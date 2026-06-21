Terörsüz Türkiye sürecinde silah bırakma takvimi öne çıktı
Terörsüz Türkiye sürecinde silah bırakma takvimi öne çıktı
Terörsüz Türkiye sürecinde güvenlik ve siyaset gündemi, terör örgütünün silah bırakma takvimine odaklandı. Suriye, Irak ve İran hattında yaşanan gelişmelerin örgütün hareket alanını daralttığı belirtilirken, Ankara, İmralı ve Kandil arasında yürütülen temasların hız kazandığı ifade ediliyor.
Haber Giriş Tarihi: 21.06.2026 09:48
Haber Güncellenme Tarihi: 21.06.2026 09:51
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Örgütün daha önce aldığı fesih kararına rağmen silah bırakma sürecini tamamlamadığı biliniyor. Bölgesel dengelerde yaşanan değişimlerin ardından örgütün süreci ertelemesine neden olan bazı beklentilerin karşılık bulmadığı yönünde değerlendirmeler kamuoyuna yansıdı.
Bölgesel gelişmeler süreci etkiliyor
Suriye sahasında yaşanan gelişmelerin ardından Irak ve İran hattındaki değişimlerin de örgütün hareket kapasitesi üzerinde etkili olduğu belirtiliyor. Güvenlik kaynaklarına dayandırılan değerlendirmelerde, bölgesel denklemdeki değişimlerin örgüt üzerindeki baskıyı artırdığı ifade ediliyor.
İran çevresinde yaşanan gelişmelerin ardından örgütün bölgesel fırsat arayışlarının zayıfladığı yönündeki değerlendirmeler de dikkat çekiyor.
Ankara-İmralı-Kandil hattında temaslar sürüyor
Süreç kapsamında Ankara, İmralı ve Kandil hattında yürütülen görüşmelerin son dönemde yoğunlaştığı belirtiliyor. Temaslarda silah bırakma süreci ile bu sürecin ardından gündeme gelebilecek yasal düzenlemelerin ele alındığı ifade ediliyor.
İmralı'da bulunan Abdullah Öcalan'ın örgüt üzerindeki etkisinin de süreçte önemli başlıklardan biri olduğu değerlendirmeler arasında yer alıyor. Bu çerçevede, önümüzdeki haftadan itibaren silah bırakma sürecine ilişkin somut gelişmeler yaşanabileceği belirtiliyor.
Yasal düzenlemeler Meclis gündemine gelebilir
Silah bırakma sürecinde beklenen adımların atılması halinde, ilgili yasal düzenlemelerin Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşınması planlanıyor. Meclis'in tatile girmesinden önce gerekli düzenlemelerin ele alınabileceği ifade ediliyor.
Süreçte beklenen ilerlemenin sağlanamaması durumunda ise Meclis'in normal çalışma takvimini sürdüreceği belirtiliyor. Gerekli aşamaların tamamlanması halinde olağanüstü toplantı seçeneğinin de değerlendirilebileceği kaydediliyor.
DEM Parti ve Kandil'den gelen açıklamalar izleniyor
Süreç devam ederken DEM Parti çevrelerinden ve Kandil'den gelen farklı açıklamalar dikkat çekiyor. Bu açıklamaların sürecin genel seyrine etkisinin yakından takip edildiği belirtiliyor.
Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, sürecin koordinasyonunun korunmasına yönelik temasların sürdüğü ve farklı aktörler arasında iletişim trafiğinin devam ettiği ifade ediliyor.
Gözler önümüzdeki haftaya çevrildi
Terörsüz Türkiye sürecinde önümüzdeki hafta kritik bir dönemeç olarak görülüyor. Terör örgütünün silah bırakma konusunda somut adım atıp atmayacağı, sürecin bir sonraki aşamasının şekillenmesinde belirleyici olacak.
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Terörsüz Türkiye sürecinde silah bırakma takvimi öne çıktı
Terörsüz Türkiye sürecinde güvenlik ve siyaset gündemi, terör örgütünün silah bırakma takvimine odaklandı. Suriye, Irak ve İran hattında yaşanan gelişmelerin örgütün hareket alanını daralttığı belirtilirken, Ankara, İmralı ve Kandil arasında yürütülen temasların hız kazandığı ifade ediliyor.
Örgütün daha önce aldığı fesih kararına rağmen silah bırakma sürecini tamamlamadığı biliniyor. Bölgesel dengelerde yaşanan değişimlerin ardından örgütün süreci ertelemesine neden olan bazı beklentilerin karşılık bulmadığı yönünde değerlendirmeler kamuoyuna yansıdı.
Bölgesel gelişmeler süreci etkiliyor
Suriye sahasında yaşanan gelişmelerin ardından Irak ve İran hattındaki değişimlerin de örgütün hareket kapasitesi üzerinde etkili olduğu belirtiliyor. Güvenlik kaynaklarına dayandırılan değerlendirmelerde, bölgesel denklemdeki değişimlerin örgüt üzerindeki baskıyı artırdığı ifade ediliyor.
İran çevresinde yaşanan gelişmelerin ardından örgütün bölgesel fırsat arayışlarının zayıfladığı yönündeki değerlendirmeler de dikkat çekiyor.
Ankara-İmralı-Kandil hattında temaslar sürüyor
Süreç kapsamında Ankara, İmralı ve Kandil hattında yürütülen görüşmelerin son dönemde yoğunlaştığı belirtiliyor. Temaslarda silah bırakma süreci ile bu sürecin ardından gündeme gelebilecek yasal düzenlemelerin ele alındığı ifade ediliyor.
İmralı'da bulunan Abdullah Öcalan'ın örgüt üzerindeki etkisinin de süreçte önemli başlıklardan biri olduğu değerlendirmeler arasında yer alıyor. Bu çerçevede, önümüzdeki haftadan itibaren silah bırakma sürecine ilişkin somut gelişmeler yaşanabileceği belirtiliyor.
Yasal düzenlemeler Meclis gündemine gelebilir
Silah bırakma sürecinde beklenen adımların atılması halinde, ilgili yasal düzenlemelerin Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşınması planlanıyor. Meclis'in tatile girmesinden önce gerekli düzenlemelerin ele alınabileceği ifade ediliyor.
Süreçte beklenen ilerlemenin sağlanamaması durumunda ise Meclis'in normal çalışma takvimini sürdüreceği belirtiliyor. Gerekli aşamaların tamamlanması halinde olağanüstü toplantı seçeneğinin de değerlendirilebileceği kaydediliyor.
DEM Parti ve Kandil'den gelen açıklamalar izleniyor
Süreç devam ederken DEM Parti çevrelerinden ve Kandil'den gelen farklı açıklamalar dikkat çekiyor. Bu açıklamaların sürecin genel seyrine etkisinin yakından takip edildiği belirtiliyor.
Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, sürecin koordinasyonunun korunmasına yönelik temasların sürdüğü ve farklı aktörler arasında iletişim trafiğinin devam ettiği ifade ediliyor.
Gözler önümüzdeki haftaya çevrildi
Terörsüz Türkiye sürecinde önümüzdeki hafta kritik bir dönemeç olarak görülüyor. Terör örgütünün silah bırakma konusunda somut adım atıp atmayacağı, sürecin bir sonraki aşamasının şekillenmesinde belirleyici olacak.
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