ankara'nın desteğiyle tüm Türkiye'ye, aziz milletimizin her ferdine hizmet etmenin kıvancını yaşadık. Bir yandan ülkemizdeki hizmet standartlarını yükseltirken, diğer yandan vatandaşlarımızın beklentilerini çok daha ileri seviyelere taşıdık. Böylece 103 yıllık Cumhuriyet'imizin en başarılı kadrosu olarak adımızı hem milletimizin kalbine hem de tarihe şanla, şerefle nakşettirdik."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın, kutlu mücadelelerine her zaman güçlü şekilde omuz veren şehirlerden biri olduğunu belirterek, Ankaralı vatandaşlara, teşkilata, milletvekillerine, il ve ilçe başkanlarına, yöneticilere, belediye başkanlarına, belediye meclis üyelerine ve mahalle temsilcilerine Türkiye'nin kalkınma ve demokrasi mücadelesine destek verdikleri için teşekkür etti.
"Siyasi rakiplerimiz koltuk kavgası verirken biz Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesini veriyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Ankara'nın yoldaşlığını çok önemsediklerini söyledi. Ankara'nın muhabbetine, vefasına, kendilerine mücadele arkadaşlığı yapmasına çok büyük önem verdiklerini belirten Erdoğan, Ankara'nın sıradan bir başkent olmadığını ifade etti.
Ankara'nın şahsiyet sahibi bir şehir olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Ankara, İstiklal Harbi'ni yürüten, milli direnişi zafere erdiren bir şehirdir. Ankara, Hacı Bayram Veli'nin 'Çalabım bir şar yaratmış iki cihan aresinde' diyerek selamladığı, Yesevi dervişlerini ağırlayan, sınırları Türkistan'dan Avrupa'nın içlerine uzanan muazzam bir coğrafyanın manevi başkentlerinden biridir." dedi.
Erdoğan, Ankara'nın, bu topraklar üzerinde hesabı bulunanların planlarını, tuzaklarını, oyunlarını boşa çıkaran büyük bir milletin gözbebeği olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dedeleri Feth-i Mübin'e koşan, İstiklal Harbi'nde vatanını savunan Ankaralılar, 15 Temmuz gecesi de milletimizin istikbaline sahip çıkmıştır." dedi.
15 Temmuz gecesi, Kızılay'da, Külliye'de, Meclis'te, İl Emniyet Müdürlüğü'nde, Gölbaşı'nda, Kahramankazan'da ve birçok yerde yaşananları unutmadıklarını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:
"Göğsünü kurşunlara siper eden Ankaralı yiğitlerin direnişini unutmadık. Bir yıllık hasadını ülkesi için bir gecede ateşe veren Ankaralı çiftçilerimizin fedakarlığını unutmadık. Çağrımız üzerine meydanlara koşup çıplak elleriyle darbeyi engelleyen kardeşlerimizin destanını unutmadık. Ankaralıların bu cesareti, bu dirayeti, bu kahramanlığı, milletimizin hafızasından asla silinmez ve silinmeyecektir. Böyle bir şehre hizmet etmeyi, bu güzel şehri eser ve hizmet siyasetimizle nakış nakış dokumayı şeref sayıyoruz. Siyasi rakiplerimiz, gece gündüz koltuk kavgası verirken biz iktidar ve ittifak olarak Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesini veriyoruz. "
"Başkentimiz, küresel diplomasinin merkezi olarak adından söz ettirecek"
Ankara'nın bu sene önemli zirvelere ev sahipliği yapacağını ifade eden Erdoğan, 7-8 Temmuz'da NATO 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın Ankara'da düzenleneceğini hatırlattı.
Aralarında ABD Başkanı Donald Trump'ın da bulunduğu çok sayıda lideri Ankara'da zirve vesilesiyle misafir edeceklerini söyleyen Erdoğan, "Sonbaharda aile meclisimiz olan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi, yine Ankara'da gerçekleşecek. Türk dünyasının kalbi inşallah Ankara'da atacak. İnşallah bu sene Ankara'nın uluslararası görünürlüğü hiç olmadığı kadar artacak, başkentimiz küresel diplomasinin merkezi olarak adından söz ettirecek." dedi.
