Ali Haydar Fırat’tan CHP yönetimine eleştiri

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içinde uzun yıllar boyunca siyaset yapan İletişim Bilimci ve Yazar Ali Haydar Fırat, CHP yönetimine yönelik eleştirilerini tv100 ekranlarında dile getirdi. Fırat, parti içinde farklı seslere yaklaşımı değerlendirdi.
Haber Giriş Tarihi: 27.02.2026 23:05
Haber Güncellenme Tarihi: 27.02.2026 23:10
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içinde uzun yıllar boyunca siyaset yapan İletişim Bilimci ve Yazar Ali Haydar Fırat, tv100 ekranlarında yayınlanan ve Hande Aydemir’in moderatörlüğünü yaptığı Şimdi Konuşalım programında CHP içinde yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fırat, CHP yönetiminin parti içindeki eleştirilere yaklaşımını ele alarak mevcut sürece dair analizini paylaştı. Açıklamaların parti içi tartışmalara nasıl yansıyacağı ise önümüzdeki süreçte izlenecek başlıklar arasında yer aldı.
Fırat, CHP’de farklı görüşlerin dile getirilmesine yönelik tutuma ilişkin değerlendirmesinde, Ekrem İmamoğlu ve ekibinin parti içinde başka eleştirilerin olmasını istemediğini savundu. Parti içinde bir değişim çabası olduğunu belirten Fırat, bu süreci pozitif anlamda değerlendirmediğini ifade etti.
“Partide bir değişim çabası var”
Ali Haydar Fırat, Ekrem İmamoğlu’nun CHP’nin “genetik kodlarını taşıyan” isimlerin partide kalmasını istemediği yönünde bir analiz yaptığını belirtti. Partide yeni bir yapılanma sürecinin yaşandığını dile getiren Fırat, “Kendisine tümden biat edecek ya da kendisine tümden bağlı olacak bir yapı oluşturuyor” ifadelerini kullandı.
Fırat, CHP tarihinde tartışma ve eleştiri kültürünün önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Ulusal kurtuluş mücadelesi sürecinden itibaren parti geleneğinde farklı görüşlerin dile getirildiğini ifade eden Fırat, Erzurum ve Sivas kongrelerinden Birinci ve İkinci Meclis dönemlerine kadar yaşanan tartışmaları hatırlattı.
“Atatürk’ün kongre konuşmasını hatırlattı”
Fırat, 1931 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün partinin üçüncü kongresinde yaptığı konuşmaya atıfta bulunarak, kararların birlikte alınması ve yanlışlıkların açıkça dile getirilmesi gerektiğine ilişkin ifadeleri gündeme getirdi. Eleştirilerin dile getirilmemesinin parti açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirtti.
CHP’nin geçmiş dönemlerinde de çok sesli bir yapıya sahip olduğunu kaydeden Fırat, 1960’lı, 1970’li ve 1990’lı yıllardaki tartışmaları örnek gösterdi. Fırat, mevcut süreçte parti içinde farklı seslerin çıkmasının istenmediğini savundu.
“Birleştirici tutum izlenmiyor”
Fırat, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de parti içindeki farklı sesler konusunda birleştirici bir tutum sergilemediğini öne sürdü. Parti içi eleştirilerin yönetim tarafından nasıl ele alınacağı ve sürecin nasıl şekilleneceği önümüzdeki dönemde siyasi gündemin başlıklarından biri olmaya devam edecek.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
