Sapanca Gölü'nde 1923 metrekarelik Türk bayrağı

Sakarya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Sapanca Gölü'nde 1923 metrekarelik Türk bayrağı açılarak kutlandı.

Haber Giriş Tarihi: 19.05.2026 16:05
Kaynak: Haber Merkezi
İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 19 Mayıs kutlamaları kapsamında, "Dünya'nın Tatlı Suda Açılmış En Büyük Bayrağı" temasıyla çalışma gerçekleştirildi.

Serdivan Kano ve Kürek Tesisleri kıyısında marşlar eşliğinde suya indirilen bayrak, müdürlüğün koordinasyonunda Türkiye'nin birçok noktasından gelen yaklaşık 100 dalgıç tarafından gölde açıldı.

Kuru ağırlığı 500 kilogram olan özel kumaştan üretilen Türk bayrağını tamamen açan ve yaklaşık 15 dakika suda tutan dalgıçlara sub pedal, kano ve kürek sporcuları da eşlik etti.

Öte yandan kıyıda etkinliği izleyenler, bayrağın suda açılması anını cep telefonlarıyla görüntüledi, dalgıçlara alkışlarla destek verdi.

