İstanbul'da bayram boyunca 54 bin 334 sağlık personeli görev yapacak
İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Kurban Bayramı süresince kentte 54 bin 334 sağlık personelinin görev yapacağını belirtti.
Haber Giriş Tarihi: 25.05.2026 11:26
Haber Güncellenme Tarihi: 25.05.2026 11:26
Güner, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, bayram süresince kent genelinde sağlık hizmetlerinin aksamadan devam edebilmesi için tüm planlamaları titizlikle gerçekleştirdiklerini belirtti.
Kentte görev yapacak sağlık personeline ilişkin bilgi veren Güner, şunları kaydetti:
"Kurban Bayramı süresince İstanbul genelinde 53 kamu hastanemiz, 23 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz ve 36 Evde Sağlık Hizmetleri ekibimizde görev yapan 47 bin 312 sağlık personelimiz, 364 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonumuzda görev yapan 7 bin 22 sağlık personelimiz, toplam 54 bin 334 sağlık personelimizle vatandaşlarımıza kesintisiz sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Bayram boyunca fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir bayram diliyorum."