Bu kapsamdaki çalışmaları yoğun şekilde yürüttüklerini belirten Erdoğan, geçen hafta Ankara'ya bir eser daha kazandırmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.
Erdoğan, 1933 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle inşa edilen ve uzun yıllar askeri havacılığın üssü olan Ankara Havalimanı'nı tekrar ihya ettiklerini vurguladı.
Ankara Havalimanı'nı İlk etapta NATO Zirvesi için kullanacaklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
"Ardından tüm resmi heyet ziyaretlerinde devletimize hizmet edecek havalimanımız, Esenboğa'nın hem hava yolu hem kara yolu trafiğini rahatlatacak. Ankara Havalimanı, genişletilmiş pisti, yeni apronları, modernize edilmiş altyapısıyla geniş gövdeli uçaklara, resmi uçuşlarda kolaylık sağlayacak. Bir kez daha şehrimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Ankara'ya yeni eserler kazandırmaya inşallah devam edeceğiz."
"Sorunları halı altına süpürenlerden değil, çözmek için çalışanlardan olduk"
Erdoğan, AK Parti olarak siyaset anlayışlarının eser ve hizmet üzerine bina edildiğini söyledi.
Sorunları halının altına süpürenlerden değil çözmek için çalışanlardan olduklarını dile getiren Erdoğan, "Su sıkıntısı mı var, yeni barajları, isale hatları inşa ettik. Trafik mi sıkıştı, yeni yollar, yeni metro hatları inşa ettik. Çarpık kentleşme sorunu mu var, TOKİ ile modern konutlar inşa ettik. Çevreyle ilgili eksikler mi var, parklarla, yeşil alanlarla, millet bahçeleriyle şehirlerimizi güzelleştirdik. Vatandaşımız sağlık hizmeti alırken sıkıntı mı çekiyor, yeni tesisler, şehir hastaneleri, sağlık merkezleri inşa ettik. Hastanelerimizi en modern cihazlarla donattık." ifadelerini kullandı.
Bu anlayışla Ankara'ya toplam 4 trilyon 280 milyar liralık yatırım yaptıklarını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:
"Adalette 14 milyar lira, inşası devam edenlerle birlikte 36 milyar lira, eğitimde 236 milyar lira, gençlik ve sporda 51 milyar lira, sosyal yardımlarda 245 milyar lira, sağlıkta, yapılan ihale ve proje aşamasında olanlar dahil 228 milyar lira, çevre ve şehircilikte 904 milyar lira değerinde eser kazandırdık. Ulaştırmada 1 trilyon lira, tarım ve ormanda 291 milyar lira, sanayi ve teknolojide yatırım ve destekler olmak üzere toplam 217 milyar lira, enerjide 613 milyar lira, kültür ve turizmde 30 milyar lira, çalışma ve sosyal güvenlikte teşviklerle birlikte 130 milyar lirayı bulan hizmet ve projelerle Ankara'nın yanında olduk. Bahane aramadık. Mazeretlere sığınmadık. Saçma sapan argümanlar bulmaya çalışmadık. Özellikle bizden hizmet bekleyen, bizden trafik çilesine çözüm bulmamızı bekleyen insanlarımızın karşısına 'Ne kadar fazla yol yaparsak trafik o kadar çok sıkışır.' gibi absürt tezlerle çıkmadık."
"Türkiye'nin muhalefet açığı büyüyor"
Erdoğan, siyaseti vizyon ve proje ile yapamayanların bahane üretmede sergiledikleri mahareti sorunlara çözüm üretmekte gösteremediklerini söyledi.
