YKS maratonunda son oturum için geri sayım

Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonunda son aşamaya gelindi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavın üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT), 21 Haziran 2026 tarihinde saat 15.45’te başlayacak. Toplam 203 bin 639 adayın başvurduğu sınavda adaylara 120 dakika süre verilecek. Son oturumun tamamlanmasıyla birlikte gözler 22 Temmuz 2026’da açıklanacak sonuçlara çevrilecek.
Haber Giriş Tarihi: 21.06.2026 09:42
Haber Güncellenme Tarihi: 21.06.2026 09:43
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran’da gerçekleştirildi. İkinci günün sabah oturumunda ise Alan Yeterlilik Testleri (AYT) saat 10.15’te başladı.
AYT’ye 1,6 milyonun üzerinde aday katılıyor
YKS’nin ikinci oturumu olan AYT’de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden toplam 160 soru yöneltiliyor. Sınav için adaylara 180 dakika süre veriliyor.
AYT’ye 1 milyon 627 bin 960 aday başvurdu. Oturum, 4 bin 400 bina ve 86 bin 761 salonda gerçekleştiriliyor.
YDT beş farklı dilde uygulanacak
Saat 15.45’te başlayacak YDT’de adaylara 80 soru yöneltilecek. Sınav Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere beş farklı dilde uygulanacak.
Başvuru sayılarına göre İngilizce testine 195 bin 51, Arapça testine 4 bin 178, Almanca testine 2 bin 550, Rusça testine 941 ve Fransızca testine 919 aday katılacak.
Sınav binalarına giriş saatlerine dikkat
ÖSYM’nin uygulamasına göre sınavlardan 15 dakika önce bina girişleri kapatılacak. Bu kapsamda adaylar AYT için saat 10.00’dan, YDT için ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Adayların sınava giriş belgeleri ile fotoğraflı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Kimlik belgesini kaybeden ya da kimlik bilgilerinde eksiklik bulunan adaylar için sınav merkezi olan il ve ilçelerdeki nüfus müdürlükleri saat 07.00 ile 15.30 arasında hizmet verecek.
İlk oturum 254 sınav merkezinde yapıldı
YKS’nin ilk oturumu olan TYT, Türkiye’nin 81 ili ile KKTC’nin başkenti Lefkoşa ve Sırbistan’ın başkenti Belgrad dahil 254 sınav merkezinde uygulandı.
TYT oturumunda 7 bin 202 bina ve 134 bin 675 salon kullanılırken, organizasyonda 340 bin 321 görevli yer aldı.
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YKS maratonunda son oturum için geri sayım
Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonunda son aşamaya gelindi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavın üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT), 21 Haziran 2026 tarihinde saat 15.45’te başlayacak. Toplam 203 bin 639 adayın başvurduğu sınavda adaylara 120 dakika süre verilecek. Son oturumun tamamlanmasıyla birlikte gözler 22 Temmuz 2026’da açıklanacak sonuçlara çevrilecek.
YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran’da gerçekleştirildi. İkinci günün sabah oturumunda ise Alan Yeterlilik Testleri (AYT) saat 10.15’te başladı.
AYT’ye 1,6 milyonun üzerinde aday katılıyor
YKS’nin ikinci oturumu olan AYT’de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden toplam 160 soru yöneltiliyor. Sınav için adaylara 180 dakika süre veriliyor.
AYT’ye 1 milyon 627 bin 960 aday başvurdu. Oturum, 4 bin 400 bina ve 86 bin 761 salonda gerçekleştiriliyor.
YDT beş farklı dilde uygulanacak
Saat 15.45’te başlayacak YDT’de adaylara 80 soru yöneltilecek. Sınav Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere beş farklı dilde uygulanacak.
Başvuru sayılarına göre İngilizce testine 195 bin 51, Arapça testine 4 bin 178, Almanca testine 2 bin 550, Rusça testine 941 ve Fransızca testine 919 aday katılacak.
Sınav binalarına giriş saatlerine dikkat
ÖSYM’nin uygulamasına göre sınavlardan 15 dakika önce bina girişleri kapatılacak. Bu kapsamda adaylar AYT için saat 10.00’dan, YDT için ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Adayların sınava giriş belgeleri ile fotoğraflı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Kimlik belgesini kaybeden ya da kimlik bilgilerinde eksiklik bulunan adaylar için sınav merkezi olan il ve ilçelerdeki nüfus müdürlükleri saat 07.00 ile 15.30 arasında hizmet verecek.
İlk oturum 254 sınav merkezinde yapıldı
YKS’nin ilk oturumu olan TYT, Türkiye’nin 81 ili ile KKTC’nin başkenti Lefkoşa ve Sırbistan’ın başkenti Belgrad dahil 254 sınav merkezinde uygulandı.
TYT oturumunda 7 bin 202 bina ve 134 bin 675 salon kullanılırken, organizasyonda 340 bin 321 görevli yer aldı.
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