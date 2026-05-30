Tatilciler dönüşe geçti! Trafik yoğunluğu başladı

Kurban Bayramı'nı memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirenlerin dönüşe geçmesiyle Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde yoğunluk başladı.

Haber Giriş Tarihi: 30.05.2026 08:38
Haber Güncellenme Tarihi: 30.05.2026 08:59
Kaynak: Haber Merkezi
Bayram tatilinden dönüşler nedeniyle otoyolun Sapanca kesimi İstanbul istikametinde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Maddi hasarlı kazaların yaşandığı otoyolda, trafik akışı zaman zaman durma noktasına geliyor. Anadolu Otoyolu'nun Sapanca kesiminde meydana gelen maddi hasarlı bir kaza nedeniyle araçlar yavaşlayarak yoğunluğa neden oldu.

Otoyol jandarma ekipleri, sürücülere hız limitlerine uymaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

Öte yandan Kuzey Marmara Otoyolu ile D-100 kara yolunun Sakarya kesiminde ise ulaşım normal seyrinde ilerliyor.

