Sokak ortasında dehşet! Darp edilen kadını kurtarmaya çalışan kardeşler bıçaklandı
Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde iki kardeş, bir kadını darp ettiği için uyardıkları şüpheli tarafından bıçakla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Elçibey Caddesi'nde bir kadının darp edildiğini gören kardeşler F.K. ve F.K. henüz kimliği belirlenemeyen şüpheliyi uyardı.
Kadını kurtarmaya çalışan kardeşler, şüpheli tarafından bıçaklandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı kardeşler, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Polis, darbedilen kadınla birlikte olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
