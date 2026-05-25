CHP’de kriz sonrası Özel’den yeni mesajlar: Ayrılık olmayacak"
CHP’de kriz sonrası Özel’den yeni mesajlar: Ayrılık olmayacak"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’ne yönelik polis müdahalesinin ardından partinin izleyeceği yeni yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulundu. T24’e konuşan Özel, mutlak butlan tartışmaları ve olası baskın seçim senaryosu üzerinden değerlendirmeler yaparken, parti içinde mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. Açıklamalar, CHP’deki kurultay ve yargı tartışmalarının siyasi gündemdeki etkisini artırdı.
Haber Giriş Tarihi: 25.05.2026 22:47
Haber Güncellenme Tarihi: 25.05.2026 22:50
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Özel, açıklamasında “Artık iki CHP var” ifadesini kullanarak, “atanmış CHP” ve “seçilmiş CHP” ayrımı oluştuğunu savundu. Partiden ayrılmayacaklarını belirten Özel, mevcut yönetim anlayışına karşı mücadele edeceklerini ifade etti.
“Partiyi bırakmayacağız” mesajı
Özgür Özel, CHP’nin mevcut tartışmalı süreçte seçilmiş kadrolar tarafından temsil edildiğini belirterek, partiden ayrılmaları durumunda CHP’nin ciddi oy kaybı yaşayacağını söyledi. Özel, “Bırakırsak, biz yokuz dersek yüzde 5, yüzde 3’ün altında oy alabilir bunlar” dedi.
Mutlak butlan kararına ilişkin değerlendirmede bulunan Özel, süreçte siyasi ve hukuki iş birliği olduğunu öne sürdü. Açıklamasında, “Butlan kararını okuyunca görüyorsunuz ki korkunç bir iş birliği var” ifadelerine yer verdi.
Özel, olası bir baskın seçim ihtimaline ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. CHP’nin seçim sürecine hazır olduğunu belirten Özel, “Cumhurbaşkanı adayımızı gösterir yüzde 60 oyla seçiliriz” dedi.
CHP’nin yönetimine ilişkin tartışmaların devam ettiğini ifade eden Özel, “Şu an CHP’yi kapattı Saray” sözleriyle yargı süreçlerine tepki gösterdi. Parti yönetiminin delegeler yerine yargı kararlarıyla şekillendirildiğini savunan Özel, “Biz CHP’yi yeniden açma mücadelesi veriyoruz” ifadelerini kullandı.
Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması
Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Uzlaşı ihtimaline açık olduklarını belirten Özel, hızlı bir kurultay sürecinin desteklenmesi halinde ortak hareket edebileceklerini söyledi.
Özel, önceki kurultay sürecinde Kılıçdaroğlu’na yönelik destek tekliflerinde bulunduklarını ifade ederek, parti içindeki ekonomik zorluklara da dikkat çekti. CHP Genel Merkezi’nde harcamalara yönelik tasarruf tedbirlerinin uygulandığını belirten Özel, koruma araçları ve giderler üzerinden yaşanan tartışmaları anlattı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
CHP’de kriz sonrası Özel’den yeni mesajlar: Ayrılık olmayacak"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’ne yönelik polis müdahalesinin ardından partinin izleyeceği yeni yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulundu. T24’e konuşan Özel, mutlak butlan tartışmaları ve olası baskın seçim senaryosu üzerinden değerlendirmeler yaparken, parti içinde mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. Açıklamalar, CHP’deki kurultay ve yargı tartışmalarının siyasi gündemdeki etkisini artırdı.
Özel, açıklamasında “Artık iki CHP var” ifadesini kullanarak, “atanmış CHP” ve “seçilmiş CHP” ayrımı oluştuğunu savundu. Partiden ayrılmayacaklarını belirten Özel, mevcut yönetim anlayışına karşı mücadele edeceklerini ifade etti.
“Partiyi bırakmayacağız” mesajı
Özgür Özel, CHP’nin mevcut tartışmalı süreçte seçilmiş kadrolar tarafından temsil edildiğini belirterek, partiden ayrılmaları durumunda CHP’nin ciddi oy kaybı yaşayacağını söyledi. Özel, “Bırakırsak, biz yokuz dersek yüzde 5, yüzde 3’ün altında oy alabilir bunlar” dedi.
Mutlak butlan kararına ilişkin değerlendirmede bulunan Özel, süreçte siyasi ve hukuki iş birliği olduğunu öne sürdü. Açıklamasında, “Butlan kararını okuyunca görüyorsunuz ki korkunç bir iş birliği var” ifadelerine yer verdi.
Özel, olası bir baskın seçim ihtimaline ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. CHP’nin seçim sürecine hazır olduğunu belirten Özel, “Cumhurbaşkanı adayımızı gösterir yüzde 60 oyla seçiliriz” dedi.
CHP’nin yönetimine ilişkin tartışmaların devam ettiğini ifade eden Özel, “Şu an CHP’yi kapattı Saray” sözleriyle yargı süreçlerine tepki gösterdi. Parti yönetiminin delegeler yerine yargı kararlarıyla şekillendirildiğini savunan Özel, “Biz CHP’yi yeniden açma mücadelesi veriyoruz” ifadelerini kullandı.
Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması
Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Uzlaşı ihtimaline açık olduklarını belirten Özel, hızlı bir kurultay sürecinin desteklenmesi halinde ortak hareket edebileceklerini söyledi.
Özel, önceki kurultay sürecinde Kılıçdaroğlu’na yönelik destek tekliflerinde bulunduklarını ifade ederek, parti içindeki ekonomik zorluklara da dikkat çekti. CHP Genel Merkezi’nde harcamalara yönelik tasarruf tedbirlerinin uygulandığını belirten Özel, koruma araçları ve giderler üzerinden yaşanan tartışmaları anlattı.
Çok Okunanlar