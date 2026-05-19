Sağlık raporlarında yeni dönem: e-Nabız üzerinden başvuru başlıyor
Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Raporları Yönetmeliği” ile sağlık raporlarının başvuru ve düzenleme süreçlerinde köklü değişikliklere gidildi. Başvurular artık e-Nabız üzerinden yapılacak.
Sağlık Raporları Yönetmeliği yürürlüğe girdi. e-Nabız üzerinden başvuru, dijital sağlık durumu belgesi ve yeni rapor sistemleri uygulamaya alındı.
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Sağlık Raporları Yönetmeliği”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Başvurular artık dijital ortamda
Yeni düzenleme ile sağlık raporu başvurularında yazılı dilekçe uygulaması sona erdirildi. Vatandaşlar, başvurularını artık e-Nabız sistemi üzerinden kişisel beyan formu doldurarak yapabilecek.
“Sağlık Durum Belgesi” dönemi
Düzenleme kapsamında, kişinin beyanı ile sağlık verilerinin uyumlu olması durumunda e-Nabız üzerinden “Sağlık Durum Belgesi” düzenlenebilecek.
Beyanın sistem verileriyle uyuşmadığı durumlarda ise vatandaşlar sağlık raporu için hekime yönlendirilecek.
Sağlık kurullarında yeni yapı
Yönetmelik ile sağlık kurulu süreçlerinde de değişikliğe gidildi. Tam teşekküllü sağlık kurulu ve üç hekimli sağlık kurulu olmak üzere iki temel yapı oluşturuldu.
Bu kapsamda, rapor süreçlerinin daha hızlı ve standart hale getirilmesi hedefleniyor.
Hastanelerde “Rapor Başvuru Merkezleri” kurulacak
İkinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında rapor işlemleri tek merkezden yürütülecek. Yeni sistemle vatandaşların süreçleri daha kolay takip edebileceği belirtildi.
İşe giriş raporlarında yeni düzenleme
Düzenlemeyle birlikte, 50’den az çalışanı bulunan az tehlikeli iş yerleri için işe giriş sağlık raporlarının aile hekimleri ve yetkili sağlık birimlerince düzenlenmesinin önü açıldı.
