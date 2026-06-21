Cemil Tugay CHP’ye dönüş için şartını açıkladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP’den istifasının ardından yaptığı açıklamalarda partiye dönüş ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tugay, istifa kararını vermeden önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştüğünü belirtirken, CHP yönetiminde yaşanabilecek olası değişimlerin siyasi pozisyonunu yeniden şekillendirebileceği mesajını verdi.
Haber Giriş Tarihi: 21.06.2026 12:56
Haber Güncellenme Tarihi: 21.06.2026 12:59
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Tugay, istifa sürecine ilişkin açıklamasında Özgür Özel ile karar öncesinde görüştüğünü ifade etti. Açıklamasına göre Özel, istifa kararının kendisine ait olduğunu belirterek “Senin kararın” değerlendirmesinde bulundu.
İstifa sonrası görüşmeye ilişkin açıklama
Cemil Tugay, istifasının ardından Özgür Özel ile yeniden görüştüğünü söyledi. Tugay, görüşmede Özel’in kendisine yönelik destekleyici ifadeler kullandığını aktardı.
“Biz bu yola beraber çıktık” diyen Tugay, siyasi olarak Özgür Özel ve ekibi dışında farklı bir oluşum içinde yer almayı düşünmediğini belirtti. Tugay, kurulması halinde Özgür Özel ve çalışma arkadaşlarının yer aldığı yeni bir siyasi oluşumda bulunacağını ifade etti.
İstifa gerekçesini anlattı
Tugay, istifa kararının arkasındaki nedenlere de değindi. Açıklamasında, Kemal Kılıçdaroğlu’nun mutlak butlan kararı sonrasında CHP’nin başına gelmesi ve devamında yaşanan ihraç ile atama kararlarının istifa sürecinde etkili olduğunu söyledi.
Söz konusu gelişmelerin ardından CHP’den ayrılma kararı aldığını belirten Tugay, kararının mevcut şartlar altında kesin olduğunu kaydetti.
CHP’ye dönüş için şartını açıkladı
Cemil Tugay, Özgür Özel’in yeniden CHP’nin başına dönmesi halinde partiye geri dönebileceğini ifade etti. Tugay, bu gerçekleşene kadar istifa kararının geçerliliğini koruyacağını söyledi.
Açıklamaları, CHP içindeki siyasi gelişmeler ve olası yeni yapılanmalara ilişkin tartışmaların önümüzdeki dönemde de gündemde kalabileceğine işaret etti.
AK Parti iddialarına yanıt verdi
Tugay, AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddiaları da reddetti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak böyle bir adım atmasının söz konusu olmadığını belirten Tugay, bu yöndeki değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
Ayrıca kendisiyle birlikte çok sayıda ilçe belediye başkanı ve belediye meclis üyesinin de istifayı değerlendirdiğini ancak buna engel olduğunu söyledi.
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Cemil Tugay CHP’ye dönüş için şartını açıkladı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP’den istifasının ardından yaptığı açıklamalarda partiye dönüş ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tugay, istifa kararını vermeden önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştüğünü belirtirken, CHP yönetiminde yaşanabilecek olası değişimlerin siyasi pozisyonunu yeniden şekillendirebileceği mesajını verdi.
Tugay, istifa sürecine ilişkin açıklamasında Özgür Özel ile karar öncesinde görüştüğünü ifade etti. Açıklamasına göre Özel, istifa kararının kendisine ait olduğunu belirterek “Senin kararın” değerlendirmesinde bulundu.
İstifa sonrası görüşmeye ilişkin açıklama
Cemil Tugay, istifasının ardından Özgür Özel ile yeniden görüştüğünü söyledi. Tugay, görüşmede Özel’in kendisine yönelik destekleyici ifadeler kullandığını aktardı.
“Biz bu yola beraber çıktık” diyen Tugay, siyasi olarak Özgür Özel ve ekibi dışında farklı bir oluşum içinde yer almayı düşünmediğini belirtti. Tugay, kurulması halinde Özgür Özel ve çalışma arkadaşlarının yer aldığı yeni bir siyasi oluşumda bulunacağını ifade etti.
İstifa gerekçesini anlattı
Tugay, istifa kararının arkasındaki nedenlere de değindi. Açıklamasında, Kemal Kılıçdaroğlu’nun mutlak butlan kararı sonrasında CHP’nin başına gelmesi ve devamında yaşanan ihraç ile atama kararlarının istifa sürecinde etkili olduğunu söyledi.
Söz konusu gelişmelerin ardından CHP’den ayrılma kararı aldığını belirten Tugay, kararının mevcut şartlar altında kesin olduğunu kaydetti.
CHP’ye dönüş için şartını açıkladı
Cemil Tugay, Özgür Özel’in yeniden CHP’nin başına dönmesi halinde partiye geri dönebileceğini ifade etti. Tugay, bu gerçekleşene kadar istifa kararının geçerliliğini koruyacağını söyledi.
Açıklamaları, CHP içindeki siyasi gelişmeler ve olası yeni yapılanmalara ilişkin tartışmaların önümüzdeki dönemde de gündemde kalabileceğine işaret etti.
AK Parti iddialarına yanıt verdi
Tugay, AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddiaları da reddetti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak böyle bir adım atmasının söz konusu olmadığını belirten Tugay, bu yöndeki değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
Ayrıca kendisiyle birlikte çok sayıda ilçe belediye başkanı ve belediye meclis üyesinin de istifayı değerlendirdiğini ancak buna engel olduğunu söyledi.
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