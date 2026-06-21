Tatil bölgelerine alternatif arayanlar buraya geliyor! İlgi her geçen gün artıyor
Tatil bölgelerine alternatif arayanlar buraya geliyor! İlgi her geçen gün artıyor
Mersin'de hava sıcaklıklarının 30 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte sahillerde yaz sezonu hareketliliği başladı. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızkalesi başta olmak üzere Ayaş ve Susanoğlu sahillerinde ziyaretçi yoğunluğu artarken, okulların kapanmasının ardından doluluk oranlarının daha da yükselmesi bekleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 21.06.2026 14:03
Haber Güncellenme Tarihi: 21.06.2026 14:06
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Akdeniz'e 321 kilometrelik kıyı şeridine sahip Mersin'de sıcak havanın etkisiyle sahiller dolmaya başladı. Erdemli ilçesindeki Kızkalesi ile Silifke ilçesinde yer alan Ayaş ve Susanoğlu plajlarında hafta sonu yoğunluğu dikkat çekti.
Sınavların sona ermesiyle birlikte birçok aile sahilleri tercih ederken, bazı ziyaretçiler de yaz tatiline erken başladı. Özellikle çocuklu ailelerin yoğun olarak bulunduğu plajlarda gün boyu hareketlilik yaşandı.
Deniz suyu sıcaklığı 26 dereceyi aştı
Hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde seyretmesi deniz suyu sıcaklığını da artırdı. Bölgede ölçülen deniz suyu sıcaklığı 26 derecenin üzerine çıktı.
Tatilcilerin bir bölümü tekne turlarına katılırken, çok sayıda ziyaretçi de denize girerek vakit geçirdi. Sahil işletmeleri ise yaz sezonunun en yoğun dönemine hazırlıklarını sürdürüyor.
Ziyaretçiler deniz ve sahil yapısına dikkat çekti
İstanbul'dan gelen Fatma Say, Kızkalesi'nin doğal yapısı ve denizi nedeniyle bölgeyi tercih ettiğini belirtti. Say, bölgenin hem yaz hem de kış döneminde farklı güzellikler sunduğunu ifade etti.
Adıyaman'dan gelen Gökhan Yılmaz ise okulların kapanmasıyla yoğunluğun arttığını belirterek, daha sakin bir dönemde tatil yapmak için Kızkalesi'ne geldiklerini söyledi.
Uygun fiyatlar ve sığ deniz öne çıkıyor
Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan, yaz sezonunun başladığını ve 2026 yılına ilişkin beklentilerin olumlu olduğunu belirtti.
Çalışkan, bölgedeki denizin uzun mesafelerde sığ kalmasının her yaş grubundan ziyaretçi için avantaj sağladığını ifade etti. Konaklama ve tatil maliyetlerinin birçok turizm merkezine göre daha uygun seviyelerde bulunduğunu kaydeden Çalışkan, kumsal yapısının da bölgenin öne çıkan özelliklerinden biri olduğunu söyledi.
Yaz sezonunda doluluk beklentisi yükseldi
Turizm temsilcileri, okulların kapanmasıyla birlikte ziyaretçi sayısında artış beklediklerini ifade ediyor. Bölgedeki talepler doğrultusunda yaz sezonunun ilerleyen dönemlerinde doluluk oranlarının üst seviyelere ulaşması öngörülüyor.
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Tatil bölgelerine alternatif arayanlar buraya geliyor! İlgi her geçen gün artıyor
Mersin'de hava sıcaklıklarının 30 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte sahillerde yaz sezonu hareketliliği başladı. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızkalesi başta olmak üzere Ayaş ve Susanoğlu sahillerinde ziyaretçi yoğunluğu artarken, okulların kapanmasının ardından doluluk oranlarının daha da yükselmesi bekleniyor.
Akdeniz'e 321 kilometrelik kıyı şeridine sahip Mersin'de sıcak havanın etkisiyle sahiller dolmaya başladı. Erdemli ilçesindeki Kızkalesi ile Silifke ilçesinde yer alan Ayaş ve Susanoğlu plajlarında hafta sonu yoğunluğu dikkat çekti.
Sınavların sona ermesiyle birlikte birçok aile sahilleri tercih ederken, bazı ziyaretçiler de yaz tatiline erken başladı. Özellikle çocuklu ailelerin yoğun olarak bulunduğu plajlarda gün boyu hareketlilik yaşandı.
Deniz suyu sıcaklığı 26 dereceyi aştı
Hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde seyretmesi deniz suyu sıcaklığını da artırdı. Bölgede ölçülen deniz suyu sıcaklığı 26 derecenin üzerine çıktı.
Tatilcilerin bir bölümü tekne turlarına katılırken, çok sayıda ziyaretçi de denize girerek vakit geçirdi. Sahil işletmeleri ise yaz sezonunun en yoğun dönemine hazırlıklarını sürdürüyor.
Ziyaretçiler deniz ve sahil yapısına dikkat çekti
İstanbul'dan gelen Fatma Say, Kızkalesi'nin doğal yapısı ve denizi nedeniyle bölgeyi tercih ettiğini belirtti. Say, bölgenin hem yaz hem de kış döneminde farklı güzellikler sunduğunu ifade etti.
Adıyaman'dan gelen Gökhan Yılmaz ise okulların kapanmasıyla yoğunluğun arttığını belirterek, daha sakin bir dönemde tatil yapmak için Kızkalesi'ne geldiklerini söyledi.
Uygun fiyatlar ve sığ deniz öne çıkıyor
Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan, yaz sezonunun başladığını ve 2026 yılına ilişkin beklentilerin olumlu olduğunu belirtti.
Çalışkan, bölgedeki denizin uzun mesafelerde sığ kalmasının her yaş grubundan ziyaretçi için avantaj sağladığını ifade etti. Konaklama ve tatil maliyetlerinin birçok turizm merkezine göre daha uygun seviyelerde bulunduğunu kaydeden Çalışkan, kumsal yapısının da bölgenin öne çıkan özelliklerinden biri olduğunu söyledi.
Yaz sezonunda doluluk beklentisi yükseldi
Turizm temsilcileri, okulların kapanmasıyla birlikte ziyaretçi sayısında artış beklediklerini ifade ediyor. Bölgedeki talepler doğrultusunda yaz sezonunun ilerleyen dönemlerinde doluluk oranlarının üst seviyelere ulaşması öngörülüyor.
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