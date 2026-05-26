Sokak ortasında dehşet! Darp edilen kadını kurtarmaya çalışan kardeşler bıçaklandı

Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde iki kardeş, bir kadını darp ettiği için uyardıkları şüpheli tarafından bıçakla yaralandı.

Haber Giriş Tarihi: 26.05.2026 09:31
Haber Güncellenme Tarihi: 26.05.2026 09:31
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Elçibey Caddesi'nde bir kadının darp edildiğini gören kardeşler F.K. ve F.K. henüz kimliği belirlenemeyen şüpheliyi uyardı.

Kadını kurtarmaya çalışan kardeşler, şüpheli tarafından bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kardeşler, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis, darbedilen kadınla birlikte olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

