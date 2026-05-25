CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafları, CHP Genel Merkezi’nde yeniden yer aldı. Görevliler tarafından bugün gerçekleştirilen düzenleme kapsamında iki ismin fotoğrafları genel merkez binasına asıldı.
Haber Giriş Tarihi: 25.05.2026 21:03
Haber Güncellenme Tarihi: 25.05.2026 21:16
Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının, hem “eski genel başkan” hem de “son genel başkan” sıfatıyla yer aldığı görüldü. Düzenleme sonrası parti genel merkezindeki görsel yerleşimde değişiklik yapıldığı dikkati çekti.
Kılıçdaroğlu’nun makam odasına isim levhası takıldı
CHP Genel Merkezi’nde yapılan değişiklikler kapsamında Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel merkezdeki makam odasının kapısına da isim levhası yerleştirildi. Levhanın bugün itibarıyla takıldığı belirtildi.
Parti kulislerinde söz konusu düzenlemelerin, Kurban Bayramı programı öncesinde gerçekleştirildiği ifade edildi.
Bayram programı açıklanmıştı
Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kurban Bayramı sürecinde CHP Genel Merkezi’nde partililer ve vatandaşlarla bayramlaşacağı daha önce açıklanmıştı. Bayram programına ilişkin hazırlıkların sürdüğü öğrenildi.
CHP’de bayram öncesi dikkat çeken hazırlık