"Elinde çekiç olan her şeyi çivi olarak görürmüş." ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:
"Bunların da mazeretten, hamasetten başka cümleleri yok. Çünkü, millete sunabilecekleri bir planları yok, projeleri yok. İşte nelerle uğraştıklarını hepimiz takip ediyoruz. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar. Bakın her zaman söylüyorum. İktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Rahata alışmış muhalefet aktörlerine çalışmayı, proje geliştirmeyi, hizmet etmeyi maalesef öğretemedik. Dış politika gibi, savunma gibi, vesayete ve teröre karşı mücadele gibi konularda yerli ve milli duruş sergilemeyi öğretemedik. Şunu da ifade etmek isterim ki, Türkiye'nin muhalefet açığı kapanmak bir yana giderek daha fazla büyüyor. Siyaset kurumunun koltuk ve kariyer sevdalılarının elinde düşürüldüğü içler acısı hali gördükçe inanın ülkemiz adına biz üzülüyoruz. Rakibimiz de olsa muhalefet de olsa Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını doğru bulmuyoruz. Biz karşımızda iç karışıklıkla malul bir muhalefet değil hizmette, vizyonda, eserde, fikirde yarışacağımız bir muhalefet görmek istiyoruz. Kalitemize ve kalibremize uygun bir muhalefet arayışımız dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir."
"Mesuliyetimiz büyük, yükümüz ağırdır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işlerine baktıklarını, asli gündemlerine odaklandıklarını, milletin çizdiği rotada ilerlemeye devam ettiklerini dile getirdi.
Hiçbir ayrım yapmadan 86 milyonun tamamı için çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Emeklerimizin karşılığını gördükçe mücadelemize daha bir şevkle sarılıyoruz. Görüyoruz ki bu mücadelemiz kar topu misali günden güne büyümekte, yeni üyelerimizin heyecanıyla güç kazanmaktadır. Ankara İl Teşkilatı'mız 1 milyon 53 bine ulaşan üye sayısıyla üye kayıt ve teşkilatlanma çalışmalarında örnek bir başarı ortaya koymaktadır. Geçen sene yaptığı 162 bin yeni üye kaydı ile Ankara üst üste altı kez Türkiye birincisi olmuştur. Teşkilat mensuplarımızın partimizin faaliyetlerine katılımını teşvik eden 'AK Elçiler Projesi'nden çeşitli sosyal sorumluluk projelerine pek çok çalışmayı başarıyla yürüten Ankara İl Teşkilatı'mızı canıgönülden tebrik ediyorum. Önümüzdeki yaklaşık 2 yıllık süre boyunca hiçbir yılgınlığa, rehavete kapılmamanızı, çok daha titiz, çok daha azimli çalışmanızı bekliyorum. Mesuliyetimiz büyük, yükümüz ağırdır. Türkiye Yüzyılı'na giden yolda unutmayın her insanımızın enerjisine, gayretine, desteğine, duasına ihtiyacımız var. Her birinizin bu şuurla çalışacağına yürekten inanıyorum. Rabb'im yol ve dava arkadaşlığımızı inşallah kaim ve kavi eylesin. Bu güzel buluşmada emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum."
Haymana Belediye Başkanı AK Parti'ye katıldı
Programda, AK Parti Ankara İl Teşkilatı tarafından hazırlanan teşkilat çalışmalarının anlatıldığı video izletildi.
Ankara İl Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yoğun siyasi koşturmacası sırasında eve geç gittiğinde kızı Esra Albayrak'ın odasının kapısına astığı "Babacığım bir geceni de bize ayır" yazılı pusulaya atıfta bulunduğu video ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Babalar Günü'nü kutladı.
Farklı ülkelerden gelen çocuklar, Babalar Günü'ne ilişkin kaleme aldıkları mektupları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahneye çıkarken "Bir kere sevdaya tutulmaya gör" adlı şarkı çaldı ve sahneye gül yaprakları döküldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti'ye katılan Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'a rozetini taktı.
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çocukların çizdiği resimlerin yer aldığı bir tablo hediye etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra AK Parti'ye en çok üye yapan AK Parti ilçe teşkilatlarının başkanlarını plaketlerini takdim etti.
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